Temporada otoño-invierno 2026: el abrigo vintage que vuelve a ser tendencia

Este abrigo vintage será una de las prendas protagonistas del invierno 2026. El diseño de antaño vuelve impulsado por la moda sustentable y promete dominar el street style.
El shearling vuelve con fuerza para el invierno 2026: abriga, es versátil y se impone como tendencia clave en el street style y la moda urbana.
Este abrigo vintage será una de las prendas protagonistas del invierno 2026. El diseño de antaño vuelve impulsado por la moda sustentable y promete dominar el street style.
La prenda, conocida por su interior de corderito y estética retro, se posiciona como una opción cómoda y versátil para enfrentar las bajas temperaturas.
El mundo de la moda ya anticipa la temporada fría con el regreso de este clásico. El tapado tipo shearling vuelve impulsado por firmas internacionales y celebridades. La clave de su regreso es que su diseño combina personalidad y funcionalidad.
Además, el auge de la moda sustentable favorece la reutilización de estilos del pasado, reforzando su popularidad.
Esta prenda no solo es tendencia, también ofrece beneficios prácticos.
Todo indica que el guardarropa tendrá un favorito en la próxima temporada. El shearling no solo abriga, sino que también marca tendencia, consolidándose como una de las prendas clave del 2026. El regreso del abrigo vintage confirma que la moda continúa reinterpretando clásicos con una mirada moderna y sustentable.