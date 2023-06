¿Cuál es el balance de la última edición del dólar soja?

El dólar soja finaliza con un aprobado de Dante Romano, profesor e investigador del Centro de Agronegocios y Alimentos de la Universidad Austral. Generó los 5.000 mill USD que se esperaban de piso, pero el académico destaca que el 20% de esa cifra se produjo en los últimos días. “Raro, ¿no?”, considera.

Si bien no había un objetivo explícito al cual los exportadores se hubieran comprometido, trascendidos hablaban de 5.000 millones como mínimo, mientras que algunos artículos periodísticos llegaban a los 9.000 millones. “Podemos decir que finalmente tuvo un efecto razonable, pero llama la atención la aceleración de las últimas ruedas: Los compradores convalidaron precios donde se generan contramárgenes para la industrialización. La explicación de esto podría venir por el lado de que lo que no se pueda comprar en cosecha, con presión financiera y logística, y el plus del dólar soja, será muy complejo de originar después”, analiza Romano.

El especialista también agrega: “La comercialización de soja a precio se ubicó algo por encima de la media histórica para la fecha, algo qué pasó también con los dos programas anteriores. Sin embargo, en los casos anteriores luego la comercialización se frenó en seco, y se volvió a poner atrasada versus el ritmo histórico, forzando un nuevo programa”.

Con esta última lectura, Romano indica que no son pocos los que ven detrás de esto la necesidad del Gobierno de generar un nuevo programa. “Aunque solo en soja se lo ve muy difícil. Queda muy poco, hay que pagar alquileres y mantener alguna reserva, y si ya no se operó al momento parece difícil que se generen más negocios”, profundiza.

El profesor de la Facultad de Ciencias Empresariales de la sede Rosario de la Universidad Austral expresa que muchos productores están convencidos de que se viene un dólar maíz, pero considera que se debe ser cuidadosos en el impacto de ello en mercados de carne.

Dólar soja

¿Qué es lo que esto significa?

“El maíz viene muy atrasado en la comercialización, y ello generó rumores de que podría venir un dólar maíz. Esto se ve reflejado en las cotizaciones, que llegaron a operar con descuentos de hasta 12 USD/te frente a diciembre. Muchos operadores estarían vendiendo para dejar fijado el precio del grano en dólares, y recomprando diciembre o posiciones más lejanas para tener cobertura por si el mercado se mueve muy violentamente. De todas formas, no es claro lo que puede terminar pasando”, responde.

