Adiós pelo suelto: estos son los 5 peinados más cómodos y fáciles para usar en invierno.

A dos semanas del comienzo del invierno, podemos decir que ya desempolvamos todas las prendas de abrigo en el placard. En estos días de bajas temperaturas, la bufanda, el gorrito, las orejeras y la campera son elementos indispensables para no pasar frío en la calle.

Entre la bufanda, el gorrito, la campera y todos los accesorios típicos de esta época, el pelo queda enroscado en un sin fin de tela y resulta muy incómodo. Por eso, te dejamos estas opciones para arreglar tu cabello y que se vea chic toda la temporada.

Pero digamos que todos estos ítems no son los mejores amigos de nuestro pelo. Para quienes tienen el cabello largo, es un gran dilema decidir donde lo colocamos si lo dejamos suelto.

“¿Abajo de la bufanda o arriba? Pero se me enreda... ¿Afuera de la campera o adentro? Pero después se me salen los mechones y me veo súper despeinada... Para el gorrito, ¿Me pongo el pelo atrás de las orejas? ¿O lo dejo adelante?”.

Para quienes tienen el cabello largo, es un gran dilema decidir donde lo colocamos si lo dejamos suelto.

Si tenés este problema diario, quedate leyendo porque te contamos cuáles son los 5 peinados más cómodos y fáciles para usar en el invierno y verte canchera sin tener que preocuparte por tu pelo.

5 peinados chic para el invierno

Las claves para estar cómodas con nuestro pelo en la temporada polar es tratar de despejarlo de la cara; porque es allí donde más movemos la bufanda y, por ende, donde más se desacomoda el cabello también. Ahora si, sin más preámbulos, ¡Comencemos con los peinados!

1. Trenza alta

Cómodo y práctico, este peinado es ideal para estar arreglada todo el día. Podes hacerlo como en la foto, o emprolijarlo con gel para que se vea más producido.

Los 5 peinados más cómodos para el invierno.

2. Rodete con gel

Este recogido da mucha elegancia y eleva cualquier look. Ideal para aprovechar y hacerlo en los días que no te lavas el pelo. Despeja la cara y es muy fácil de lograr.

Los 5 peinados más cómodos para el invierno.

3. Media cola

Un peinado fácil e ideal si no sos de usar el pelo atado. La chica de la foto le agregó un broche, pero tranquilamente se puede hacer solo con un colín.

Los 5 peinados más cómodos para el invierno.

4. Recogido con broche

Muy canchero y relajado, este peinado es súper fácil y solo necesitas un broche como el de la foto. Además, si en algún momento te cansas, podes desatarlo en un apretón.

Los 5 peinados más cómodos para el invierno.

5. Vincha

La vincha de algodón es una gran aliada del invierno porque quita el pelo de la cara sin tener que recogerlo. Además. es ideal para colocar un gorrito arriba porque ya está el pelo acomodado.

Los 5 peinados más cómodos para el invierno.

Con estos peinados, vas a poder lucir looks increíbles con muy poco esfuerzo.