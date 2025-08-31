31 de agosto de 2025 - 18:45

Qué son las zapatillas "barefoot" y por qué TikTok parece obsesionado con ellas

Las zapatillas se han convertido en el calzado predilecto para todas las generaciones y situaciones de la vida actual. Este modelo, sin embargo, marca una revolución en el mercado.

Hace diez años las zapatillas "barefoot" se asociaban principalmente con la práctica de running. Sin embargo cambió su alcance y ahora son un calzado que se consolida como alternativa real para lo convencional.

El furor 'barefoot' es impulsado por las marcas y las redes sociales y su esencia es que el pie se mueva de manera similar a como lo hace cuando estamos descalzos. A diferencia de las zapatillas tradicionales, con gruesas capas de amortiguación y estructuras rígidas, este calzado busca respetar la anatomía natural del pie.

Una moda que respeta la forma natural del pie.

Por qué están en tendencia las zapatillas "barefoot"

Las zapatillas "barefoot" tienen suelas finas y prescinden del talón elevado y los sistemas de corrección de la pisada. Por su parte apuesta por una puntera ancha que da libertad a los dedos. Porque la idea es devolver a los pies la movilidad y el trabajo muscular que se pierde a causa del uso de zapatos demasiado restrictivos.

Según especialistas en biomecánica, caminar con barefoot puede tener múltiples beneficios. Entre otros, mejorar el equilibrio y la propiocepción, y favorecer la activación de músculos y tendones que permanecen inactivos con otro tipo de calzado convencional.

Este fortalecimiento reduce el riesgo de ciertas lesiones por impacto y ayuda a mejorar la postura corporal. Sin embargo, los expertos coinciden en algo importante, no se trata de un cambio que deba hacerse de golpe. Adaptarse a este tipo de calzado requiere un periodo de transición progresivo, en el que se combinan barefoot y calzado habitual hasta que el pie se habitúa al nuevo esfuerzo.

