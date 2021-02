Woody Allen versus Mia Farrow: cómo es el documental que echa luz sobre la relación más escandalosa del cine

Años de fuego cruzado y escándalos. Woody Allen (85) y Mia Farrow (76) fueron una de las parejas perfectas del cine y queda testimonio, en trece películas, del carisma de la rubia para interpretar los guiones que su entonces esposo escribía y dirigía. Pero un día, el idilio se transformó en un infierno.

Todos sabemos que, de los dos, el que quedó más mal parado fue él: las acusaciones sobre su presunta pedofilia mancharon su nombre de tal forma que, en los últimos años, desde el surgimiento del movimiento #MeToo, se ha transformado casi en un artista sin brazos ni piernas: a sus películas les cuesta encontrar financiamiento, los actores consagrados lo rechazan y sus memorias tuvieron varios tropiezos antes de publicarse.

Qué tanto hay de verdad y de mentira detrás del inevitable circo mediático en torno a estos dos dioses del cine es algo difícil de saber. Por eso el documental en cuatro capítulos que se estrena hoy a las 23 por HBO y HBO Go, se plantea echar luz sobre la historia de los eternos antagonistas: “Allen vs. Farrow” , se llama.

El punto más álgido es el que involucra a Dylan, hija del director y la actriz, quien habría sido abusada por él cuando tenía 7 años. Pero también se habla de la relación de Allen con Soon-Yi, una de las hijas adoptivas de Farrow (cuando estaba en pareja con el músico André Previn), un aguijón que el director de “Manhattan” y “Annie Hall” inoculó en el corazón de su ex.

Woody Allen junto a su esposa, e hija adoptiva, Soon-Yi Previn.

¿Qué más promete el documental, dirigido por Kirby Dick y Amy Ziering? Una artillería de documentos que nunca antes se habían visto públicamente: desde carpetas judiciales, pasando por evidencias clasificadas, filmaciones caseras y audios inéditos. Además, una multitud de voces entre las que destacan la parte de Farrow, puesto que hablan Dylan Farrow, Ronan Farrow, la amiga de la familia la cantante Carly Simon, el promotor Frank Maco, parientes, detectives, expertos y otros testigos oculares. En cambio, ni Allen ni Soon-Yi Previn, ni Moses Farrow (otro hijo de la pareja) quisieron dar sus voces al material.

En parte, porque el director publicó el año pasado sus memorias, “A propósito de nada” (Alianza, $2700 en las librerías), donde se refiere a las acusaciones de pedofilia y a muchas otras cosas más. “Nunca le hice nada a ella que pudiera haber sido malinterpretado como abusivo; fue una invención total de principio a fin”, asegura.

Como argumento, sostiene que la acusación fue fruto del despecho de Farrow, puesto que la realizó después de que se conociera que él estaba en pareja con su hija adoptiva.

¿Qué dice Allen del hecho de que la versión de Farrow sea compartida tanto por Dylan y Ronan? Pues sencillamente que les lavó la cabeza desde niños y los enfrentó a él.

En el libro, el director se desahoga: la acusó de agredir físicamente a quien hoy es su esposa y de tratarla de “retrasada”; de dormir desnuda con su hijo Ronan hasta que cumplió los 11 años, y de obligarlo a alargar quirúrgicamente sus piernas para poder “hacer carrera en política”. Hoy Ronan, en cambio, es un reconocido periodista: una investigación suya, de hecho, fue la que destapó el escándalo de Harvey Weinstein, por lo que se ha convertido en un adalid del #MeToo.

Una foto que capta un paseo de la familia en 1989: de izquierda a derecha, Moses Farrow, Mia Farrow (quien tiene en brazos a Ronan), Woody Allen (quien lleva de la mano a Dylan), y Soon-Yi.

Hay que aclarar que, pese al escándalo, que duró varios años en la década de los ’90, Woody Allen nunca fue a juicio, por lo que no es ni culpable ni inocente. La condena ha sido, ante todo, de la opinión pública. De hecho, no cree que cambie su imagen.

Dijo el año pasado en una entrevista a El País de España: “Es como aquellos mitos terribles sobre los judíos, aquellas ideas delirantes que permanecieron durante cientos de años en la conciencia colectiva. No quiero compararlo, porque aquello fue horrendo y letal, pero una vez que manchan tu nombre, una vez que alguien te acusa de algo una y otra vez, deja de importar que seas inocente o culpable. La mancha se queda. Pero, como decía antes, todo eso no me importa”.

Woody Allen minimiza los hechos. Dijo no importarle que algunos actores eviten trabajar con él (“simplemente encontré a otros”), que la editorial Hachette le haya rechazado su libro (“15 minutos después tenía otra que estaba dispuesta a publicarlo”) y que Amazon le haya dado de baja a un proyecto. “Todo eso no me ha impedido seguir trabajando ni que la gente siguiera viendo mis películas”, dijo el polémico, y por lo visto bastante resiliente, director newyorkino.

Un nuevo streaming

Según un reciente anuncio, HBO Max llegará a finales de junio a América Latina y el Caribe, sumándose así a la ya reñida “guerra del streaming” que libran Netflix, Amazon Prime Video, Disney+ y otras.

Será la plataforma oficial de WarnerMedia, por lo que reunirá un conjunto muy abultado de títulos. Hablamos de colecciones de dibujos animados de Cartoon Network y Looney Tunes para los niños, hasta títulos de estudios y canales como HBO, Warner Bros, New Line, CNN, TNT, TBS, truTV, Adult Swim y DC, la segunda factoría más importante de superhéroes, después de Marvel (que es de Disney).

Lanzado como un servicio exclusivo en Estados Unidos en mayo del año pasado, un tiempo marcado por la cuarentena global, HBO Max saldrá por primera vez de ese país. Entre sus promesas, está el estreno en simultáneo de las películas de Warner Bros tanto en streaming como en los cines este año: “Space Jam 2: una nueva era”, “El escuadrón suicida”, “Dune”, entre otras.

Entre los proyectos que esperan su estreno está miniserie “Mare of Easttown”, con Kate Winslet, la serie original sueca “Beartown” y “The Nevers”. Entre lo conocido, la tercera temporada de “Succession”, la quinta y última temporada de “Insecure” y la segunda parte de la serie documental “The Vow”.

Y, para los argentinos, se destaca la serie policial “Entre hombres”, basada en el libro homónimo de Germán Maggiori, y la serie “Días de gallos” con Ángela Torres, que será la primera ficción juvenil ambientada en el mundo del freestyle.

Al momento de lanzamiento, tanto los suscriptores directos de HBO GO como los que abonan por medio de socios participantes -el paquete premium de las cableoperadoras- tendrán acceso a HBO Max.