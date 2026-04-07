7 de abril de 2026 - 11:24

Ni holgados, ni rectos, ni rotos: los jeans ajustados que juramos que nunca volveríamos a usar están de vuelta a la moda

Los vaqueros ajustados regresan en el invierno 2026 con un diseño más cómodo y versátil. Así se usan ahora.

Estilo
Por Ignacio Alvarado

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El regreso de los jeans ajustados no es idéntico al modelo que conocíamos. La nueva versión propone un equilibrio entre estilo y comodidad, incorporando tejidos más flexibles y cortes que favorecen la movilidad. Esto permite recuperar una silueta estilizada sin resignar confort, una combinación que explica por qué vuelven a posicionarse entre las principales tendencias de la temporada.

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Cómo son los vaqueros ajustados que vuelven en 2026

Los nuevos vaqueros ajustados están confeccionados en algodón resistente con un pequeño porcentaje de elastano. Esta combinación genera una prenda que se adapta mejor al cuerpo, evitando la rigidez que caracterizaba a los pitillos tradicionales.

El diseño mantiene un calce entallado, pero incorpora un tobillo ligeramente más amplio, logrando un punto medio entre los jeans rectos y los ultra ajustados. El resultado es una prenda versátil que puede utilizarse tanto en looks formales como informales, consolidándose como una de las grandes apuestas de la moda para este año.

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Cómo se usan los jeans ajustados en la actualidad

Las pasarelas internacionales y la Semana de la Moda 2026 muestran que conviven distintos estilos, pero la preferencia por siluetas más estilizadas es cada vez más evidente. Firmas como Dior, Gucci y Céline impulsan este regreso, mientras que marcas populares mantienen el modelo en sus colecciones desde hace varias temporadas.

Los especialistas recomiendan combinar los jeans ajustados con bailarinas, mocasines o botas de caña baja. También se destacan los looks con medias visibles, una tendencia que aporta un toque moderno y relajado.

El retorno de los vaqueros ajustados demuestra que la moda es cíclica. Lo que alguna vez parecía descartado vuelve con una versión renovada, adaptada a las necesidades actuales y al equilibrio entre estilo y comodidad que define al invierno 2026.

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