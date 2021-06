Shakira mandó al frente a su suegra y la culpó del peor corte de pelo de su vida

Shakira es la protagonista de la nueva edición de la revista Vogue, donde mostró su belleza natural a los 44 años y anticipó lo que prepara para julio, mes en el que volverá al mercado musical.

Para acompañar las fotos, Vogue invitó a Shakira a repasar los looks que marcaron su carrera, incluyendo los peores. Con mucha simpatía y calidez, no escatimó en críticas por algunas decisiones de moda que tomó en el pasado. Y más si la culpable no era ella precisamente.

En el video, Shakira recordó una foto de 2012, cuando se cortó su icónica melena y lució cabello corto, con un rubio muy claro. Quien decidió ese poco favorable look no fue la cantante, sino la madre de Gerard Piqué, Montserrat Bernabeu.

“Es un mal corte de pelo. Esto es consejo de mi suegra que me dijo ‘ay, ¿por qué no te cortas el pelo? Lo tienes muy maltratado’”, confesó la autora de “Inevitable”, entre risas y pase de factura frente a la cámara.

“¡Peor consejo de mi vida! Suegra, no te vuelvo a seguir consejos estéticos”, añadió la artista.

Shakira, junto a su suegra Monserrat Bernabeu - Archivo

En cuanto al vestuario, Shakira lucía un vestido de Azzedine Alaïa, amigo de la colombiana que falleció tiempo atrás. “Recuerdo a Alaïa con mucho cariño. Me sacaba de apuros porque para mí la ropa es un tema muy complicado”, expresó la colombiana.

Shakira en Vogue: nueva música en julio y gira en 2022

La cantante sorprendió a sus fanáticos con una impactante sesión de fotos en la biblia de la moda, que rápidamente se ganó likes y elogios en las redes sociales.

Shakira en Vogue - Gentileza

En la entrevista, Shakira reveló que en julio lanzará su nuevo sencillo que “es la canción que ha querido hacer durante mucho tiempo”. Afirmó que está emocionada y que ya grabó el videoclip en España.

Shakira en Vogue. La cantante anticipó nueva música en julio y gira mundial en 2022. - Gentileza

Además dijo que lanzará nuevas canciones en lo que resta del año para lanzar su siguiente álbum en 2022. Si no hay mayores complicaciones derivadas de la pandemia, la artista prometió que hará un tour de conciertos el próximo año.