Juan Fuentes: “La exposición que tuve con Los Huayra me enseñó lo que no quiero para mi carrera”

Mate en mano y guitarra al hombro, así llegó Juan Fuentes a la charla con Los Andes previo a su show de este sábado a las 21 en el Puesto Díaz de Lavalle.

El ex integrante de Los Huayra no dejó ningún tema por tocar y no esquivó ninguna pregunta sobre su actualidad y su pasado con una de las bandas icónicas del folklore de los últimos años.

Juan llegó a Mendoza para presentar su último trabajo llamado “Es con mi voz” y, seguramente, algunos de los éxitos de su disco anterior y de Los Huayra.

Juan Fuentes el ex vocalista de Los Huayra inicia su carrera en solitario

“No puedo creer la cantidad de gente que está llamando para ir a Lavalle, me dijeron que esperan más de 2500 persona en el Puesto Díaz de Lavalle”, comenzó diciendo este salteño con el mate en mano.

“Llevo dos o tres días de tour por Mendoza, la verdad es que no me acuerdo… recién preguntaba cuando salí de mi casa porque no lo tengo claro”, comienza charlando sobre los días que lleva en nuestra provincia promocionando su recital de este sábado.

Mendoza es una provincia muy querida para Fuentes, pero será la primera vez que se presenta como solista: “Quiero mostrar este disco por todos lados porque es la primera vez que muestro canciones mías y eso tiene doble significado, además venir a Mendoza por primera vez como solista es muy fuerte porque el cariño que me tienen es muy grande y por eso me brindo al 100%”.

Durante la pandemia Juan trabajó en el armado del disco, pero también armó unas guitarreadas por redes sociales y muchos mendocinos se prendieron: “Soy un tipo del folklore, es mi esencia por eso con este disco trato de ser congruente con como vivo, que música me gusta y los mendocinos lo aceptaron porque en las guitarreadas que armamos durante la pandemia había muchos conectados y les metía unas cuecas, unas tonadas y quedaban haciendo ‘salud’. También por eso decidimos que Mendoza sea una de las primeras provincias en visitar”.

Esas guitarreadas comenzaron de forma espontáneas y bastante improvisadas, pero con el correr del tiempo y de los seguidores que se sumaron la tecnología llegó y así completó 30 shows: “Cuando estaba complicada la cuarentena agarré el celular y la guitarra y me puse hacer un vivo de Instagram donde se sumaron miles de personas, me tiraron la bronca para que lo haga por Facebook así que agarré el celular de mi mujer y también lo hice bien rústico (los teléfonos pegados con cinta al palo de la escoba), pero ya en el final parecía la NASA porque tenía de todo para hacer un buen streaming. Así salieron 30 guitarreadas”.

La gran mayoría de la humanidad la pasó mal en la pandemia, pero Juan es una de las excepciones porque no sólo que sacó el disco, firmó con una discográfica y fue papá: “Me da vergüenza decir que la pandemia no me fue mal porque fui papá y también me sirvió en lo profesional porque me pude encontrarme con Warner, la compañía con la que estoy trabajando, además coincidimos con los chicos de ‘Por favor y gracias’, nos conocimos con Juan Blas Caballero (ganador de 7 Grammys Latinos y 6 Premios Gardel) y Andrés Giménez (cantante de Animal) que viene de dos mundos musicales distintos y salió un producto muy genuino”.

Fuentes también dejó una gran reflexión sobre las redes sociales y las plataformas de música: “No miro la cantidad de reproducciones en las redes sociales, pero si miro los comentarios. Tengo la certeza que las redes sociales no son más que eso y que las personas que están en esas plataformas no son amigos o familia y si vos te metés en ese personaje te afecta de manera tristísima y creés que sos ese personaje y yo no soy eso, soy Juancito, una persona común y corriente que tiene que hacer las cosas en su casa, tiene que llevar a sus hijos a la escuela. Yo no compro el producto que vendo. No me gusta que la gente esté acomodando la comida para sacarle una foto y después la come toda fría y fea…”

Su relación con sus ex compañeros de Los Huayra

Juan habla con cariño de su paso por Los Huayra. Reconoce que son una parte muy importante de su carrera y contó por qué decidió dejar la banda en el pico del éxito.

“A Los Huayra le debo muchísimo porque es la banda con la que conocí muchas cosas. Cuando entré a la banda era muy joven y muy pobre, no había viajado nunca en avión, no conocía el mar, no conocía el exterior y soy muy agradecido de eso. Por eso los tengo muy presentes y sigo cantando temas porque quedaron en el corazón de la gente”, comenzó diciendo.

También les habla a los que criticaron su salida: “Mucha gente desacredita mi salida de Los Huayra y me critica porque me fui en uno de los momentos más exitosos de la banda, pero para mí el éxito no es ganar plata o estar en todos lados, para mí ser exitoso es hacer lo que te gusta y en el último tiempo no estaba haciendo lo que me gustaba, ¿entonces qué clase de éxito voy a tener si sólo canto por plata? Para eso trabajo de otra cosa”.

En un momento Los Huayra eran la banda número del nuevo folklore argentino y eso los llevó a cruzar fronteras y tener una gran exposición. Eso le dejó una enseñanza a Fuentes: “La exposición que tuve con Los Huayra me enseñó muchas cosas que quiero como la disciplina, pero me lo que más me enseñó es lo que no quiero en mi carrera como solista. No quiero ser cool, no quiero hacer una música que no sea fiel a lo que me gusta. Es muy importante saber lo que no querés y eso lo aprendí con Los Huayra”.

También dejó en claro que no se volverá a juntar con la banda y le mandó un aviso a los organizadores que sueñen con juntarlos: “Con los chicos no tengo contacto, sólo hablo con un par cada tanto. Cada uno tomó su carrera y me pone contento que nos vaya bien a todos, a ellos como Ahyre y a mí como Juan Fuentes… Ahora en la época de festivales seguramente nos vamos a cruzar y no va a faltar el morboso que nos quiera juntar, pero eso no va a pasar nunca. Nos tenemos que acostumbrar porque vamos a compartir cartelera toda nuestra vida”.