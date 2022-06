Sabrina Rojas: “Estoy muy en paz, tengo una armonía muy especial en mi vida”

“Me emociona volver a Mendoza y esta vez arriba del escenario. Porque no es como una plaza más, porque saber que todo el público es mendocino es como volver a casa”, confiesa Sabrina Rojas al teléfono por su próxima visita a su provincia natal.

Esta vez, además de aprovechar para visitar a la familia y amigos, el plan principal son las funciones de “Desnudos”, la comedia que protagoniza junto a un elenco de figuras y con la que comenzó la gira nacional.

Después de un proceso de cambio profundo en su vida, la actriz y conductora vive un grato presente. Todo lo bueno la acompaña; por un lado el éxito durante dos temporadas con la obra que protagoniza junto a Gonzalo Heredia, Luciano Cáceres, Esteban Lamothe, Mercedes Scápola y Brenda Gandini.

La comedia llega a Mendoza con dos funciones en el teatro Plaza.

Y en su vida personal, el brillo no es menor. Luego de unos meses de separarse de Luciano Castro tras varios años en pareja, el amor la sorprendió y hoy vive un romance con El Tucu López, con quien también comparte proyectos laborales.

“Tengo días que estoy a las corridas y otros un poco más tranquilos. Pero con la gira se acorta la semana, porque nos vamos un jueves y volvemos un lunes”, dice sobre la rutina que reparte entre sus hijos Esperanza y Fausto, y los compromisos laborales.

Con producción general de Javier Faroni, “Desnudos” tuvo una temporada excepcional durante el verano de 2020 en Mar del Plata, batiendo todos los récords de taquilla y convirtiéndose en la comedia más vista de la ciudad balnearia. Y el año pasado y el verano pasado, se consagró en el Teatro Metropolitan de la calle Corrientes.

En “Desnudos” tres parejas amigas durante el transcurso de una cena, se debaten cuestiones que van desde los felices recuerdos del pasado hasta su vida sexual y se dan cuenta de lo poco que saben sobre las personas con las que viven y, por consecuencia, sobre sí mismos.

De esta manera, la conversación les lleva a preguntarse si serían capaces de reconocer el cuerpo desnudo de sus parejas con los ojos vendados y deciden ponerlo a prueba. Pero el desafío se volverá tan divertido como peligroso y les revelará a los personajes cosas que nunca antes sospecharon.

-La obra es un éxito de convocatoria y se da que el elenco es contemporáneo y se generó una amistad entre todos.

-A veces te puede tocar un elenco que generacionalmente no conectas porque los personajes tienen que ser más grandes o jóvenes que vos. Y acá somos todos contemporáneos y tenemos un código, nos miramos y nos conocemos. Nos reímos de nosotros mismos y la pasamos muy bien. Por eso soy consciente de que esto que estoy viviendo no se repite, porque realmente hacer una obra que te gusta, encima es un éxito, con todos tus compañeros te llevas bien y hay una amistad hermosa donde nos divertimos genuinamente. Y encima la posibilidad de recorrer el país y conocer lugares, no siempre se da.

-Es un buen proyecto y para vos ha sido una buena experiencia en el teatro.

-Te digo la verdad siempre la pasé bien en el teatro, tuve lindas experiencias, lindos compañeros, pero acá se generó algo de amistad, de unión, de amor por la obra, que antes no me había pasado. Sentimos muy nuestra a la obra y lo vivimos con otro cariño. Me siento privilegiada de poder trabajar con Luciano Cáceres que hace de mi pareja en la ficción, porque es un actor muy enorme y trabajar a la par de él, me siento agradecida.

-Hay un público adulto que se anima ir a verlos.

-Hay gente grande, porque el público es muy amplio. Tal vez la gente muy joven no, de 20 a 25 años no se sienten muy atraídos por la historia. Pero de 30 años para arriba si, porque es una obra que trata de conflictos de pareja, los personajes tienen 40 años en la obra y está direccionada al público adulto. Pero en las provincias, la mayoría es público grande y lo disfrutan a la par que el resto.

-También se dio algo particular en la obra, que la comenzaron juntos con Luciano.

-Sí. Esta es una obra que la empecé con Luciano, cuando Luciano y Gonzalo pensaban hacer esta obra se juntaron con Faroni para buscar el elenco. Y Javier le propuso que nos sumarán a Brenda y a mí. Y la verdad que nos encantó la propuesta. Pero en el medio pasó la separación, luego Luciano no pudo seguir por compromisos laborales, fue un cambio en lo personal y también en lo laboral. Por eso todos nos emocionamos mucho cuando despedimos a Luciano de la obra, porque fue parte del proyecto. Para mí fue un cambio arriba del escenario, que empecé siendo su mujer y terminamos actuando ya separados.

El amor después del amor

A pocos meses de separarse de Luciano Castro tras diez años en pareja, a Sabrina Rojas la sorprendió el amor nuevamente. En septiembre del año pasado oficializó su relación con el locutor y conductor Tucu López, con quien también comparte el programa “Emparejados” por América TV.

“No me cerré al amor, sino que me sorprendió el amor y es una historia que no esperaba. Mi vida cambió un montón, nos separamos con Luciano hace un año y realmente no tenía pensado volver a enamorarme y la vida me sorprendió con un compañero muy hermoso. Estoy tan agradecida y siento que la vida nos estaba esperando. Porque disfrutamos mucho y es el compañero que deseaba. Viste cuando pensás en que si te pones de novia te gustaría conocer a una persona con distintas cualidades. Bueno, el Tucu es todo eso. Estoy muy en paz, tengo una armonía muy especial en mi vida”.

-No es fácil coincidir con alguien y más en el ambiente del espectáculo.

-Si bien somos igual que todos, tenemos los mismos problemas que el resto de la gente, la vida cotidiana de la familia, la única diferencia es que cualquier paso que damos se hace público, entonces eso hace las cosas más difíciles. Y por ahí cuando se hace público, se tergiversa toda la historia. Entonces cuando me separé yo dije: “No quiero saber nada con nadie del ambiente”. Y bueno acá estoy (ríe). Pero es el ámbito donde trabajamos. Estoy con un compañero que tiene una vida muy tranquila, muy hermosa, muy igual a la mía. Él es tucumano, yo soy mendocina, tenemos ese código de provincianos, que solo nosotros sabemos. Acá en Buenos Aires mucha gente del trabajo me dice que se nota que soy provinciana. Porque tenemos otra sensibilidad y eso se nota. Y eso nos unió mucho.

Y a pesar de trabajar en lo mismo, nos llevamos muy bien y tenemos un código muy bueno. Porque él es un ser muy simple, entonces esa simpleza me encanta, me relaja, lo disfruto, nos reímos mucho, no es fácil encontrar una persona así y sobre todo en este ambiente. Creo que hice algo bien, para merecer estar bien.

-¿Te gustaría volver a ser madre?

-Sí, tengo 42 años. Pero más allá de la edad, yo estoy en una etapa donde me puedo juntar con amigas y llevar a mis hijos, y no los tengo que estar mirando. Ya pasé esa etapa y puedo independizarme un poco más y lo pienso, y yo estoy bien así. Pero también tengo un compañero que no es papá, y que creo que tiene que experimentar y tiene que ser padre, porque es muy amoroso con los chicos. Y él como que me enciende ese deseo de la maternidad. Me lo replanteo, barajo la posibilidad que antes era totalmente nula. Uno nunca sabe, no te digo así en lo inmediato, pero no lo descarto.

-Hoy vivís un presente muy grato, se nota que te sentís bien y eso se refleja, ¿lo vivís así?

-Yo digo la frase de Mirtha porque para mí es real. “Como te ven te trata”. El universo como te ve te trata. Si después de toda esa tormenta, te paras y un día decís: “No más”. Y me voy a proponer que todo lo que venga sea bueno, voy a cambiar mi actitud en la vida, todo empieza a fluir como una rueda, se acomoda y la vida te sorprende para bien. Y es eso, cuando uno está bien disfrutarlo, porque no sabes lo que te puede pasar. Después de la pandemia aprendimos que la vida es el minuto a minuto. Entonces cuando estás bien hay que saber disfrutarlo, y cuando uno está mal, hay que saber aguantar la bronca y aprender a acomodarse.

La separación la viví mucho más consciente de cómo hacer el duelo y como quería mi vida de ahora en más. Y en eso estoy.

La Ficha

DESNUDOS

Actúan: Gonzalo Heredia, Luciano Cáceres, Esteban Lamothe, Mercedes Scápola, Brenda Gandini y Sabrina Rojas.

Funciones: viernes 10 y sábado 11 de junio, a las 21.

Lugar: Teatro Plaza (Colón 27, Godoy Cruz).

Entradas: en Entradaweb.com.ar y boletería del teatro, de lunes a sábados de 9 a 18 horas.