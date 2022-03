Tristeza: Murió Valentina, la hija de Cristina Banegas y Paco Fernández de Rosa

Este miércoles, informaron la triste noticia sobre el fallecimiento de Valentina Fernández de Rosa. La actriz de 55 años era la actual presidente de la Asociación Argentina del Teatro Independiente.

“Hondo pesar ante el fallecimiento de Valentina Fernández de Rosa. Su prédica a favor del movimiento teatral independiente la llevó a ocupar la actual presidencia de la Asociación Argentina del Teatro Independiente (ARTEI) Vayan nuestras sentidas condolencias a toda su familia”, informó la cuenta oficial del Multiteatro Comafi, según Pronto.

Valentina Fernández de Rosa con su madre Cristina Banegas (Instagram).

Además, la noticia también fue confirmada por la Asociación Argentina de Actores: “Con profundo dolor despedimos a la actriz, docente y productora ejecutiva Valentina Fernández de Rosa. Actual presidenta de ARTEI y una de las referentes de El Excéntrico de la 18. Acompañamos en la tristeza a sus padres Cristina Banegas y Alberto Fernández de Rosa, a sus hijxs Sofía y Martín Stead, familiares y seres queridos”.

De familia de artistas, Valentina era la hija de Paco Fernández de Rosa y Cristina Banegas, y nieta de la recordada actriz Nelly Prince, quien murió el año pasado.

Cuatro generaciones. Valentina Fernández de Rosa, Nelly Prince, Cristina Banegas y Sofía Stead, artífices de El Excéntrico.

“Yo vi muy claro que la actuación no podía ser un trabajo único: tenía que completarse con algo más. La realidad es que vi a mis padres pasar épocas de más trabajo y de menos; mi padre tuvo que exiliarse durante la dictadura y nunca fue fácil. Siempre vi su vínculo con la docencia como una alternativa y entendí que era muy difícil trabajar exclusivamente de eso”, había dicho en una entrevista con Infobae en 2019.

En mayo del año pasado, Paco Fernández de Rosa en una entrevista con La Nación se refirió a sus hijos: “Tengo tres hijos: Valentina, de mi primer matrimonio con Cristina Banegas, que me dio dos nietos, Martín y Sofía. Y de mi último matrimonio con Marta López Pardo, que era la hermana de Carlín en Amigos son los amigos, tenemos dos hijos: Francisco y Guadalupe, de quien tengo dos nietos, Tomás y Rita. Con Marta nos separamos hace muchos años pero tenemos todos muy buena relación, solemos reunirnos todos en las fiestas y cumpleaños y eventualmente porque sí”.

Paco Fernández de Rosa

Según Alternativa Teatral, Valentina comenzó su carrera como actriz a los 12 años en cine, bajo la dirección de Mario Sábato en El poder de las Tinieblas. Luego protagonizó Te amo, de Eduardo Calcagno. En televisión comenzó haciendo telenovelas como La Extraña Dama, Querido Salvaje, Amor Prohibido, La Viuda Blanca, Amandote. En Teatro protagonizó El País de las Brujas, espectáculo del que también fue la productora ejecutiva, y con el que ganó el premio ACE al mejor infantil en el 2006.

En una entrevista en la Revista Pronto en 2018, Cristina Banegas habló de su hija. “Fui madre joven, a los 18 años. Me casé a los 16 con Paco Fernández de Rosa, yo era menor de edad y mi papá tuvo que firmar para que me dejaran casarme. Hacía tres años que estábamos de novios, Paco era un actor famoso en ese momento, hacía La familia Falcón, tenía un cochecito, un sueldo y tener esa independencia económica nos permitía alquilar un departamento. Valentina fue una chica dulce y buena. Nunca me hizo pasar una noche sin dormir, comía y descansaba bien. Paco me ayudaba, él cocinaba muy rico y yo estaba más con la beba. La cuestión fue que quedé embarazada en pleno rodaje de Buenos Aires 1912. Al usar ropa de época para mi personaje, no se me notaba. Pero la peli se paró varios meses por problemas económicos y cuando volvimos a filmar, nada de la ropa me entraba”, completó la actriz recordando a su hija fallecida.