¿Qué es el ecommerce? Y cuál es su importancia

El comercio electrónico, también conocido como ecommerce, no ha parado de crecer desde la pandemia de COVID-19, ya que durante el confinamiento se convirtió en una de las pocas manera de comprar, donde tanto los emprendedores como grandes empresas tuvieron que pensar en un nuevo canal de ventas.

El comercio electrónico no para de crecer en América Latina

El ecommerce funciona tanto como una gran herramienta para aquellos negocios físicos que ya existen y buscan expandirse, como para quienes buscan iniciar un negocio digital vigente en la era del internet.

“Podríamos decir que recibir visitas en tu e-commerce sería como recibir visitas en tu local o showroom: para que se sientan a gusto, seguramente vas a limpiar y ordenar el espacio, vas a estar atento a lo que te pregunten y vas a ofrecerles distintas opciones de pago. En definitiva, vas a prepararte para recibirlas súper bien”, dijeron desde Tiendanube

Se estima que de las ventas online que se llevan a cabo, 7 de cada 10 ventas se hacen a través de dispositivos móviles.

Las encuestas prueban que esta tendencia no hará otra cosa que dispararse en los siguientes años. Además, alrededor de un 33% de los compradores están satisfechos con la experiencia de compra a través de estos medios y un 56% están muy satisfechos. Todo esto nos insta a pensar que el e-commercio online está creciendo sin parar.

Emprendedores argentinos eligen el e-commerce

Una de las encuestas que hizo de Tiendanube (empresa dedicada a ese servicio y lider) afirma que hay un crecimiento en el uso de las plataformas para vender. Más beneficios, menos costos.

En la actualidad el e-commerce se ha convertido en una herramienta con gran éxito para el mundo de los negocios. De hecho, para las pequeñas empresas y los emprendedores el e-commerce se convierte en la plataforma perfecta para competir a la par de las grandes industrias, siendo una oportunidad para incrementar las ventas y lograr mayor reconocimiento de marca y fidelización de clientes.

De amateur a profesional

Muchos de los emprendimientos se quedan estancados por años, por el simple hecho de no sumarse a las tendencias y no entender la conducta del consumidor. La gran mayoría dura un año, dos, o tres y desaparecen. Hoy la tecnología y el gran youtube nos permite tener acceso a muchísima de esta información, mi consejo para vos emprendedor si me estas leyendo, es que te eduques y aprendas estas herramientas que permiten hacer crecer tu negocio, con bajo capital y puedas vivir de tu negocio.

Claras ventajas

Una de las principales ventajas que existe para las tiendas en línea, son la expansión de mercado que se alcanza, y la rapidez con la que te permite escalar un negocio. Aunque las relaciones con los clientes son interpersonales y pueden causar complicaciones con usuarios que no acostumbran todavía a la compra online, el uso de las nuevas tecnologías y herramientas permiten cada vez más ganar la confianza de clientes y fidelizarlos.

Comercio online vs comercio tradicional

Disponer de un ecommerce tiene muchos beneficios y será esencial entender el mundo que nos encontramos hoy y cual es la conducta del cliente.

Evitar aglomeraciones y comparación de precios.

A nadie le gusta esperar las inmensas colas para poder pagar las compras que hemos realizado.

Se pierde mucho tiempo, tenemos que movernos y realizamos las compras con más estrés, hoy el cliente busca resolver su necesidad en poco tiempo. En una tienda online podés tener una visión más amplia y completa de los productos, además de comparar los colores y precios de manera más sencilla y rápida.

Horario 24/7.

Una tienda online no tiene horario de apertura ni cierre, presenta una clara ventaja con la automatización de las ventas.

Facilidad de vender de manera global.

No limitarse a un único espacio físico para aumentar nuestro público y ser más competitivos. Exportar nuestros productos a otros países, e incluso ofrecer servicios o infoproductos a otros continentes, es una de las tantas opciones que te permite hoy tener una tienda online.

Además, podremos traducir la tienda online a varios idiomas.

Reducir costos y ser más productivos.

Al estar los procesos automatizados, tomas foco en lo más importante. Tener una tienda online nos permite ser más eficaces y productivos eliminando muchas tareas administrativas que se pueden automatizar, además de ahorrar altos costos de una tienda física.

Trafico pago

Este punto no es menor, ya que actualmente pocos conocen que las diferentes redes sociales ofrecen alternativas para conseguir un mayor alcance de las publicaciones por medio de la pauta a precios muy bajos. Es por esto que te recomiendo estudiar un poco el tema y dedicar parte del presupuesto del negocio a la publicidad, puesto que esto se traducirá seguramente en más clientes.

Tener un e-commerce va más allá de la venta online, por eso te comparto este podcast sobre cómo funciona el modelo de negocio del comercio electrónico, estrategias de venta y mucho mas de este negocio.

