Fran Drescher protagoniza una comedia navideña con perspectiva de género

Fran Drescher, y su emblemático personaje “La Niñera” (The Nanny) es sin dudas uno de los íconos de los 90, que acompaño a millones de personas en todo el mundo. No son pocos -inclusive periodistas en la rueda de prensa con la actriz- que reconocen “amar” a La Niñera y haber crecido con ella. Por este motivo, el canal Lifetime, cuya programación está dirigida a mujeres o presenta a mujeres en roles principales, eligió a Fran Drescher y su última película “Cita Navideña” para promocionar las películas de la temporada navideña.

Sin embargo, la particularidad de este film es que, además, toca temáticas LGBT+, que también son parte de la vida de la actriz, cuya separación matrimonial se produjo luego de 20 años, al enterarse de que su esposo, el productor televisivo Peter Marc Jacobson, era gay.

Lejos de eludir el tema, Fran Drescher inició la conversación (en una rueda de prensa vía zoom, organizada por la cadena televisiva) haciendo hincapié en este hecho y cómo el amor de uno por el otro -que al día de hoy se mantiene en una amistad inquebrantable- le dio la oportunidad de trabajar en pos de los derechos de las personas LGBT+ y también, ser parte de esta divertida comedia. “Cita Navideña, es una comedia romántica y aunque los personajes son gay, nada tiene que ver con el tema, esta es una historia de amor de una familia que se reúne para festejar esta hermosa fecha. La pareja central es real y así es la vida, amor, amor, amor”, dijo la actriz.

Tras una breve presentación a cargo del vicepresidente sénior de marketing Networks: A&E, History, H2 & Lifetime LatinAmerica & Brasil, César Sabroso, comenzó un encantador encuentro con la actriz, reconocida a nivel mundial no tan solo por el personaje que la hizo famosa, como por su tono de voz, su risa, su incansable trabajo a favor del reconocimiento de los derechos de personas, y la batalla que le ganó al cáncer.

Consultada inicialmente en cuanto a lo que significó The Nanny en su carrera, Drescher admitió “es algo que me enorgullece y de lo que estoy muy agradecida por su éxito continuo y con lo super leales que han sido los fans durante los años. Yo lo creé, lo produje y lo protagonicé y sigo apoyando y amando a ese programa”.

Adelantó también que la tira pasará a ser una producción de Broadway con la que espera viajar por el mundo “Estamos escribiendo “The Nanny: the musical”. Estamos muy entusiasmados. Está quedando espectacular. Es una historia hermosa que dará vida a todos los personajes tan queridos de la serie, y con excelentes piezas musicales y de baile”, adelantó.

Charles Shaughnessy y Fran Drescher

En cuanto a la producción de la película -que estrenó ayer y repite el miércoles a las 22 en Lifetime, canal 506 de Supercanal, Drescher explicó que debió someterse a los estrictos protocolos que se impusieron durante el 2020: “A mí me ofrecieron este papel de una película que se iba a filmar en Canadá y me dijeron ‘si querés hacerlo entonces tendrás que tener todos los papeles necesarios para viajar y en orden, tendrás que tener los test de COVID negativos’. Yo quería llevar a mi perro, entonces también tenía que organizar eso. Tuve que hacer dos semanas de cuarentena en Canadá”.

En relación a la temática vincular de la película, Drescher abordó la cuestión del matrimonio y cómo el amor entre las personas siempre es un tema para historias de Navidad. “Yo estaba protagonizando y produciendo mi propia serie de televisión llamada ‘Happilly Divorced’ y que tiene que ver con mi relación con mi ex esposo gay, que ocurrió en la vida real. Peter Jacobson era también mi co-creador de “La Niñera” y escribía los guiones conmigo. Así que cuando nos divorciamos, queríamos celebrar que la gente pudiera vivir una vida genuina, una vida auténtica. Y reinventar las relaciones cuando hay amor pero las cosas ya no son como solían ser. Peter y yo somos mejores amigos. Nos adoramos. Pero él es gay y yo no. Así que ya no estamos casados. Y en la serie celebramos esa amistad y esa relación”, explicó.

En este sentido, la película Cita Navideña presenta una pareja gay que “no tiene nada que ver con esa angustia del personaje que tiene que salir del clóset o sobre los padres que no aprueban su orientación sexual. Tampoco tiene nada que ver con el hecho aislado de que uno de mis hijos sea gay. Espero que mis dos hijos encuentren personas que los amen y sean felices, así que valoré mucho este punto de vista en esta película. Me pareció que es una comedia romántica divina, donde la pareja central es una pareja gay. En la vida real, de hecho, están casados”.

Fran Drescher

En cuanto a su trabajo personal en una organización de lucha contra el cáncer, la actriz explicó que lleva más de 20 años saludable. “Soy sobreviviente de cáncer de útero y me llevó dos años y ocho médicos tener un diagnóstico correcto. Así que yo escribí el best seller del New York Times “Cancer Schmancer” y luego me di cuenta de que el libro no era el final sino el principio de lo que se ha convertido en una misión para mi vida. Entonces el foco de mi organización llamada Cancer Schmancer es que como viven es igual a como se sienten. Y que si empezás a pensar en las cosas que compras para tu casa, para limpiar, para la jardinería, todas las cosas que vos tengas, como por ejemplo la higiene oral, así como la comida que comes, y si te aseguras de que todo esté limpio, sea amigable con el ambiente, sea orgánico, entonces ahí vas a estar dándole apoyo a tu sistema inmune en vez de degradarlo. En cancerschmancer.com tenemos un programa muy progresista llamado Desintoxica tu casa, alejándonos de los elementos cancerígenos y de las toxinas que no son buenos ni para nosotros, ni para el planeta, ni para la vida silvestre”.

Cómo si todo esto fuera poco, la actriz también fue elegida como presidenta de la Asociación de Actores de Cine SAG, la organización internacional de actores más importantes del mundo. En este sentido, Fran Drescher adelantó que “estoy formando un comité de abuso sexual porque no quiero que nadie sea víctima de abuso sexual o de un depredador sexual. Creo que las personas que son victimizadas tienen que sentirse apoyadas y saber que si van a señalar a alguien y acusar a alguien que actuó de forma inapropiada no va a ser el final de su carrera, sino que significará que la persona que está usando su poder de forma irresponsable tendrá que responder por su comportamiento. Eso es muy importante para mí porque yo hace varios años fui víctima de violación. Fui apuntada con un arma en un robo y violada por un hombre que estaba en libertad bajo palabra. Y la verdad es que lleva mucho tiempo poder rearmarte después de una experiencia así”, dijo y agregó: “la gente lamentablemente carga el peso de ser victimizada toda su vida. Entonces es muy importante para mí dar apoyo a nuestros miembros y marcar el ejemplo para otras industrias a tener cero tolerancia por personas que no respetan el honor y espacio personal de otros”, concluyó.