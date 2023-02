José “Pepe” Galante: “En esta cosecha hay buen balance, equilibrio, acidez y frescura en los vinos”

Transitando su cosecha número 46, José “Pepe” Galante, uno de los próceres de la enología moderna en Argentina, sigue “renovando votos” con la vitivinicultura del país. De cara a una de las añadas que podría llegar a ser el registro más bajo en la historia, el enólogo oriundo del Este provincial habló con Los Andes.

En la charla, sin hacer un pronóstico concluyente, Pepe rescató la calidad de lo que han cosechado hasta el momento en los distintos viñedos que el establecimiento de capitales neerlandeses posee en Valle de Uco. Además, habló de las novedades que traen las 25 cosechas que están cumpliedno y del mercado asiático, donde su vino Portillo Sauvignon Blanc 2022, uno de los ejemplares de la línea de entrada de gama de la bodega, ganó “Diamond Trophy” en los Sakura Women’s Wine Awards 2023 de Japón y se metió entre los 58 mejores vinos del mundo para ese certamen.

- ¿Cómo va la cosecha 2023 hasta ahora?

- Sobre los varietales que ya estamos elaborando, que han sido Chardonnay, Pinot Noir, Sauvignon Blanc y los bases para los espumantes, hablando con Jorge (Cabeza) y Carlos (Bauzá) estamos muy contentos con la calidad. Nos pasa que en un mismo cuartel de Chardonnay vemos racimos perfectos y otros que están muy sueltos y hablamos de la misma hilera, separados por metros de diferencia. Indudablemente la helada de noviembre pegó, pero no sé de cuánto va a ser la merma. En nuestro caso específico, la baja que estamos estimando en este momento no es importante, aunque faltan los tintos. Estamos hablando de entre un 10% y 15%, o hasta 20% si exageramos.

Falta muchísimo y lo que sí podemos decir es que viene anticipada la cosecha. Venía demorada, pero la última semana de mucho calor aceleró los procesos de maduración. Pero, si hablamos de calidad, hay buen balance, equilibrio, acidez y con mucha frescura en los vinos. Lo que he probado hasta ahora me ha gustado muchísimo.

- En su experiencia, ¿es comparable con alguna otra cosecha que le ha tocado vivir?

- Hemos tenido otros años con una disminución en los rendimientos. Pero este tiene su propia atipicidad, porque no hay dos años comparables, siempre tenés matices que los hacen diferentes. Creo que es muy temprano para dar un diagnóstico, pero el Este creo que es una zona que está muy golpeada y espero equivocarme y que pueda tener un diagnóstico menos tremendo como algunos hacen. Es un año con sus matices, y eso es lo atractivo que tiene esto. Siempre hay desafíos y cada cosecha es una renovación de votos -risas- .

- ¿Qué es lo más interesante de lo que has visto hasta el momento?

- La tipicidad varietal bien definida. Y me llama la atención en los Sauvignon Blanc, los Chardonnay y los bases la acidez que tienen. Cuando vos tenés esas olas de calor, a veces te provocan desequilibrios que son difíciles de manejar, pero en este caso no observo que haya sido tan nociva desde el punto de vista del equilibrio de azúcar, acidez, ph y frescura. Son vinos muy ricos.

José "Pepe" Galante junto a Frederike Pon, una de las propietarias de Bodegas Salentein. - Los Andes

- ¿Cuánto los ha afectado la falta de agua que es otro de los problemas de esta cosecha?

- En la parte alta del Valle de Uco en la que estamos no es un drama tan acentuado como se ve en otros lugares. Pero un clima tan seco como tenemos ahora hacía tiempo que no se veía. Siempre esta época o febrero es un mes en el que había mucha lluvia y el peligro era pasar esta etapa con buena sanidad. Ahora esa variable en la ecuación ha cambiado. De todos modos, hay que esperar. La paciencia en el mundo del vino es un elemento fundamental y más cuando estás en alta gama y hay que guardar los vinos por un año , dos o el tiempo que haga falta. No me animo a hacer anticipos tan extremistas.

- Salentein ganó recientemente medallas en los Sakura Women’s Wine Awards de Japón. ¿Le sorprendió que el mejor de la bodega y de Argentina haya sido el Portillo Sauvignon Blanc 2022?

- Creo que es una consecuencia de lo que ha hecho la bodega durante estas 25 cosechas. Consideramos que una de las fortalezas que tenemos, que en eso Mijnerdt Pon era quien nos conducía y gestionaba muy bien esa situación, es que producimos nuestras propias uvas, inclusive para Portillo. En el Sauvignon Blanc es toda uva nuestra, con más de 100 hectáreas que tenemos, por lo que podemos manejar el viñedo, tenemos una selección clonal de primera calidad. Entonces, el resultado te permite entregar un producto de máxima calidad que el consumidor lo valora y lo agradece.

- Salentein ha sido una de las bodegas que desde hace años ha apuntado al mercado asiático. Incluso, si se recorre la bodega es frecuente encontrar varios turistas de ese origen. Desde el punto de vista enológico, ¿han hecho algún ajuste especial para este destino?

- No tenemos cortes especiales para distintos mercados. El mismo Sauvignon Blanc que vos consumís en un bar de acá de Mendoza es el mismo que van a tomar en Japón, Hong Kong o alguno de esos mercados.

Sí estamos constantemente haciendo benchmark de las distintas marcas para ver por donde se están moviendo los mercados. Y una de las grandes obsesiones de Salentein siempre ha sido la relación precio/calidad, que quien compre una botella de esta bodega quede satisfecho. Eso para nosotros es como uno de nuestros mandamientos.

- Este año la bodega cumple 25 cosechas. ¿Qué novedades tienen pensadas para celebrar este hito?

- Siempre hay algo -risas-. Nosotros estamos apuntando a todo, trabajando mucho San Pablo, a 1.700 metros sobre el nivel del mar (msnm), y es todo un desafío. Hay unos suelos maravillosos donde tenés mucha ceniza volcánica. Creo que eso puede ser algo importante para la empresa, la región y la IG San Pablo. El proceso de aprendizaje que ha ocurrido en el Valle de Uco ha sido muy rápido y dinámico. Creo que a futuro van a aparecer cosas maravillosas de todos estos lugares.

José Pepe Galante lleva ya 13 años en Bodegas Salentien.

Perfil

José “Pepe” Galante es considerado uno de los padres de la enología moderna del país. El año 1976 ingresó a Catena Zapata, donde llegó a ser jefe de Enología, un puesto que ocupó hasta 2010. En esos años, el hombre oriundo de San Martín fue el responsable de la alta gama de la bodega y sus logros internacionales posicionaron a Argentina en la escena mundial del mercado del vino.

En 2010 fue convocado como Chief Winemaker de Bodegas Salentein, uno de los proyectos pioneros en el Valle de Uco, un cargo que ejerce hasta el día de hoy. Ese mismo año también dio origen a su proyecto personal, Puramun, donde comparte el trabajo con sus hijos Cecilia, Eliana y Fernando, y su esposa Betti.