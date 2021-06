Nueva versión del Chavo del 8 en Disney+ tras un acuerdo con los herederos de Chespirito

A 50 de su estreno en televisión y luego de que Televisa prohibiera -en 2020- su transmisión en todos los canales del mundo, vuelve El Chavo del 8, gracias a una asociación del Grupo Chespirito con Disney, para producir una nueva versión de la mítica serie, ahora en formato para streaming. Este acuerdo, que se cerró hace pocas horas y que será anunciado con bombos y platillos durante la próxima semana, se saltea las condiciones legales que le permitieron a la cadena mexicana tener injerencia en la reproducción de la serie.

Es que Televisa sigue siendo dueño de la tira ya producida, porque invirtieron sus recursos para filmarlas, así que la familia Gómez Bolaños no puede vender a otra empresa los miles de capítulos grabados en varias series durante los años setenta hasta los noventa. Pero la familia, que conforma el Grupo Chespirito, es dueña de los personajes que produjo Gómez Bolaños, así que Televisa no puede transmitir los capítulos sin tener que pagar una renta a los herederos.

Este fue el motivo por el que durante el año pasado, la cadena eliminara de la grilla los antiguos capítulos y prohibiera su emisión en canales de más de 20 países.

Estuvieron casados por 10 años hasta el fallecimiento de Roberto Gómez Bolaños. web

Sin embargo, Disney Latinoamérica pre anunció ayer en Twitter que el acuerdo con el Grupo Chespirito incluye la nueva versión del Chavo, pero además incluye los derechos para transmitir todos los capítulos de la clásica serie de los ’70s.

La gran novedad que se trae entre manos el grupo Disney es que la remake de El Chavo no será protagonizada por adultos. En esta remozada versión, los chicos se pondrán en la piel de los míticos personajes. Y se barajan varios nombres para esta versión aunque el que ganaría la pulseada sería “La vecindad del Chavo”.

En principio, se planean dos temporadas. Aunque, está claro, si la versión remozada tiene el mismo éxito de la original, la saga tendrá su continuidad.

Roberto Gómez Fernández hijo de Chespirito confirmó a El Universal que no habrá una celebración física por los 50 años de la primera transmisión de “El Chavo del 8” debido a la pandemia por coronavirus. Pero, el festejo se hará de manera virtual.

Internet

“Hay algunas cosas que estamos generando, no hay un evento como tal, sino cierta comunicación por las redes sociales”, publicó el diario mexicano.

En lo personal, Roberto celebrará acompañado de su familia y acelerando los nuevos proyectos inspirados en las creaciones de su padre y en su vida misma, con una bioserie que hace tiempo anunció y viene trabajando durante los últimos meses.

Foto: Gentileza

El 20 de junio de 1971 apareció por primera vez en la pantalla del extinto Canal 8 de México, la figura de un niño con ropa y zapatos viejos, que llegaba con un ato en el extremo de un palito al hombro. Tuvo tal repercusión que para el 26 de febrero de 1973 se convirtió en un programa unitario, que marcó un hito porque logró romper las barreras del tiempo y el espacio, y conquistar a generaciones por toda América Latina.

Gómez Bolaños fue bautizado como “Chespirito” por Gaspar Henaine “Capulina”. Según el histórico comediante, el creador del Chavo era tan virtuoso al momento de escribir como William Shakespeare y por su estatura -1.62 m- utilizó un diminutivo.

El verdadero origen de El Chavo

En 1995, cuando Roberto Gómez Bolaños publicó el libro El Diario del Chavo del Ocho, explica en sus páginas que la madre del Chavo desapareció de su vida, un día que lo dejó de recoger en la guardería donde lo encargaba para irse a trabajar. Después de haber estado en un orfanato, aquel niño raquítico vagó hasta toparse con una vecindad, en donde conoció a una anciana que vivía en el departamento 8.

El Chavo no vivía en el barril, sino en el departamento número 8 Archivo

Cuando esta murió, se dice que el Chavo continuó viviendo en aquel departamento, del cual nació su apodo. Incluso, en el libro así lo aclara el mismo Bolaños, y fue algo que impactó a todo el mundo:

“Porque no es cierto eso de que yo vivo dentro de un barril, como han dicho algunos. Lo que pasa es que yo me meto al barril cuando no quiero que los demás se den cuenta de que estoy llorando. Y también cuando yo no tengo ganas de ver a los demás. O cuando tengo muchas cosas en qué pensar”, escribió el comediante.

Además, el autor señaló que el verdadero nombre del Chavo es: Rodolfo Prietro Filiberto Raffaelo Guglielmi.

Vínculos con Pablo Escobar

Debido al apabullante éxito que tuvo la serie, a partir de 1977, el elenco comenzó a hacer giras por países hispanoparlantes, justamente en la época en la que el famoso narcotraficante Pablo Escobar ya acumulaba una gran riqueza.

El Chavo y Kiko .

En varias ocasiones, el actor Carlos Villagrán declaró que en plena gira por Colombia, gente que trabajaba para “el patrón” les llegó a ofrecer cifras exorbitantes de dinero para acudir a actuar a la fiesta de una de sus hijas. “Tengo ese orgullo de decir no fui, pero sí fue Roberto”, confesó en una entrevista para el diario Basta.

La existencia de una fotografía en donde se observa parte del elenco de El Chavo del 8 en compañía de Pablo confirmaron que en algún momento se encontraron con el fundador de “El Cártel de Medellín”.

Los capítulos censurados

Aunque la serie contó con 330 capítulos, existieron un par que fueron censurados por distintas razones. Uno de ellos relata un sueño que tuvo el Chavo, en donde Doña Clotilde y Don Ramón se casan. El motivo por el cual fue retirado y nunca más transmitido al aire fue que el profesor Jirafales salía vestido de cura, lo que provocó un fuerte roce con la Iglesia Católica. El otro motivo que llevó a la producción a censurar un capítulo fue el exceso de violencia. En esa ocasión, se observa a Don Ramón trabajando con un martillo en el patio de la vecindad, y accidentalmente se corta un dedo por culpa del Chavo. Después de esta secuencia, hay una escena de golpes brutales en contra de el Señor Barriga que lo dejan ensangrentado. Esta fue una de las primeras veces que el programa dejó ver sangre en su historia. La producción decidió retirar el episodio del aire, aunque en 2009 fue subido a YouTube, donde actualmente todavía se puede encontrar.

Increíble: la "bruja del 71" fue en realidad una guerrillera

La bruja del 71 y su pasado en la guerrilla española

Uno de los personajes más polémicos fue Doña Clotilde, interpretado por la actriz Angelines Fernández, quien en realidad es de origen español y participó en la Guerrilla Republicana en contra del dictador Francisco Franco, junto a movimientos obreros, sindicalistas, feministas y republicanos que combatieron al bloque fascista. Debido a su activa participación, fue perseguida por el gobierno, por lo que fue parte del grupo de 25 mil refugiados que llegaron a México por la guerra en 1947.