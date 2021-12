Cuánto sale el aceite de la olivícola mendocina que es la mejor del mundo

Por primera vez en la historia, una aceitera mendocina se consagró como la mejor del mundo, un hito que se extiende a todo el país y continente, ya que se trata de la primera vez que el premio se queda fuera de Europa. Es que Olivícola Laur se quedó con el primer puesto del EVOO World Ranking (Ranking Mundial de AOVE) 2021, un concurso que consagra a las 100 mejores de todas las regiones productoras de todo el planeta.

Después de años de trabajo y acercamiento a los primeros puestos, el establecimiento dirigido por Gabriel Guardia logró encabezar la lista que reúne a los aceites de oliva virgen extra más premiados internacionalmente, con el objetivo de educar a los consumidores.

El ranking se realiza desde hace más de trece años basándose en el sistema del ranking WR W&S (World Ranking Wine & Spirit) creado en el año 1997 por la WAWWJ (World Association of Journalists of Wine and the Spirit). Además del establecimiento argentino que encabeza el listado, encontramos otros España, Portugal, Grecia, Italia y Turquía entre los diez primeros.

Cuánto valen los aceites de Laur

Además de los aceites, donde encontramos ejemplares de distinta variedades, blends y hasta orgánicos de diversas localidades de Mendoza, la aceitera maipucina se distingue por sus acetos, aceitunas, conservas, aderezos y hasta vinos.

Perteneciente a Familia Millán, todos los productos de Laur se pueden conseguir en cualquier sucursal de Átomo, los supermercados que pertenecen al mismo grupo empresario liderado por José Millán y sus hijos.

Así, en las góndolas del super mendocino las aceitunas con carozo se pueden conseguir a $238 por un frasco de 320 gramos; la opción descarozada a $200; la cortada en rodajas a $245 o rellenas con morrones a $282; y la aceituna verde grande por 600 gramos a $421.

Si hablamos de los aceites, la presentación más barata es la 250 cc, que vale $600 para el Extra Virgen y $648 para la opción del terroir de Altos Limpios. Pero la opción más económica es la de 2000 cc del Extra Virgen, que se vende a $3.125. Esta misma etiqueta se puede conseguir en su presentación 1000 cc a $1854.

Pasando a las presentaciones de 500 cc, tenemos el Terroir Medrano a $1.095, el Extra Virgen a $1.000 y la estrella del portfolio, el Laur Gran Mendoza a $1.325.