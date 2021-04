Selva Alemán: “Con este trabajo en streaming recuperé mi condición de actriz”

En coincidencia con su cumpleaños número 77, Selva Alemán debuta en streaming con el estreno de una pieza teatral, a la que le guarda mucho cariño y resulta certera en estos tiempos. Justamente hoy mientras organiza una pequeña reunión con los suyos, la actriz verá el registro de “Reconocernos”, la obra del director y dramaturgo Oscar Barney Finn que a los 82 años se animó a llevar su pieza a la pantalla.

Teatrix filmó en exclusiva el montaje para estrenarlo en simultáneo en Argentina, México y España. Interpretada por Selva Aleman, Thelma Biral, Daniel Miglioranza, Osmar Núñez, Inés Rinaldi y Juan Carlos Cuacci, la obra tuvo una excelente repercusión tanto en la crítica como en el público hace veinte años atrás y pone en escena la historia argentina que forjó nuestra identidad a través de Jorge Luis Borges, Eladia Blazquez, Roberto Arlt, Victoria Ocampo, Juan José Castelli, Leopoldo Marechal, Ernesto Sábato, Félix Luna, Manuel Mujica Láinez, Fito Páez y Alejandra Pizarnik, entre otros destacados autores, poetas, dramaturgos y compositores.

“Fue un trabajo diferente a cuando lo estrenamos. Esto fue mucho más cinematográfico y el otro era realmente teatral. Fue un tanto difícil acomodarse a estas nuevas formas, con dos ensayos previos y luego grabamos. “Reconocernos” es un texto muy valioso, porque es poder volver a tomar consciencia de dónde venimos, y tratar de entender, si a partir de ese principio es el camino que nos lleva a ser lo que somos. Y esto de la mano de Oscar que eligió los textos maravillosos de más de cien autores argentinos. Fue muy hermoso volver a hacerlo, es una obra que le tengo mucho cariño y me parece muy valiosa y todo lo que repasamos de los autores que hablan de la historia argentina y los argentinos. Ahora vamos a ver cómo salió la filmación, yo estoy expectante al estreno y contenta”, confiesa la reconocida actriz que tímidamente pudo volver a los escenarios tras un par de años y en un contexto difícil.

-¿Qué te parece esta posibilidad de llevar el teatro a la pantalla?

-Ver el teatro en una pantalla es muy diferente, porque el teatro se construye con el espectador. El teatro tal como lo conocemos es algo que extraño mucho, pero el streaming me parece positivo y llegar al espectador de esa forma. Teatrix lo viene haciendo desde hace años, que muestra muchas de las obras que se hicieron en el teatro nacional. Es llevar al teatro a la casa de la gente, y en este momento tan delicado es la única manera de llegar al público y algo que se parece al teatro (ríe). Pero tener una plataforma que te acerque el teatro a tu casa es importante, porque uno queda alejado de nuestros actores, de nosotros mismos. Si no ves series o películas extranjeras y hay muy poco material nuestro.

Con esta experiencia me sentí muy bien, porque fue el primer trabajo que hice después de la cuarentena el año pasado y en el medio de esta situación que vivimos. Fue muy emotivo hacerlo, porque fue recuperar mi condición de actriz.

Alemán y Puig, en las tablas y la radio

Selva Alemán y Arturo Piug son una de las parejas más sólidas del espectáculo argentino. Luego de truncarse distintos proyectos el año pasado, la pareja fue una de las pocas que regresó al teatro con “Cartas de Amor”, la comedia romántica de A. R. Gurney. En yunta dirigieron y protagonizaron la pieza que se presentó durante el verano en el Multiteatro de la calle Corrientes.

La pareja aprovechó la pequeña ventana que se abrió para los artistas para volver a las salas y se arriesgó a actuar para un público reducido, con una historia clásica que ambos ya habían interpretado.

Pero a su vez, la pandemia y la cuarentena le permitió poner a rodar un viejo anhelo; un programa de radio que une la literatura, el teatro y el misterio del éter. “Cuentos para soñar”, es el ciclo que conduce el matrimonio en la trasnoche de FM Regina, la radio online del complejo teatral porteño. Allí, comparten diferentes textos con la idea de alejarse por un rato de la realidad y sumergirse a través de la palabra en una historia y personajes desconocidos.

-Junto con Arturo fueron parte de los artistas que apostó a hacer teatro en una temporada compleja y lo hicieron con “Cartas de amor”.

-Fue muy conmovedor volver a hacerla. Primero porque es una obra que amamos y es un ejercicio teatral, para los actores y el espectador. Y la posibilidad de abrir una sala, nos animamos y junto a Javier Faroni y Carlos Rottemberg abrimos una de las salas del Multiteatro. No nos fue demasiado bien, iba muy poquita gente. La verdad que la gente está asustada y evita el encierro, pero el teatro es un lugar súper seguro porque los protocolos se respetan. Pero fue una experiencia hacer teatro para tan poca gente y con tan buena devolución, porque eso fue maravilloso. Lo hicimos hasta donde pudimos, porque somos gente grande, nos cuidamos y no estábamos vacunados. Recién hace 15 días nos dieron la primera dosis y a la espera de la segunda. Pero todo está inmerso en la situación del covid.

-En el caso que abran las salas en corto plazo, ¿tienen planeado volver a escena?

-No, no en este momento. La verdad estoy muy preocupada por la cantidad de contagios y casos. Mucha gente hace las cosas como corresponde y hay muchos otros que nos las hacen y que no respetan nada. Y van a tener que aprender a respetar un poco más; no solo por ellos sino por los demás. No sé cuándo me tocará la segunda dosis de la vacuna y recién ahí estaré un poco más aliviada. En este momento solo salgo para las cosas básicas que no puedo delegar y nada más, esperando que las cosas mejoren.

-Anímicamente fue un cambio para todos, ¿qué fue lo que más sufrió del encierro?

-Cosas insólitas la verdad. Cumplo años mañana (por hoy) y el año pasado lo festejé por Zoom con mis nietos y dos o tres amigos, soplando la velita en mi casa con la compañía de mi marido. Este año puedo hacer una reunión chica y estoy organizando como hago el festejo. Mañana nos juntaremos seis y el sábado otros cuatro. Y va a ser un té porque a las ocho de la noche no se puede circular. Entonces a partir de esas cosas que parecen una pavada pero no lo son, todo es una dificultad.

Me preocupa mucho la salud, que los médicos, las enfermeras y los terapistas estén tan cansados y tan agotados. Me preocupa que no haya camas, me preocupa la escolaridad y la educación, porque es la base de la elección y la libertad. Por eso este año lo pasaremos como se pueda. También el manejo de la vacuna, tenemos que seguir la línea que siguió el mundo, el personal de salud, de seguridad, gente que cuida a los otros, que son ellos los que tienen que estar vacunados. Y en Argentina siempre tenemos la ventajita y los manejos entre amigos, pero todo tiene que ver con la educación.

-¿Siguen con el programa “Cuentos para soñar”?

-Sí, espero que siga todo el año, porque es un bálsamo para el alma y la gente que lo escucha también, porque no hablamos del presente, ni de los problemas. Solo leemos textos maravillosos que han escrito nuestros autores.

-Entre tanta pantalla y falta de contacto, la palabra toma otra dimensión en estos tiempos.

-Sí, totalmente. No es fácil que la gente deje la imagen para dedicarse a escuchar, se perdió esa costumbre. Y ojalá vuelva el radioteatro, porque era una época divina y fantaseaban directamente, entras a otros mundos. Y esa es la magia de la radio, solo la palabra, los sonidos y la música te lleva a otra dimensión.

La Ficha

RECONOCERNOS

Autor y director: Oscar Barney Finn. Intérpretes: Selva Alemán, Thelma Biral, Inés Rinaldi, Daniel Miglioranza, Osmar Nuñez, y Juan Carlos Cuacci. Estreno: hoy por www.teatrix.com. Suscripción mensual: $500.