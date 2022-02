Premios Óscar 2022: dónde ver las películas nominadas

En otro año complicado en oferta para ver el cine en el cine y los autores, la 94° edición de los premios Óscar 2022 buscará recapturar el interés con figuras adoradas por el mundillo cinéfilo (Paul Thomas Anderson, Steven Spielberg, Guillermo del Toro…), así como destacar aquellos filmes que fueron directo al streaming y ganaron allí la atención de los espectadores más casuales.

Tal como se esperaba, “El poder del perro” (The Power of the Dog), de Jane Campion, es la que arrasó en cantidad de nominaciones. Tiene 10 postulaciones, incluyendo categorías clave como mejor película, dirección (Campion), actor protagónico (Benedict Cumberbatch), actriz y dos actores de reparto (Kirsten Dunst, Jesse Plemons y Kodi Smit-McPhee) y guion adaptado (Campion).

Le sigue en el ranking “Duna” (Dune), de Denis Villeneuve, con ocho candidaturas -en su mayoría técnicas-. Mientras que “Belfast”, el drama autobiográfico del británico Kenneth Branagh, se conformó con siete, aunque con fuerte presencia en las categorías determinantes.

La 94ª entrega anual de los Premios de la Academia será el 27 de marzo. (AP)

La nueva “Amor sin barreras” (West Side Story) del gran Steven Spielberg repitió también con siete nominaciones. A modo de curiosidad, el director estadounidense es el primero en ser nominado al Óscar en seis décadas diferentes.

La ceremonia de entrega de los premios de la Academia será el domingo 27 de marzo (transmite TNT), por lo que muchos espectadores ya buscan cómo ponerse al día en caso de haberse perdido alguna película.

Dónde ver las nominadas a Mejor Película en los premios Óscar 2022:

“Belfast”: en cines desde el 10 de marzo

Jamie Dornan y Caitriona Balfe en "Belfast"

“CODA: señales del corazón”: Amazon Prime Video

Emilia Jones en "CODA"

“Drive My Car”: copia digital, sin estreno anunciado (se pudo ver en el festival de Mar del Plata)

La japonesa "Drive My Car", una de las mejores del 2021

“Duna” (Dune): HBO Max

"Duna", la nueva adaptación de la novela en manos de Denis Villeneuve

“El callejón de las almas perdidas” (Nightmare Alley): ahora en cines, próximamente en Star+

Mark Povinelli y Ron Perlman en "El callejón de las almas perdidas", de Guillermo del Toro

“El poder del perro” (The Power of the Dog): Netflix

Kirsten Dunst en "El poder del perro"

“Licorice Pizza”: ahora en cines

"Licorice Pizza", la última película de Paul Thomas Anderson

“No mires arriba” (Don’t Look Up): Netflix

"No mires arriba" en Netflix

“Rey Richard” (King Richard): HBO Max

"Rey Richard", la biopic de la familia Williams, está en HBO Max

“West Side Story”: próximamente en Star+

"West Side Story", la adaptación 2021 de Steven Spielberg

