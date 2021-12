Germán Daffunchio: “La gente está más preocupada por la imagen que por el contenido”

“Estamos muy felices de ir a tocar a Mendoza. Es uno de nuestros lugares preferidos para tocar, hay una energía con la gente alucinante. Y es lindo saber que el segundo show después de dos años sea ahí”, afirma Germán Daffunchio al teléfono después de sorprender con un concierto pelotero en el estadio Obras de Buenos Aires.

El ritual regresó tal como lo conocemos; mucha adrenalina, cantos compartidos y distensión del mundo hostil por lo menos durante unas horas. Una catarsis necesaria, tanto para los músicos como para el público tras más de un año sin eventos masivos y adaptándose a un formato acústico teatral, que les permitió el encuentro con el público.

Las Pelotas regresa a la provincia como una de las bandas fuertes de la Fiesta de la Cerveza 2021. Esta noche cerrará el encuentro de Godoy Cruz, con un repaso por sus grandes éxitos y algunas canciones del disco “Es Así”, editado a comienzos de 2020.

Y aunque quedó trunca la gira oficial para presentar el material, en el medio y por primera vez después de más de treinta años de historia realizaron un disco acústico “Versiones desde Casa”, que los llevó a presentarse en formato teatral en Córdoba. Aunque el reciente show en el estadio Obras da cuenta de la necesidad del encuentro.

“Afortunadamente se volvió a tocar en vivo y es algo hermoso. Pero se extrañaba mucho el ida y vuelta con la gente. Es parte de nuestra vida compartir escenarios con la gente y en ese momento estamos todos en el mismo lugar y haciéndolo con tu música es más increíble todavía. Porque hay mucho trabajo atrás y ver a la gente feliz retroalimenta. Cuando tenes a la gente adelante tan alegre es muy emotivo. Claro que la vida es mucho más que tocar, pero si se extrañó muchísimo porque es lo que hemos hecho gran parte del tiempo”.

-Tanto Las Pelotas como otras bandas del rock se sostienen en el tiempo, con nueva obra y con la moda puesta en otros géneros ¿cuál es la clave?

-Es difícil de explicar si hay una clave. Creo que hay que aprender de los aciertos y de los errores sobre todo. Una cosa es cuando empezás a hacer música, tenés todos los sueños limpios y otra es cuando empezas a jugar en las grandes ligas, son realidades muy distintas. Yo venía con la experiencia de Sumo y tenía la experiencia de que una banda tiene que ser una banda. Y eso hace que todos vayan hacia lo mismo, y que tengas ganas de trabajar con el otro todo el tiempo. Sobre todas las cosas creo que lo que nos llevó a permanecer es que nos gusta mucho hacer lo que hacemos y disfrutamos la música entre nosotros.

Después del panorama del rock, creo que el rock ha perdido la rebeldía, el sistema se va comiendo todo al igual que con otros géneros. La gente está más preocupada por la imagen que por el contenido. Creo que estamos en un tiempo donde la gente trata de no pensar mucho en la realidad del mundo que sabe que está todo mal. Por eso prefiere bailar y tratar de ser feliz. Esos son los tiempos que corren y no sé cuánto estarán arriba los nuevos géneros, cuánto contenido puede tener. El rock es algo que hace muchos años está y también al rock tal vez le llegó el tiempo de transformarse en tango.

-¿Sos de revisar las canciones que has creado y hoy son un clásico?

-Tengo la certeza que las letras nuestras siempre son actuales, aunque no sepas en que disco lo hiciste. Y Argentina tiene la característica de repetir la historia y nunca deja de ser actual. Pero estoy muy feliz con toda la música que hemos hecho, no tengo ningún tipo de reproche y es bueno no sentirse avergonzado de lo que hiciste.

-¿Fantaseaste con pensar qué hubiese pasado si hoy estuvieras en Sumo?

-Fantasear no. Sí nos quedó la espina de no saber qué hubiese pasado. Porque Sumo era muy poderosa y quedó trunco su camino. Cuando empezamos a salir del under en tiempos totalmente diferentes a los de ahora, donde tocar era complicado, Sumo tenía proyección internacional de alguna manera, era muy fuerte. Pero eso formará parte del que “hubiera sido si…”. Afortunadamente mi vida no fue Sumo, solo fue una parte muy pequeña porque duró poco tiempo. Y mi grupo son Las Pelotas, donde hemos podido volcar lo que uno piensa y siente.

-Si no hubieses sido músico ¿a qué te dedicarías?

-Coche bomba (ríe).

-Mejor quedarse con el músico.

-Sin duda. Igual la música siempre fue un camino de expresión, de poder descargar las cosas que uno siente, como parte esencial de la vida para no permanecer callado. Creo que la gente no tiene que permanecer callado y tiene que bajar la cabeza. Ahora es el momento de largar todo para afuera. Por eso un concierto puede ser catártico, por son un par de horas que te abstraes del mundo y compartís la misma energía. Es importante para la vida de todos poder expresarse y sentir. Nuestra vida no es el arreglo con el Fondo Monetario Internacional o el aumento de la carne, nuestra vida es mucho más grosa de todo lo que nos hacen vivir. Es tiempo de juntarse y hacer cosas buenas.

Una edición diferente con la mirada en la música local

La 14° edición de la Fiesta Provincial de la Cerveza comenzó anoche y se extenderá hasta mañana domingo, con una grilla con 15 bandas locales y el cierre de tres artistas y grupos nacionales.

Ayer, la banda de cumbia La Delio Valdez volvió a Mendoza como una de las grandes apuestas del encuentro en Godoy Cruz. Y esta noche, la programación será a puro rock, con la presentación de Seterna, Dellacalle Low Brass, Brut4l, Chantas, Preso Común y Las Pelotas.

En tanto, el domingo será el turno de la noche joven con Candi Viosch, Kush Mama, Feli Ruiz, Kei Faur, Aluhé Dumé y la actuación del cantante y freestyler Lit Killah.

La Ficha

14° EDICIÓN FIESTA DE LA CERVEZA

Hoy: Seterna, Dellacalle Low Brass, Brut4l, Chantas, Preso Común y Las Pelotas

Domingo 12: Candi Viosch, Kush Mama, Feli Ruiz, Kei Faur, Aluhé Dumé y Lit Killah.

Lugar y horario: A partir de las 18 horas. En el Parque San Vicente (Avenida Cipolleti y San Martín, Godoy Cruz).

Entrada: $1000 (general) y $2500 (abono tres días). En Teatro Plaza (Colón 27, Godoy Cruz) De de 9 a 18, y los domingos, de 17 a 20 horas o en fiestacervezagc.com.ar