Massimo Nanni: “Los productores vitivinícolas están tratando de automatizar las líneas para ser más eficientes”

Una de las cosas más importantes a la hora de pensar en producir bebidas, alimentos y cualquier tipo de producto, es ver qué tipo de maquinarías se van a usar. Cómo se van a adquirir, si son importadas o no, el costo de cada producto hace a un grupo inversor decidir si un proyecto es viable.

En Mendoza existe una filial de Della Toffola, una marca líder en diseño y desarrollo de soluciones para las líneas productivas, principalmente en la vitivinicultura, que va ganando terreno en otras industrias, como la cervecera y la alimenticia. Esta compañía pertenece al grupo Omnia Technologies y produce desde tanques de acero inoxidable, hasta máquinas de embotellamiento.

Massimo Nanni de Della Toffola Argentina Foto: José Gutierrez / Los Andes

El director general Administrativo en Latinoamérica del grupo, Massimo Nanni, conversó con Los Andes sobre cómo se encuentra la industria con las trabas en la importación y las restricciones por la incertidumbre económica.

- ¿Cómo está el mercado de maquinaria actualmente?

- Della Toffola como marca está en Argentina desde hace 30 años. Tenemos una filial oficial acá (por Mendoza) y somos los únicos en este momento de los proveedores de maquinaria en tener una filial del grupo acá. Claramente, esto nos da una ventaja en el mercado porque podemos importar nosotros y vender a los clientes. Esto es muy importante porque en este momento es muy complicado importar y hacer el pago. Los clientes aprovechan mucho de esta situación donde somos nosotros quienes compramos la maquinaria al exterior, hacemos todo el trámite de la entrega, de la nacionalización y del pago.

En la parte vitivinícola, somos muy conocidos y muy bien ubicados en el mercado de la tecnología. Claramente, hace como dos años, el grupo Della Toffola fue comprado por un grupo inversor financiero que se llama Invest Industrial. Compró el grupo y uno de los objetivos del grupo es crecer también en otros rubros donde tenemos tecnología y maquinaria, que son del rubro de la cerveza, leche, aceite. Estamos teniendo muy buenos resultados en el rubro de la cerveza, donde estamos proveyendo tecnología desarrollada en el mundo del vino, que puede ser aplicada también en el rubro de la cerveza. Obteniendo así muy buenos resultados en las pruebas y ensayos que estamos haciendo acá en Argentina.

- ¿Venden todas las maquinarias para una línea de producción?

- Sí, en este momento somos los únicos proveedores del mundo que pueden ofrecer y proveer línea completa desde la recepción de uva hasta la puesta en caja de la botella. Como he dicho, en el rubro del vino somos muy conocidos y tenemos una muy buena llegada.

En otros rubros estamos entrando, fabricando y construyendo relaciones con los clientes, así que el objetivo será un día también ser proveedores de línea completa en el rubro de la cerveza, de aceite, de jugo, de la manzana, etc.

- ¿Cuántas empresas actualmente están usando la maquinaria que ustedes producen?

- Tenemos datos que nos ubican en casi todas las bodegas activas en Argentina. Hoy día el país cuenta con más o menos 1.000 bodegas. Algunas son muy pequeñas, muy tradicionales, y las bodegas son más avanzadas, como Norton, Catena, Peñaflor, Nieto Senetiner, Trivento, son todas bodegas donde alguna máquina Della Toffola hay.

- ¿Los tanques de acero inoxidable son producidos acá en Argentina?

- Hoy día estamos haciendo inversiones y el grupo nos permite comprar la chapa de Italia, que llega a Argentina a un precio más competitivo que el que venden los proveedores locales.

Hay bodegas donde tenemos tanques que son producidos en el país. Tenemos una fábrica de tanques y vendemos muchísimos, principalmente del mundo de la tecnología. Pero también hemos vendido este año del mundo de la cerveza, leche y de otros materiales que no son alimenticios, porque los tanques de acero inoxidable se usan de la química, la industria cosmética, y eso nos permite abrir puertas o relaciones con clientes distintos.

- ¿Han tenido problemas con la importación de este producto?

- El problema de importación en un tema general no es simplemente con este producto, hemos tenido muchos problemas al principio del año. Por varios meses no nos permitieron importar nada, todo estaba parado, hemos tenido varios millones de máquinas vendidas por la vendimia parada en Zona Franca. Nosotros, por suerte, alquilamos un área en la Zona Franca, en Mendoza, donde podemos enviar el material antes de la nacionalización. Esto nos permite bajar los gastos de estadía, porque por lo menos no lo dejamos en la aduana. Al principio del año hemos tenido muchos problemas. Después, hablando con varias asociaciones de bodegas argentinas, ellos también han hablado con la parte del Ministerio de Economía, que maneja este tipo de autorización a la importación y hoy día no tenemos mucho problema en importar.

No sabemos qué va a pasar ahora, es muy probable que haya un cambio de gobierno y estamos todos un poquito asustados porque no hay mucha transparencia, no hay mucha claridad en esta parte del negocio. No sabemos si podemos seguir importando o qué va a pasar en 15 o 20 días.

- ¿Con el ingreso de materia prima de Italia se están haciendo maquinarias para la cosecha de 2024?

- Sí, sí, claramente todos los clientes ya están muy enfocados en la cosecha 2024. Ellos también conocen el problema, entonces se están adelantando mucho a pasar órdenes. Las órdenes que tomamos hoy día son casi todo por la cosecha 2024.

- ¿Hay demanda de esta maquinaria con la retracción del mercado?

- Claramente están todos asustados, todos preocupados por la situación. Pero también me parece que en general los emprendedores argentinos quieren seguir adelante, quieren crecer, quieren pensar que mañana va a pasar algo mejor y por eso todavía tenemos solicitudes de pedidos. El último mes fue un mes bastante tranquilo, bastante lento en tema de pedidos y de solicitudes. Pero nosotros pensamos que ahora, cuando se sepa quién será el gobierno, cuáles son las medidas que va a tomar y si hay algún programa financiero, el negocio va a salir y va a crecer otra vez muy rápidamente. Todos los clientes con los cuales hablamos, aunque este año han tenido una baja de las ventas por el tema del dólar oficial, que todavía es muy bajo y que no les permite exportar mucho, se están enfocando mucho en el mercado local.

- ¿Cuál es la tendencia en maquinaria vitivinícola?

- Todos están tratando de automatizar las líneas para ser más eficientes y para tener menos mano de obra en la línea de fraccionamiento.

Hay también tendencia por el tema de la sostenibilidad, el tema del green, del ahorro energético, donde nosotros como grupo estamos muy enfocados en entregar maquinaria más eficiente, que baja el consumo de agua, que baja el consumo de materia prima, o que sacan completamente el consumo de materia prima. Por ejemplo, tenemos maquinaria en la parte de filtración de vino o de la borra, donde prácticamente no hay ningún uso de materia interna. No se usa agua, no se usa tierra, no se usa nada, solo se usa para la limpieza.

Perfil

Massimo Nanni, nació en Italia. Estudió Administración de Empresas en Open University del Reino Unido, donde se graduó en el año 2013. Luego de su formación hizo una especialización en Business Management.

Actualmente es el director general Administrativo en Latinoamérica del grupo OMNIA Technologies. Ocupa este cargo desde hace dos años y es quien lidera la filial de Santiago de Chile y Mendoza.

