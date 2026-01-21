Ni oversize ni XL: estas son las 3 remeras que serán tendencia este 2026

Olvidate de las prendas gigantes. El verano 2026 impone el "boxy fit" y las hombreras para estilizar la figura con comodidad. A continuación, la guía definitiva para renovar tu vestidor.

Ni oversized ni XL: estas son las 3 remeras que serán tendencia este 2026

La moda de las remeras extremadamente amplias está llegando a su fin. Después de varias temporadas donde el estilo oversized reinó en el street style, el verano 2026 marca el regreso de siluetas más estructuradas, precisas y favorecedoras. Esta renovación busca un equilibrio entre la comodidad del algodón y una estética geométrica que estiliza el torso.

El gran protagonista de esta transición es la musculosa "boxy fit", una prenda de corte cuadrado y ligeramente corto que resalta los hombros sin llegar a ser un top. Este modelo ya aparece en las colecciones de las grandes marcas internacionales como el reemplazo natural de las remeras XL, devolviendo la armonía visual a los conjuntos urbanos.

image Claves para lucir la silueta que dominará las calles en 2026 La versatilidad es el motor de esta tendencia. Según especialistas en estilismo, el secreto para que estos cortes resulten elegantes está en equilibrar los volúmenes: si la parte superior es corta y estructurada, lo ideal es combinarla con bermudas loose o pantalones sastreros de tiro alto. Esto permite seguir la moda sin necesidad de mostrar demasiada piel, logrando un look contemporáneo.

image Dentro de las opciones imprescindibles para la próxima temporada se destacan: Remera Cropped Boxy: Recta y hasta la cintura, ideal para usar con shorts de lino o faldas midi. image

Recta y hasta la cintura, ideal para usar con shorts de lino o faldas midi. Fitted básica: Remeras ajustadas de algodón liviano en colores neutros que marcan la figura con sutileza. image

Remeras ajustadas de algodón liviano en colores neutros que marcan la figura con sutileza. Musculosas con hombreras: Aportan una silueta poderosa y mucha actitud para outfits de noche. image

Aportan una silueta poderosa y mucha actitud para outfits de noche. Tejidos artesanales: El crochet y las transparencias en tonos pastel como lavanda y verde esmeralda ganan terreno. image Este fenómeno no discrimina géneros, ya que el corte "boxy" de inspiración noventosa también pisa fuerte en las líneas masculinas. La apuesta por colores vibrantes como el coral o el azul eléctrico, sumada a detalles como costuras marcadas y hombreras finas, define una temporada que celebra la funcionalidad consciente.