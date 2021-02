Laura Pausini: el resurgir de una ídola y su canción más conmovedora

“La verdad es que todavía no me lo creo. Ya solo la nominación es un sueño”, dijo Laura Pausini en una reciente entrevista a El Periódico de España. “Me siento muy feliz y agradecida por este reconocimiento a mi música. Además el hecho de que sea una canción italiana la que este nominada es lo que más me enorgullece”.

Se refiere, por supuesto, al gran (e inesperado) hito de su carrera: una nominación a los Globos de Oro, anunciados hace una semana atrás, por su interpretación de la canción “Io sì”, de la película “La vita davanti a sé” (“La vida ante sí”). Fue el regreso triunfal de Sophia Loren, y su debut en el streaming internacional de Netflix, pero también un nuevo hit internacional para Pausini, de 46 años.

La cantante comparte la candidatura con la veterana compositora estadounidense Diane Warren y el cantautor italiano Niccolò Agliardi. “La vita davanti a sé”, que estrenó en noviembre y fue dirigida por el hijo de Loren, Edoardo Ponti, también fue nominada a mejor película en lengua extranjera.

“Desde el minuto uno creí en la película, en la canción y en el mensaje que ambos llevan y quise escribir personalmente las letras en italiano para honrar al espíritu de la canción”, dijo Pausini en un comunicado tras conocer la noticia. “Conseguir una nominación a los Globos de Oro por primera vez en mi carrera y en una categoría tan importante es un sentimiento indescriptible para mí, y una vez más, es un honor poder representar a Italia alrededor del mundo”.

Pero tampoco es su primera incursión en el cine: “En estos años he tenido la oportunidad de participar en algunas películas pero siempre sentí que no eran para mí”, dijo en la entrevista antes mencionada. “Solamente había cantado un tema ‘One more time’, escrito por Richard Marx y producido por David Foster, para la película ‘Message in bottle’ (‘Mensaje en la botella’) con Kevin Costner y Robin Write. Pero esta vez fue diferente porque cuando me llamó Diane Warren me dijo que quería que yo fuese coescritora con ella. ¡Fue genial! Era la primera vez que sentía que era para mí involucrarme tanto para algo que no fuera mi disco. Pero antes de decir que sí, quise ver la película”.

Cuando vio el filme “no tuve dudas”, dijo. “‘La vida por delante’ es todo lo que yo quiero que mi hija aprenda, es un resumen de lo que yo he escrito en estos 26 años de carrera, es un mensaje a la fraternidad, a la empatía... es una película para el ser humano donde no existen razas, géneros, condiciones... es inmenso su mensaje. Todavía me emociono cuando hablo de ella. Me siento enormemente afortunada”, comentó.

Actualmente disponible en Netflix, la película sigue a Madame Rosa (Loren), una sobreviviente del Holocausto a cargo de una guardería que entabla una rara amistad con un niño inmigrante y vulnerable, Momo (Ibrahima Gueye), a quien acoge luego de que éste le roba.

Pero el trabajo de Pausini, además de cantar la canción, fue traducirla al inglés, aunque terminó grabándola en cinco idiomas para darle mayor difusión a su mensaje: “Seen” en inglés, “Yo sí” en español (una lengua en la que, como sabemos, ella tiene muchos fanáticos), “Eu sim” en portugués y “Moi si” en francés.

Sobre qué la llevó a sumarse al proyecto fue categórica: “La emoción”, dijo. “Sentir justo esa emoción, sentir tan mío su mensaje.... es lo único que para mí importa y lo único que me hace sentir segura. Cuando existe emoción, existe verdad”.

La cantante pasa la pandemia en su casa y, pese a que empezó el año muy en lo alto, manifestó estar “muy harta”. “No salgo nunca. Trabajo desde casa. En Italia estamos cerrados desde marzo del 2020. Ahora estamos un poco mejor, pero pensar que mi hija está seis horas en la escuela con la mascarilla, me entristece. Hay que hacerlo y llevar cuidado, pero ya estamos cansados”.

Las nominaciones a los Globos de Oro a Mejor Canción Original también incluyen a “Fight for You” (de la película “Judas and the Black Messia”), “Here My Voice” (de “The Trial of the Chicago 7”), “Speak Now” (de “One Night in Miami”) y “Tigers & Tweed” (de “The United States vs. Billie Holiday”).

Entre los desairados están Justin Timberlake, quien escribió “Just Sing” de “Trolls World Tour”. Taylor Swift, Mary J. Blige, Janelle Monae y John Legend lanzaron canciones originales en películas documentales, pero éstas no califican para mejor canción original en los Globos. Aún podrían, sin embargo, ser nominados al Oscar.