Winnie the Pooh vuelve como asesino: así es su nueva película lejos de Disney

El querido Winnie the Pooh ya es de dominio público, por lo que cualquiera puede hacer uso de su imagen sin apegarse a los estándares infantiles de la factoría Disney. Y pronto se lo verá en los cines de un modo diferente: como asesino.

Cómo es la nueva película de Winnie the Pooh

El título de esta nueva película es “Winnie the Pooh: Blood and Honey” (en español, Winnie the Pooh: sangre y miel). Es una propuesta slasher, en la línea de “Scream” y “Halloween”, dirigida y escrita por el ignoto Rhys Frake-Waterfield.

Desde el portal especializado en terror Dread Central mostraron imágenes de versiones bastante perturbadoras de Piglet y Winnie, por lo que se espera que también aparezcan en la película otros personajes del Bosque de los Cien Acres como Tigger, Ígor, Conejo, Búho, entre otros.

Piglet y Winnie the Pooh en la nueva película de terror (Gentileza)

Los únicos actores confirmados por ahora son Amber Doig-Thorne y Craig David Dowsett (en el papel estelar de Winnie).

De acuerdo con lo filtrado en IMDb, se trata de “un retelling de la leyenda de Winnie the Pooh” dentro del género de terror y está producida por Jagged Edge Productions.

La película demandó apenas diez días de rodaje en Inglaterra y, ahora, está en posproducción, por lo que todavía no hay fecha de estreno. Solo trascendió que ITN Studios se encargará de la distribución.

“En la película, veremos a Pooh y a Pigglet como los principales villanos, totalmente enloquecidos después de ser abandonados por Christopher Robin al marcharse a la universidad (...) Al tener que valerse por sí mismos, se han vuelto salvajes (...) son un oso y un cerdo viciosos que quieren dar una vuelta en busca de su nueva presa”, contó el director en Variety.

Qué pasó con Winnie the Pooh y Disney

Desde enero de 2022, “Winnie the Pooh”, el libro escrito por A.A. Milne y publicado en 1926, pasó a ser de dominio público. En resumidas palabras, Disney ya no tiene los derechos exclusivos del material.

Winnie the Pooh, en la versión "clásica" de Disney

Con el oso amante de la miel liberado, su imagen y su historia pueden ser utilizadas por quien sea y en cualquier tipo de proyecto. Eso sí: nunca deberá tocar temáticas o líneas que ya maneje Disney.