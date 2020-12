Jessie J se despertó sin poder escuchar ni caminar y confirmó que padece una rara enfermedad

Desde hace años, la cantante británica Jesse J es una de las artistas musicales más destacadas a nivel mundial.

Pero lejos de esto, la intérprete vivió uno de los sustos más grandes de su vida al despertarse el pasado 24 de diciembre sin poder escuchar (del oído derecho) y siendo incapaz de caminar en línea recta.

La propia mujer de 32 años decidió contar lo ocurrido a través de un vivo de Instagram. Según le informaron los médicos, padece el síndrome de Ménière, una enfermedad que afecta al oído y provoca vértigo y la posibilidad de pérdida auditiva.

También le explicaron que sufre lo mismo que Luis Miguel, Tinnitus, un zumbido en los oídos que puede sonar además como un cliqueo o silbido suave o fuerte. Se trata de un síntoma de que algo está mal en el sistema auditivo.

“Conozco a muchas personas que lo padecen y muchas de ellas me hablaron y me dieron buenos consejos, así que estoy descansando en silencio”, dijo Jessie .

Y agregó: “De hecho, podría ser mucho peor. Estoy muy agradecida por mi salud. Todo esto me tomó por sorpresa, era Nochebuena y estaba en el hospital pensando ‘qué está pasando’, pero estoy feliz de haber ido pronto a un médico, ya que rápidamente descubrieron lo que era y me dieron los medicamentos adecuados. Me siento mucho mejor hoy”.

Horas más tarde, Jessie subió un selfie y la acompañó de un listado:

“Hoy yo... 1) Fui a un médico de oído y descubrí que tengo el síndrome de Ménière. 2) Tomé una siesta. 3) Hice fideos. 4) Me pinté las cejas. 5) Me hice una limpieza de piel. 6) Me cubrí con aceite de coco y caminé desnuda para secarme mientras escuchaba canciones navideñas. Fue tan extraño como parece. 7) Lloré mucho 9 añorando a mis amigos y familiares en el Reino Unido, es importante desahogarse y permitirse sentir en lugar de ignorar. No hay nada que se pueda hacer, así que no dejes que arruine tu Navidad). 8) Intercambié mensajes con personas que me hacen quien soy. 9) Escribí algunas metas para 2021”.

Nacida en Londres el 27 de marzo de 1988, fue “famosa en algún momento porque Justin Timberlake la definió “la mejor cantante del mundo del momento”.

La muchacha que hace pop, pop-rock, soul, hip hop y otros géneros se llama en realidad Jessica Ellen Cornish. Comenzó su carrera a los 11 años, en el musical Whistle Down the Wind.

A los 16 años comenzó a estudiar en la BRIT School, escuela en la que han estudiado artistas reconocidos como Adele y Amy Winehouse. Enseguida comenzó a componer canciones para Justin Timberlake, Chris Brown -con quien viajó por Europa-, Alicia Keys, Miley Cyrus y Christina Aguilera. Tras su éxito como compositora, firmó un contrato con la compañía Sony/ATV para la grabación de su primer álbum de estudio. El 18 de noviembre de 2010, se lanzó su sencillo debut: Do It Like a Dude.

Con cinco discos editados, suele aparecer como invitada en ciclos de TV como The Voice UK o Saturday Night Live.