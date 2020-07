“Yo, adolescente”, el filme sobre la exitosa novela de Zabo llega a la pantalla nacional

“Lo que realmente me llamo la atención fueron 2 cosas: que un chico con 16 años escribiera eso con tanta fluidez, que pudiera hablar de ese nivel de dolor y que le pudiese poner palabras a eso a un año del evento me pareció fuerte y revolucionario. Por otro lado, cuando decidimos hacerla pensaba que en 15 años que pasó lo de Cromañón, en la cultura no hay un dialogo de ese hecho histórico y ese tiempo es una buena distancia para comenzar a hablarlo. Si bien la película no es de Cromañón, arranca con esa noche y empieza a darle palabras a ese dolor y a ese hecho trágico.”

Así se expresaba el director Lucas Santa María sobre la historia y de cómo nació el interés por llevar al cine el libro de Zabo “Yo, adolescente”, que comienza narrando la tragedia de Cromañón hace 15 años atrás y cuenta la historia del autor en su adolescencia.

“El tema central es la adolescencia y cómo se vive, y contada desde la mirada de un adolescente. Por lo general, las películas que hablan de la adolescencia y la niñez son miradas de un adulto mirando con nostalgia para atrás. En este caso no, es muy importante mantenerlo, esa temática y todas las temáticas desde esa mirada”, contaba Santa María en conversación con Los Andes.

Protagonizada por Renato Quttordio, Malena Narvay, Thomas Lepera, Jerónimo Giocondo Bosia y Carolina Unrein, el film llegará a la plataforma de Cine.ar el próximo jueves 23 de julio.

La historia se ubica en Buenos Aires de 2005, dónde Zabo cuenta su historia luego de la tragedia de Cromañón. Aunque el énfasis no está puesto allí, sino en la serie de situaciones que vive el protagonista (como la muerte de su mejor amigo) y los proceso que pasa un joven en esa etapa de su vida.

Tato Quattordio ha participado de tiras anteriormente dirigidas a adolescentes, este fue un nuevo desafío.

“Es un gran registro de época, que no es muy lejana pero que si ha cambiado bastante. A los adolescentes de hoy les va a ayudar a meterse en ese mundo, no hay muchas historias ubicadas en ese contexto que traten de abordar la juventud”, contaba Tato Quattoridio, quien interpreta a Zabo, a Estilo. “Nos cuenta cómo se llegó a lo que es hoy, cómo esa generación empezó a comunicar lo que sentía y quería, como comenzaron las redes. Esta historia son los inicios de una sociedad que vemos más abierta y libre en un montón de cosas.”

Y algo fundamental en lo que hicieron gran hincapié los creadores de este film fue su banda sonora. La música juega un papel fundamental para trasladarnos 15 años atrás y poder contextualizar la historia en una Buenos Aires post Cromañón.

Para esto, convocaron a varios exponentes musicales de los 2000s como Boom Boom Kid, Árbol, Airbag y Adicta, quienes participaron en el proyecto con algunos de sus himnos de aquellos años. Los temas fueron actualizados y reversionados especialmente para la película y cuentan con las voces de Benito Cerati, Lichi y el elenco del film.

El mensaje detrás de la historia

Está basada en una adolescencia difícil, con pérdidas y situaciones que un joven de la edad de Zabo en ese momento no debería afrontar en solitario. Suicidio, salud mental, despertar sexual, depresión e identidad son algunos de los temas que se tocan, que si bien por momentos tienen un toque de humor, la idea es generar una “llamada de atención” que genere diálogo entre padres e hijos. “Hay que estar atentos, podes preguntar y escuchar cómo están, que los chicos sientan que tienen un espacio para decir”, expresa Lucas.

Y desde la mirada de Renato, que con 22 años encarna al personaje principal y da vida a todas estas vivencias, la adolescencia es fundamental para poner foco en ello. “Hace un tiempo que está pasando de que el mundo de la adolescencia es muy rico. Es un lugar donde se forman las identidades y es algo que acompaña toda la vida, se pueden desarrollar un montón de historias. Me gusta que sea la adolescencia vista desde los ojos de un adolescente, la adultez y el mundo visto desde los ojos de un adolescente.”

La historia comienza con su protagonista tratando de sobrellevar la muerte de su mejor amigo. Entre recitales y bandas, fiestas ilegales en un galpón abandonado y la escuela secundaria, pasa un año en la vida atormentada de Zabo que va descargando todo lo que siente en su blog, “Yo, Adolescente”.

“Todo el tiempo el personaje trata de no hacerse cargo de la situación porque no sabe cómo llevarlo, en la peli hay un contraste entre lo divertida y copada que puede ser la adolescencia pero también todas las cosas que hay sin resolver atrás. Es muy importante hacer hincapié en que los pibes puedan expresar y decir lo que les pasa, con la familia, los amigos. Mientras menos tabúes haya será mejor”, afirma Renato.

El inicio en las redes sociales

Si bien no se usaban o existían las redes sociales que hoy conocemos, la época en la que está situada la película es el inicio de lo que hoy resulta ser tanto un refugio como un enemigo para los jóvenes del mundo.

“Trabajamos mucho la cuestión del blog y esta suerte de diario intimo público, eran personas que escribían de sus propias vivencias. De ahí viene este ‘Alguien en alguna parte tiene que estar pasando por lo mismo’. Es la búsqueda de que hay alguien más a quien le pasa algo eso ya cruza las épocas, no es propio de hace 15 años”, contaba el director.

El protagonista utiliza su blog para expresar todas las situaciones por las que está atravesando, de allí salió el libro.

Pero así como en el protagonista su blog es su compañía, las redes y la virtualidad pueden ser armas de doble filo. “Las redes pueden ayudar a encontrar amigos y personas, pero también tienen su lado oscuro. Las redes ayudan a no sentirse solo pero también hay que salir de ese lugar a la realidad y encontrarse físicamente”.

El papel del protagonista

La película planeaba salir a la luz en 2019, cuando se cumpliera el aniversario de los 10 años de Cromañón, aunque es cierto que suelen surgir imprevistos que se llevan consigo nuestros planes. La pandemia nos alcanzó a todos, y el elenco de Yo adolescente no fue la excepción.

“No eran los planes ni el deseo, me da una suerte de nostalgia porque quería que la gente la vea en pantalla grande, lo soñado era eso. En un punto está buenísimo lo virtual porque nuestra salida en cine no hubiese sido tan grande, hay lugares que no tienen salas y hubiese tardado en llegar.”

Pero esta fue la única observación que pudo hacer el director respecto a sus planes con el film. Cuando le preguntamos por el casting del film y lo que conlleva elegir a los personajes, sólo obtuvimos buenas anécdotas.

“Me gusta ver a los actores, quería caras nuevas, caras frescas. Cuando veíamos que en casting funcionaban para el personaje, fuimos seleccionando. Estoy muy contento con el elenco, son actrices y actores muy talentosos y amigos, en la pantalla se ve que hay conexión entre ellos.”

Además compartió con el diario la anécdota en el casting para el personaje de Zabo, que lejos de tener a Quattordio como primera opción, prácticamente fue un descubrimiento inesperado.

“Renato cuando vino al casting, no vino por el papel de Zabo, venía por otro. Pero viéndolo, a mí me pareció que podía dar para el protagonista y le pedí que se aprendiera unas líneas y las hicimos. Lo probó y dicho y hecho, era el personaje.”

Y obviamente, la vibra venía de ambos lados: “Fue muy loco. Cuando yo leí eso de una forma muy natural empecé a leer las líneas de Zabo y todo el casting lo interprete desde ese personaje. El día de la audición revise el correo y el casting era para interpretar a Ramiro. Llegué y lo primero que le dije a Lucas fue que me había equivocado. Él me dijo que probáramos los dos. Después conocí a Zabo, él me dijo que le gustaría que lo interpretara yo y a Lucas le gusto, así que termine con el personaje con el que había empatizado desde un principio.”

Renato recibió el premio a Mejor Actor en la presentación oficial del film en España.

Y si cabían dudas de que Tato sería el perfecto reflejo de un Zabo de 16 años, los premios llegaron para confirmarlo. La película participó el Nuevo Cine Latinoamericao de La Habana en Cuba y del Festival de Cine Iberoamericano de Huelva en España, donde Renato obtuvo el premio a Mejor Actor elegido por el jurado.

“Fue una noticia increíble para mí, para mi carrera y para la película. Eso habla de que esta buena y el personaje se logró. Ya el hecho de presentar la película en España fue un sueño, para ver la película por primera vez fue muy emocionante y en sí, el premio fue un lujo. Me genera mucha ilusión para lo que sigue de mi carrera de acá en adelante y para que el cine argentino se pueda ver en otros lugares del mundo.”