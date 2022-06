Topa: un papá feliz

Topa papá. Parece un juego de palabras, pero no, esas dos palabras encierran un universo de amor, familia y calidez. La mapaternidad, como la llama Topa, define los tiempos de esta entrevista. Se programa para la siesta, hora en que los niños duermen, y los papás tienen tiempo para cosas de grandes.

Topa es ese personaje dulce y que canta canciones infantiles en Youtube, la tele y el teatro. Su carrera está cumpliendo 20 años y es amado por los niños y los padres. El secreto, tal vez, como dice una de sus canciones es que a todo le pone el corazón.

La “mapaternidad” es parte de ese todo. Topa fue papá en enero del 2020. Con Mitai se encontraron en Estados Unidos y la pandemia los dejó varados en aquel país. Y como dicen que no hay mal que por bien no venga, ese tiempo sirvió como nidito de amor para que la familia Topa se fuese conociendo poco a poco y en la más cariñosa intimidad.

¿Cómo te trata la paternidad?

Como a todos los papás (se ríe) Estamos todos atentos a la fiebre, que si se enferman. Ahora los entiendo más que nunca a los papás. Es una etapa hermosa la de la mapaternidad, que es como le digo yo. Disfrutándola a full. Es una gran compañera.

¿Hay un antes y después de Topa sobre el escenario, después de ser papá?

En el disfrute. Tenerla ahí entre el público, que lo pueda disfrutar y que lo viva todas las veces como una función nueva, para mí es maravilloso. La verdad es que es divina, es súper compañera. Yo también la estoy descubriendo en esto. Se lleva muy bien con los chicos del elenco, le prueban cosas, la maquillan le hacen peinados, está como loca.

¿Cómo fue la primera vez que te vio en un show?

Su primer concierto fue alucinante, no lo podía creer. De verdad no lo podía creer. Si bien me tiene en casa, le canto y todo eso, verme ahí arriba con los gritos...no me olvido más la cara de la primera vez que vio los papelitos y los efectos que le caían en la cabeza. Yo la veía desde arriba y me volvía loco, me emocioné mucho. Es alucinante. Por eso los entiendo a los papás cuando traen a sus hijos y veo cómo disfrutan de ver a los chicos cantar y bailar con su amigo de la tele o de YouTube, que los acompaña siempre. Disfrutar un show así en familia es único.

¿Cuál es la devolución de los padres?

Antes de que me lo digan es lo que veo porque desde arriba del escenario veo la emoción en los ojos, los veo llorar y eso me provoca a mí una emoción muy grande. Durante la pandemia se sufrió mucho, entonces cuando veo el disfrute de las familias en los shows me emociona. Tiene que ver con esto, con trasmutar un poco lo que vivimos y revalorizar momentos únicos como es ir a una función de teatro que queda en el corazón de todos. Mi público nació en pandemia, va a ser el primer concierto de muchos en el que van a ver a su ídolo.

¿Te acordas ese momento exacto en el que supiste que querías ser papá?

Desde que soy chiquito. Desde que tengo uso de razón la paternidad vino conmigo, vino literal. La vida me fue llevando por un lugar en donde me encontré en el momento justo para poder afrontar una responsabilidad tan grande qué es la mapaternidad. Me encontré en un momento ideal. Llegó la pandemia y tuve que frenar de grabar, de no hacer shows y poder disfrutarla a full.

¿Cómo fueron los primeros días con Mitai en la familia?

Yo quedé varado en Estados Unidos por 6 meses. No podía volver, mi familia no la podía conocer y fue todo así. Fue difícil, pero como todo en la vida, cuando hay amor y ganas se sale. La verdad es que uno recibe el amor de todo el mundo y con tranquilidad pudimos zafar, hasta que pudimos volver en un vuelo de repatriación y estamos acá desde ese momento. Te vas conociendo minuto a minuto y ahora que van creciendo es la parte más divertida. Ahora Mitai tiene dos años y medio y no paro de divertirme. Realmente se va a notar la diferencia de los pandemialls con la evolución porque nadie tiene la oportunidad de estar 24 horas con sus hijos todo el tiempo. Estar todos en familia es único.

¿Cómo es su cotidianeidad?

Va al jardín. Recién la hice dormir la siesta así que es un ratito en el que me puedo conectar con el trabajo. Después, mucha rutina. La rutina es lo que nos ordena de chicos.

¿Y cómo es con vos? Tenerte ahí es un show permanente, ¿no?

Jugamos todo el tiempo. Le gusta jugar a la doctora y hoy amaba ver cómo atendía a todos sus muñequitos. Tiene un vuelo hermoso. Me divierto mucho, me hace reír. Es muy lindo cuando te hacen reír. El otro día yo estaba tomando limonada, me preguntó qué era y cuando lo probó dijo: ‘es limonagua’ y tiene razón (se ríe a carcajadas)

¿Es cierto que te echaron del colegio de tu hija porque revolucionas la escuela?

No es que me echaron, pero me dijeron que sería conveniente que no vaya porque distraigo. Se distrae no sólo la salita, sino el colegio entero. Voy a subir a un video a TikTok , porque fue genial, un ventanal entero de chicos gritando: “Topa te amamos”. Imaginate lo que es sentir ese cariño de la gente. Ahí es donde creo que algo bueno hice, dejé una semilla hermosa en el corazón de todos. Perdurar en el corazón de alguien y sobre todo en una etapa tan importante como es la infancia, es divino

Y que estás dejando, porque hay Topa para rato, ¿no?

¡Sí! Estoy empezando a generar contenido para YouTube, nuevas canciones que voy a lanzar en breve y que algunas están en el show, que van a poder escuchar los que vengan. Todas las canciones de mi carrera, un homenaje a Gabi Fofó y Miliki, la nueva canción del sapo Pepe, los éxitos de the Junior Express, los éxitos de Topa y Muni. Todos hits. No van a parar de cantar y bailar.

¿Mitai viene con vos?

Siempre viene Va a estar entre el público cantando y bailando.

¿Cómo estás con esta vuelta a Mendoza?

Para mí es hermoso. Voy siempre a Mendoza, desde que tengo uso de razón. El primer lugar donde estuve fue el Teatro Plaza de Godoy Cruz, así que es volverme a reencontrar con un teatro divino y me pasa algo que amo en Mendoza. Cada vez que me voy a cualquier lugar me llevan dibujitos, pero cuando voy a Mendoza, a la vuelta termino pagando exceso de equipaje porque los nenes me traen dibujitos y los papás me traen vino. Me mata de amor.

Topa papá. Topa cantante. Topa es uno solo, lleno de amor para dar y entretener a las familias enteras que corean sus canciones y saben sus pasitos. “Tu primer concierto” es una oportunidad única para frenar la vorágine cotidiana para cantar y bailar en familia.

Topa en Mendoza

El show de Topa va a ser el próximo domingo 26 de junio y tras agotar la primera función de las 15 hs, se agregó una nueva para las 18 hs, del mismo día. Las entradas vienen con una sorpresa que no se van a querer perder.

Ficha

Topa presenta “Tu primer concierto”

Domingo 26 de junio

Teatro Plaza de Godoy Cruz

Entradas por EntradaWeb