Un Paulo Londra más rockero sorprende en su regreso a la música: escuchá su nueva canción

Este 2022 tenía preparada una sorpresa de las buenas, es que Paulo Londra finalmente regresó a la música y este miércoles presentó su nuevo tema: “Plan A”.

El cordobés volvió a estrenar un single luego de tres años con la producción de Warner Music, la nueva firma que representa al argentino.

Hace tres años, y por un conflicto legal con su productora, Big Ligas, Paulo tuvo que frenar su carrera musical estando en su punto más alto con canciones como “Adan y Eva”, “Tal vez” o “Forever alone” y que tenía como destino triunfar a nivel internacional, ya que además tuvo la oportunidad de colaborar con artistas impensados para un joven de 20 años como Ed Sheeran, Becky G, Piso 21, entre otros.

Este estreno muestra a un Paulo más rockero, prescindiendo del autotune, distanciándose de una instrumental de rap, trap o, incluso, reggaeton, agarró las guitarras, una batería, un bajo y volvió como todo un rockstar.

“Plan A” es romántica y sentimental, dedicada a un posible amorío no correspondido: “Parece que soy un zombie, ando medio muerto, pasa que intento entenderte y no te entiendo”, lanzó entre sus párrafos. El título del tema se nombra en el estribillo: “Y yo esperaba ser el primero, tu plan A, no el tercero”.

El videoclip se ambienta en una de las pasiones más grandes del cordobés, el básquet y con el equipo “Leones con Flow”. Al mejor estilo “High School Music”, Paulo caracteriza a un jugador que espera la oportunidad de salir a la cancha, pero no puede. Mientras mira al equipo perder, y perder, le dan la chance de entrar, y triunfa ante los ojos de su familia.

Si bien a los fanáticos de la primera hora de Paulo el tema no les terminó de gustar, el público en general recibió bien la canción, claramente apoyado en la alegría de que el cordobés vuelva a la música.

Con este regreso triunfal el mundo musical ahora espera el broce de oro: una Session con Bizarrap, algo con lo que se viene coqueteando hace tiempo.