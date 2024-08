Doce economías regionales están en “rojo” por baja demanda, costos elevados y precios estancados

Aves mantiene el amarillo por segundo mes, mayormente por la evolución de los precios mayoristas respecto de la inflación y una ecuación de costos estable. El resto de los indicadores no son muy alentadores. Esta actividad está muy activa buscando abrir nuevos mercados y destinos. Sin embargo, la competencia de Brasil es muy fuerte.

La producción de carne bovina o vacuna cambió de verde a amarillo en este mes. Esta mejora se debe a la suba de precios de las categorías de novillo y ternero (categorías que se toman para el indicador de precios). Sin embargo, el resto de las variables no muestra mejoras significativas. El dato de stock, si bien es rojo, según los especialistas no es tan rojo como se esperaba, con lo que no refleja una tan mala noticia: el número negativo refleja el impacto en el nacimiento de terneros post estrés nutricional de las vacas (y del rodeo en general) por la sequía del año pasado.