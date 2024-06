Maquillaje estilo Bridgerton: cómo lograrlo siguiendo estos simples tips.

El furor por la tercera temporada de la serie Bridgerton de Netflix es trascendental no solo por su vasta campaña de marketing sino por la influencia que está teniendo en la moda. En esta nota, te enseñamos a hacer un elemento clave en sus looks: el maquillaje. Y que no cunda el pánico porque si aún no la has visto, no haremos spoilers.

Tu piel puede verse igual de jugosa y radiante como la de las chicas de la serie en un abrir y cerrar de ojos.

En esta temporada vemos como se apostó por makeups más osados que las anteriores; en donde se buscaba retocar lo mínimo del rostro para que la actriz se vea lo más natural posible. Ahora, el equipo de estilismo se animó a sumar colores y jugar un poco más con la intensidad del maquillaje.

Este giro de rosca viene de la mano de la transformación del personaje principal de la temporada 3: Penelope Featherington. Vemos cómo se hace dueña y ama de su estilo; y como poco a poco gana confianza en ella misma a través de su cambio de imagen.

Ella es la estrella de estos maquillajes, pero también personajes como el de Francesca Bridgerton, Cressida Cowper y Violet Bridgerton brillaron con sus pieles ruborizadas y luminosas en esta nueva temporada. A continuación, te dejamos algunos tips para recrear sus looks.

Tips para recrear el maquillaje de las chicas Bridgerton

1. Pone el rubor en la manzanita

Al contrario de la tendencia actual que propone poner el rubor sobre el pómulo y extenderlo hacia la sien; en Bridgerton eligieron colocarlo como se hacía hace algunas década: sobre la manzanita.

Bien cerca de la comisura de la nariz, donde se forman esas bolitas en las mejillas cuando sonreímos, ahí es el lugar en donde las protagonistas de la serie llevan el rubor. Esto las hace ver más sonrojadas, risueñas y les da un aire de juventud y piel sana.

2. Cero bronzer

Si se fijan, el maquillaje Bridgerton omite el paso del bronzer o lo colocan de una manera muy sutil con técnicas como el underpainting. El color se concentra exclusivamente en el rubor.

3. Elegí un iluminador de partículas finas

Para lograr ese efecto húmedo y luminoso en la piel, es crucial usar un iluminador de partículas finas; es decir, que los brillos sean muy pequeños y no resalten la textura de la piel. Muchos maquilladores utilizan vaselina sólida en vez de iluminador para lograr este efecto.

4. Juga con sombras de colores y pestañas postizas

Esos ojos grandes y marcados que vemos en la serie se lograron con sombras de colores. Animarse a jugar con distintos tonos como el violeta, el verde y el azul es una excelente opción si querés lograr este efecto para alguna ocasión especial.

Pero la frutilla del postre son sin dudas las pestañas postizas. Le dan un marco muy lindo a los ojos e intensifican la mirada de una manera que la máscara de pestañas sola no podría jamás. Se venden en cualquier lugar de maquillaje junto con el pegamento y podes comprar las que vienen para todo el ojo, o las esquineras que se colocan desde la mitad hacia afuera.