Tres westerns emocionantes y diferentes para ver en Netflix, HBO Max y Amazon Prime

Bienvenidos al top de cine de Los Andes que esta semana se va hacia las llanuras de Texas y las polvorientas tabernas donde los cowboys tomas sus whiskies. Pero, cuidado, que aunque hablamos de westerns, estas tres películas tienen una mirada muy distinta a la de este cliché que describimos. Y por eso te las recomendados: “The rider” (Netflix), “Secreto en la montaña” (HBO Max) y “The ballad of Lefty Brown” (Amazon Prime).

The rider (Netflix)

“Nomadland” y su Oscar sirvió para poner en la consideración masiva el talento arrollador que tiene la directora Chloé Zhao para contar sus historias.

Y “The rider”, el filme anterior a esta oscarizada película, es un claro ejemplo de su maravilloso estilo que explora en la relación entre cine y naturaleza, al estilo Terrence Malick, con los apuntes documentales para sacar de allí tramas extraordinarias.

Zhao se mete en el mundo de los jinetes de rodeo (sus actores son, como en “Nomadland”, personajes reales de ese universo) para contar la historia de Brady.

El chico fue una de las estrellas del rodeo y un expertísimo entrenador de caballos. Pero sufre un accidente que lo deja imposibilitado de volver a montar.

La película es el viaje que este joven emprende para encontrar un sentido a su vida y, en ese camino, resaltan dos aspectos que parecen incompatibles: de qué está hecho ese imaginario del cowboy estadounidense y los dolores íntimos, los temores, la incerteza que son parte de la vida.

Un concepto fotográfico y narrativo que hipnotiza y conmueve es el que tiene esta directora jovencísima y talentosa.

Secreto en la montaña (HBO Max)

Volvemos sobre este ya clásico de Ang Lee para deconstruir ideas sobre su trama. Es que la película no es un “western gay” como quedó encasillada por la extraordinaria escena -y sus intérpretes- en la que dos cowboys se encuentran sexualmente.

“Secreto en la montaña” es una obra maestra de la narración intimista y pensada desde los gestos mínimos. Pero también es una reflexión filosófica profunda sobre el amor, la amistad, los estereotipos y las represiones.

La historia transcurre en un verano, el de 1963. Allí dos vaqueros que se hacen amigos en la fila de un pedido de trabajo son contratados para arrear un ganado en la montaña. En esa soledad inmensa, en ese paisaje inconmensurable que invita a la reflexión y la quietud, estos hombres se contienen y transforman a través del amor.

Este hito cinematográfico lleva impresos para siempre los nombres de Heath Ledger y Jake Gyllenhaal. También el de Lee, que hace de su película una monumental tragedia humana.

The Ballad of Lefty Brown (Amazon Prime)

Jared Moshe escribe y dirige esta película que es un encanto para transitar. Pero además cuenta con las actuaciones de grandes intérpretes y, entre ellos, el que se luce a sus anchas es Bill Pullman.

La cosa se pone linda luego de que Lefty (Bill Pullman) que por décadas ha cabalgado junto a Edward Johnson (Peter Fonda) es elegido para ayudar al senador de Montana. Las habilidades de este jinete se pondrán a prueba con este giro inesperado.

Desde ya la fotografía de Dave McFarland es una delicia: los paisajes contemplativos y arrolladores son el escenario perfecto para esta película. Pero, además, se vuelve muy entretenida que este héroe que construye Pullman ganará los corazones de los espectadores.

La ficha

The rider (The Rider, EE.UU., 2017, 104 min.). Género: western. Dirección y guion: Chloé Zhao. Música: Nathan Halpern. Fotografía: Joshua James Richards. Con: Brady Jandreau, Tim Jandreau, Lilly Jandreau, Terri Dawn Pourier. Disponible en: Netflix. Nuestra calificación: Excelente .

Secreto en la montaña (Brokeback Mountain, EE.UU., 2005, 134 min.). Género: western, drama romántico. Dirección: Ang Lee. Guion: Larry McMurtry, Diana Ossana. Música: Gustavo Santaolalla. Fotografía: Rodrigo Prieto. Con: Heath Ledger, Jake Gyllenhaal, Anne Hathaway. Disponible en: HBO Max. Nuestra calificación: Excelente .