Hubo un “verdurazo” del agro mendocino en protesta contra el Gobierno provincial

Bajo el lema “por medidas urgentes para el pequeño productor”, agrupaciones populares se congregaron en inmediaciones de la Casa de Gobierno para manifestarse contra el Ejecutivo provincial. En forma de protesta, entregaron más de 10 mil kilos de frutas y verduras a aquellos ciudadanos que se acercaran. La convocatoria generó gran revuelo ya que antes del mediodía la fila para acceder a estos productos se extendía por dos cuadras.

La manifestación fue convocada por la Asociación Pequeños Productores Cuyo (A. PE. PRO Cuyo FNC); Corriente Clasista y Combativa (CCC); Unión de trabajadores de la Tierra (UTT); Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE); Unión de Trabajadores Rurales sin Tierra (UST); Organización de Trabajadores Rurales de Lavalle (OTRAL); Frente Popular Darío Santillán; Nuestra América Movimiento Popular y 8 de Octubre Agrupación de Obreros Rurales.

Estas agrupaciones, a través de un comunicado, explicaron que esta protesta surge en pedido por una “respuesta del Gobierno de Mendoza frente a la grave situación del agro mendocino y la falta de políticas para el sector”.

En sintonía con esto último, Guido Peña, coordinador provincial de la CCC, señaló a Los Andes que “necesitamos políticas para los sectores más empobrecidos. Se siguen planteando políticas de ajuste como los aumentos de tarifas, el aumento de los combustibles y realmente estamos muy preocupados porque no hay sueldo que alcance”, afirma Peña.

Por otro lado, en crítica hacia el Ejecutivo nacional, aseveró: “El miércoles el Gobierno tomó medidas a favor de un puñado de terratenientes en la Argentina. Entendemos que es justo que si el pueblo trabaja reciba los beneficios pero no puede ser que sea a costa de un grupo que se sigue beneficiando”.

Al mismo tiempo, comentó que “hoy el Fondo Monetario Internacional (FMI) también ha pedido más medidas de ajuste y ya para abajo no se aguanta más. Así que necesitamos medidas urgentes para nuestro pueblo”, finaliza el coordinador provincial.

La crisis del sector en primera persona

Lejos de todo el bullicio, al costado de la Casa de Gobierno sobre avenida España, se encuentra el solitario puesto de frutas y verduras de Myriam. La mujer de 60 años reside en Las Heras. Su día comienza a las 05:00 de la mañana y concluye a las 22:00. “Yo soy empleada de una chacra y vivo en una casa que me presta mi patrón”, comenta este medio.

Su puesto es humilde. La mercadería está exhibida sobre una mesa improvisada y detrás cuelga una balanza color rojo. En ese lugar, al costado de la calle, pasa sus horas y sus días. “Yo trabajo mucho pero no hay ganancia. Hoy compro la frutilla a $1.000, mañana sale $1.200 y luego sube nuevamente. El taxiflet me cobra más caro porque sube el gasoil todos los días. Ya no se puede vivir así, ya no”, explica a Los Andes.

A través de estos ejemplos muestra la grave crisis económica que golpea al sector productivo y al país. “Acá la vida es muy triste, yo soy extranjera pero me vine siendo muy chica. Tengo hijos argentinos y yo por ellos reclamo”.

Según comentó, es oriunda de la localidad boliviana de La Paz. Quedó huérfana a temprana edad por lo que decidió emigrar a nuestro país. Llegó a la Argentina cuando tenía solo 15 años: “me trajo una señora para que sea empleada y ya me quedé”, señala.

Al pasar los años formó una vida aquí en Mendoza. Tenía 9 hijos, dos lamentablemente ya murieron. “Ellos mantenían la casa, ganábamos poca plata pero nos alcanzaba para comer. Al fallecer nos quedamos sin techo, sin comida, sin nada.”

“Con lo que vendo de estas chucherías me alcanza para ´pucherear´. Capaz que con lo que yo gano hoy pueda comprar un kilo de azúcar y nada más. Realmente es difícil”, manifiesta Myriam.

Su situación refleja la de cientos de mendocinos. “Tengo vecinos que se están muriendo de hambre. Lo que más pena me da son los niños”. Aquí se produce un silencio en la conversación y la siguiente frase la dice entre lágrimas: “Los pequeños nos piden pan pero no podemos comprarles”.

Myriam sufre diabetes y no puede comprarse ni siquiera sus medicamentos. “Hay veces que me duele mucho el pecho pero me lo aguanto. Qué voy a hacer, uno tiene que salir, no tengo pensión por mis hijos. Estuve 4 años con el trámite y nada”, manifiesta a este medio.

Crítica a la política nacional

Luego envió un contundente mensaje a las personalidades políticas nacionales y locales. “Si vas a los intendentes municipales no te dan nada. Tenés que rogarles, besarle los pies para que te den algo. Así por días y días. Es muy feo. Antes por lo menos teníamos para comer. Yo quisiera que Cristina Kirchner se ponga al hombro la situación de la gente pobre. Ella tiene plata, por qué no da algo a la gente pobre”.

“Nos estamos muriendo de hambre. Ayer teníamos dos huevos y los teníamos que repartir entre 6 personas. Hay niños que nos piden que hagamos huevo frito pero de dónde vamos a sacar”, señala. Así mismo, agrega: “si yo no salgo a vender no habría para comer ni un paquete de fideos. Argentina no era así. No sé que le pasó a Cristina, antes era más amable pero ahora no. Macri ha sido peor. Son innombrables. Los pobres ya no confiamos más en ellos”.

Antes de finalizar la conversación, Myriam le regaló a quien escribe dos magníficas frutillas. Este dato es de gran valor ya que de esta forma demostró que, a pesar de tener poco, su calidad humana y su solidaridad prevalece por sobre todas las cosas.