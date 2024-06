Neceser de maquillaje desde cero: ¿Qué productos no te pueden faltar?

Un kit básico de maquillaje incluye algunos productos clave para hacer distintos tipos de looks: natural, de día, de noche, de fiesta, etc.. Con pocos elementos, podes lograr infinidad de makeups.

El tema es saber qué comprar cuando arrancamos desde cero, porque la oferta de productos es enorme y es normal perderse en todo ese mercado. Por eso, en esta nota, te contamos como armar tu neceser de maquillaje completo sin gastar una fortuna.

Productos indispensables para tu neceser de maquillaje

Brochas

Así como todo pintor necesita pinceles, para maquillarse se necesitan brochas. Son las herramientas que nos ayudarán a darle distintos acabados al makeup y a distribuir los productos en el rostro. Nuestra recomendación, es que no compres un kit de brochas todo junto porque vienen muchas que no se utilizan después.

Lo mejor es comprarlas por separado, por ejemplo: una brocha de base, una brocha de polvos, un blender de sombras, una lengua de gato y una esponjita que es clave para esfumar productos en crema.

A medida que vayas a adquiriendo más confianza, podes ir agrandando tu brochero al sumar otras variedades y estilos de brochas. Pero para iniciar, estas 5 son una buena opción.

Rostro

Con un buen corrector de ojeras, un rubor y un bronzer, podes hacer una piel completa. Buscá que el corrector sea uno o dos tonos más claros que el color de tu piel, y que tenga buena cobertura.

Podes encontrar productos excelentes y baratos en farmacias, en líneas como Get the Look; o bien en páginas online de marcas como Dapop, Avon, Todo Moda Beauty o Melú. Si querés y podes gastar un poco más de plata, Maybelline, L´Óreal, Revlon o Rimmel, son excelentes opciones para productos de piel.

Te sugerimos que para arrancar, pruebes con un rubor y bronzer en polvo; y cuando estés más canchera, los sumes a tu neceser pero en versión crema. Por último, para culminar con lo que es rostro, un polvo translúcido no te puede faltar. Este ayudará a sellar el corrector y quitar la oleosidad de la piel. Viene compacto o suelto y vos podes elegir el que más te guste.

Ojos

Para los ojos, la mejor inversión es comprar una buena máscara de pestañas que destaque la mirada. Las de Maybelline y L´Óreal se llevan el podio. Después, podes sumar un delineador negro en lápiz o fibra para hacer looks de noche, y una paleta de sombras mate en tonos neutros como marrones, grises, nudes y blancos.

Labios

Los labiales son multiuso ya que se pueden usar también como rubor o sombra de ojos. Por eso, con que tengas uno mate que te quede bien y con el que te sientas cómoda, suficiente. Si queres agregarle la frutilla al postre, podes comprar un lindo gloss que está muy en tendencia ahora.

Recordá evitar comprar maquillajes truchos (es decir, no certificados por el ANMAT) que pueden dañar tu piel. Con estos ítems, ya tenes un neceser completo para hacerte todos los maquillajes que quieras.