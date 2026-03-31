La campera de jean está pasando de moda: una chaqueta está causando sensación, la última tendencia para el otoño de 2026

Durante años, la campera de jean fue esa prenda que resolvía todo sin pedir demasiado. Quedaba bien con remeras, vestidos, pantalones sastreros o joggers, y por eso se volvió casi automática. Pero en 2026 la moda femenina empezó a mirar para otro lado: ahora la prenda que gana terreno no es de denim, sino la barn jacket.

Los jeans clásicos y los looks monocromáticos están pasando de moda: una combinación que marca tendencia, la apuesta para el otoño 2026

Una campera de inspiración campestre y utilitaria que mezcla practicidad con un aire bastante más pulido.

Su silueta cuadrada, los bolsillos múltiples, los cierres a presión o botones y el cuello en contraste explican parte de su atractivo, mientras Harper’s Bazaar la ubicó entre las chaquetas más fuertes de 2026 dentro del universo workwear.

No es casualidad que esta prenda esté subiendo. La barn jacket ya funciona como una pieza simple y versátil, casi con la misma lógica de uso que un jean.

La gracia está en que no tiene la rigidez de un blazer ni el costado demasiado conocido de la campera de jean. Suele venir con cuello de pana o cuero , corte recto, bolsillos grandes y una caída relajada, pero más interesante visualmente que una chaqueta denim clásica.

Por qué puede pegar fuerte este otoño e invierno

Hay tendencias que se ven lindas en pasarela, pero no bajan bien a la calle. Esta no parece ser una de esas. Justamente por su costado funcional, la barn jacket tiene muchas chances de instalarse en un guardarropa real: se lleva con denim, sí, pero también con pantalones amplios, sweaters finos, botas, mocasines o polleras midi.

Harper’s Bazaar remarcó que las versiones 2026 se apoyan en collares contrastantes, bolsillos aplicados y silueta amplia, lo que la vuelve fácil de superponer sobre capas de media estación.

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Además, hay una lectura estética que explica bastante el cambio. En lugar del look más juvenil o más básico de la campera de jean, esta nueva campera propone una imagen un poco más adulta, más sobria y más “armada” sin dejar de ser cómoda. Una prenda sin vueltas, nada pretenciosa, pero con mucha personalidad. Esa mezcla de sencillez y carácter es justamente lo que hoy parece buscar la moda cotidiana.

Cómo se usa sin parecer disfrazada

La clave no está en llevarla de forma literal, como si una se fuera al campo, sino en mezclarla con prendas urbanas.

Para Argentina, una buena bajada sería pensarla en verde oliva, azul oscuro, beige o marrón, combinada con jean recto, pantalón negro o pollera larga.

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Eso ya alcanza para que el look se vea actualizado sin caer en algo exagerado. Esta última parte es una inferencia a partir de cómo la presentan los medios y de sus rasgos prácticos, pero justamente ahí parece estar su fuerza: no exige vestirse raro para sentirse nueva.