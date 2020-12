Golpe mortal a las salas: Warner Bros estrenará Matrix 4 y todos sus ‘tanques’ de 2021 en streaming y cines el mismo día

Warner Bros. lanzará todas sus películas del 2021 en streaming de HBO Max y en cines simultáneamente, incluyendo “The Matrix 4” y el remake de “Dune” de Denis Villeneuve, anunció el jueves el estudio, como una medida para sortear la pandemia.

“Vivimos en tiempos sin precedentes que requieren soluciones creativas”, dijo la presidenta y directora ejecutiva de Warner Bros., Ann Sarnoff.

Este anuncio sigue a la decisión anterior de Warner de estrenar “Wonder Woman 1984” el día de Navidad a través de su plataforma de streaming al mismo tiempo que en la pantalla grande, una apuesta radical para uno de los mayores estudios de Hollywood.

¿Cuándo abren los cines en Mendoza?

Pese a que Mendoza es la única provincia con los cines habilitados, las grandes cadenas aún no abren sus puertas al público. La falta de estrenos y distribuidoras actualmente en funcionamiento son los grandes impedimentos. Sin títulos atractivos, no hay público. Y sin público, los complejos funcionarán a pérdida.

Según Cinesargentinos.com .ar , se espera que el Gobierno nacional levante por DNU la prohibición de cines el 1 de diciembre. Luego, las salas deberán adecuarse según el protocolo para reabrir, finalmente, a mitad de mes.

HBO Max, en lista de espera

A pesar de que ya contamos con varias plataformas de servicios en streaming, la de HBO Max es una de las más esperadas y la más ausente.

No sólo por su contenido original sino también porque es donde están los clásicos del cine que no tiene Disney+ ni Netflix. Además, con este anuncio de estrenos de las películas más esperadas de 2021 la expecativa no para de crecer. Sin embargo, no hay fecha de lanzamiento para Latinoamérica.

Algunos de sus contenidos se pueden ver en la plataforma de HBO Go en nuestro país, pero no todo llegará allí. Los superhéroes de DC viven en esta plataforma y la versión de Justice League Snyder’s Cut sólo se estrenará allí, y los fans latinos esperan que se replique en HBO Go si no aparece la versión Max.