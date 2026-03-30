Temporada otoño-invierno 2026: el abrigo vintage que vuelve a ser tendencia

El shearling vuelve con fuerza para el invierno 2026: abriga, es versátil y se impone como tendencia clave en el street style y la moda urbana.

Este abrigo será un must-to-wear esta temporada.

Este abrigo vintage será una de las prendas protagonistas del invierno 2026. El diseño de antaño vuelve impulsado por la moda sustentable y promete dominar el street style.

La prenda, conocida por su interior de corderito y estética retro, se posiciona como una opción cómoda y versátil para enfrentar las bajas temperaturas.

Shearling: la tendencia vintage del invierno 2026 El mundo de la moda ya anticipa la temporada fría con el regreso de este clásico. El tapado tipo shearling vuelve impulsado por firmas internacionales y celebridades. La clave de su regreso es que su diseño combina personalidad y funcionalidad.

Además, el auge de la moda sustentable favorece la reutilización de estilos del pasado, reforzando su popularidad.

image Kendall Jenner usando el abrigo de la temporada. @kendallssmeow Cómo combinar este abrigo para la nueva temporada Con jeans y zapatillas para un look urbano image

para un look urbano Con pantalones sastreros para un estilo elegante image

para un estilo elegante Con outfits deportivos para un contraste moderno image

para un contraste moderno Con botas altas para un conjunto invernal clásico image Ventajas del abrigo vintage shearling Esta prenda no solo es tendencia, también ofrece beneficios prácticos.

Gran capacidad térmica para bajas temperaturas

Durabilidad frente al uso diario

frente al uso diario Estética atemporal

Fácil combinación con distintos estilos Un protagonista claro del invierno 2026 Todo indica que el guardarropa tendrá un favorito en la próxima temporada. El shearling no solo abriga, sino que también marca tendencia, consolidándose como una de las prendas clave del 2026. El regreso del abrigo vintage confirma que la moda continúa reinterpretando clásicos con una mirada moderna y sustentable.