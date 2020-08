“This is us”, una de las series del momento, incluirá al coronavirus en su quinta temporada

La pandemia por coronavirus ha trastocado todo lo que habíamos planeado para esta época del año. Lo que estamos viviendo durante este 2020 quedará marcado en la memoria colectiva y tendrá lugar en los libros de historia.

No ajenas a esta situación y contexto, las producciones televisivas, el cine y el teatro esperan para salir al ruedo y mientras tanto, ven la manera de sacarle provecho al momento. No son pocos los productores que pretenden sacarle provecho a la pandemia. Las mentes prodigiosas buscan la manera de incluir cuestiones actuales a nuevas creaciones.

A traves de Twitter, el reconocido productor Dan Fogelman, contó que la pandemia y todo lo que se está viviendo a raíz del virus que se propagó alrededor del mundo, estará presente en This is us. “Aun no estoy seguro de cuándo le daremos inicio a la producción de la nueva temporada”, comenzó y agregó que “hemos decidido atacar las cosas de frente”. A su vez, aclaró que la quinta temporada, más allá de la incertidumbre, se realizará.

Por otro lado, si bien no quiso adelantar de qué manera va a incluir la pandemia dentro de la serie, cómo afectará a los protagonistas Milo Ventimiglia, Mandy Moore y Sterling Brown, sostuvo que está trabajando para que sea parte. Al mismo tiempo, afirmó que el final no se verá alterado y mantendrá la estructura de la serie más allá de la inclusión del virus: “Será el mismo final planificado. La misma ruta para llegar hasta ahí. Lo que está ocurriendo en el mundo puede cambiar pequeñas cosas, de cómo se darán ciertas cuestiones, cambiar algunos de nuestros planes, pero no mucho más. Espero que hay sido útil”, soltó, al medio EW, intentando llevar tranquilidad a los fanáticos de su creación.

Ante la incertidumbre y si bien se van sabiendo pequeños detalles que se serán parte de la nueva edición, al mismo tiempo reina el dilema. El desconcierto, el no saber cuándo podrán volver a filmar, hace que aun no se puede brindar la fecha de estreno. Lo que es casi seguro, por falta de tiempo, es que no va a ser en septiembre, como suele ocurrir con los estrenos en Estados Unidos.

Por otra parte, el creador contó: “Tenemos un plan para incluir al corona. Hemos estado en todo el mapa. Creo que tenemos un plan que divide la balanza. Somos escritores fluidos, tenemos la capacidad de ajustarnos según sea necesario”, remarcó.

Por otra parte, sostuvo que la idea inicial de que se frene la producción en la sexta temporada, se mantiene a cabo más allá de no saber en qué fecha rodaran la quinta que viene demorada. “Primero tenemos que garantizar la salud de las personas que trabajan acá. Amamos mucho lo que hacemos, pero hay otras prioridades. Sabemos que lo que hacemos hace que las esposas y esposos hablen durante horas. Por eso, nuestras esperanzas están puestas en volver pronto”.

De esta manera, la inclusión de la enfermedad que afecta mundialmente comienza a introducirse en las diferentes creaciones. Hace dos meses, Krista Vernoff, la creadora de Grey’s anatomy, manifestó que en su temporada 17 también abordarán el coronavirus. En una entrevista con TV Line, desde la producción contaron: “Vamos a abordar este tema. No hay forma de hacer un espectáculo médico de tanta duración y no contar la historia médica de nuestras vidas”.

Por otra parte, sostuvo: “Siento que nuestro programa tiene la oportunidad y responsabilidad de contar algunas de las historias”.

Más allá de esta iniciativa a esta historia una le falta un tramo hasta salir al aire. Vale recordar que la temporada anterior aun no se pudo completar, justamente, por el freno que sufrieron todas las producciones.