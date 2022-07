Florencia Silva presenta su primer libro “Criaturas a media luz”

“De la oscuridad a la claridad, de la desesperanza al amor más puro, con toques oníricos y de mucha extrañeza, éste libro es un viaje intenso, por momento hilarante y macabro, hacia la profundidad de la condición humana. “Siempre quise estar allí donde la vulgaridad reinaba”, confiesa uno de los personajes. Le recomiendo, lector, que esté allí donde las criaturas se asomen a media luz.”

Con estas palabras de Gonzalo Ruiz en el prólogo se hace muy difícil agregar algo más. El libro “Criaturas a media luz” de Florencia Silva, relato tras relato, atrapa y sumerge al lector en el universo de sus personajes. Con 12 cuentos narrados en primera persona, la autora nos regala un universo de luces y sombras en el que historias oscuras se mezclan con otras más “luminosas” como las define la propia Silva.

Florencia Silva presenta Criaturas a media luz

Florencia Silva es periodista y este es su primer libro. Está claro que no va a ser el único. Su pasión por la escritura viene de la mano de su profesión, después vino el deseo de publicar su primera obra. La pandemia del 2020 y su consecuente cuarentena fueron casi tierra fértil para que de las horas de incertidumbre y encierro nacieran estos cuentos.

De la mano del periodista y escritor Javier Cusimano como su mentor, Florencia se aventuró en este camino. “Todas las semanas teníamos un encuentro por Meet y yo le entregaba un texto que él me corregía. Discutíamos, debatíamos y al mismo tiempo me nutría mucho de autores que él me iba recomendando. La experiencia fue enriquecedora”, cuenta Florencia.

“Hice una selección de 12 textos que estaban listos. El problema de escribir es que muchas veces es muy difícil encontrar el final porque siempre una coma de más o una vuelta que dar y si te enroscas en eso no terminas más” confiesa la autora sobre uno de los vicios más comunes a la hora de escribir.

Los 12 cuentos ya estaban listos y era hora de seguir adelante. El trabajo de Florencia fue minucioso. ¿Inspiración? Más que de inspiración, la autora habla de una búsqueda estética en la que, como una artesana, fue elaborando y creando la psicología de sus personajes. Su voz. Su reacción ante los conflictos que lo atraviesan.

Silva reconoce que detrás de su obra está la influencia de autores que ella admira. Entre algunos de los que nombra, están Pedro Mairal, Samanta Schweblin y Mariana Enriquez. Ellos comparten ese estilo en que coquetean con el terror y se mueven en una narrativa un poco oscura.

Pero el libro de Florencia se llama “Criaturas a media luz” justamente porque la escritora buscaba un equilibrio. Rogel, por ejemplo, es uno de los cuentos que le da sensibilidad al libro. Según la autora, se trata de balancear el conflicto con algunas cuestiones que son más sensibles.

Como se trata de un proyecto independiente, Florencia se encarga de la distribución y difusión de su obra. Si bien el libro se puede conseguir en la librería Ludditas, en la calle San Juan 1014 de la Ciudad de Mendoza, ella oficia de Delivery si se lo piden en su cuenta de Instagram @florenciasilva86.

Florencia ya cumplió su primer objetivo: publicar su libro. Ahora tiene todas sus energías puestas en disfrutar de este presente en el que su obra se va abriendo paso y deja huella. Conquistar al público es un desafío para el que Florencia está más que preparada. Va por todo y está abierta a todo lo que tenga que pasar.

La autora está más que feliz con la devolución de aquellos que ya leyeron el libro y la generosidad de sus colegas, quienes desde su lugar de divulagores la ayudan a la hora de promocionar este libro que sin dudas es un material necesario para cualquier mesa de luz.

Es una obra que impacta, golpea. Con una pluma moderna y directa, Florencia evita las decoraciones grandilocuentes en sus oraciones creando imágenes instantáneas de lo que quiere contar. Es un despertar de la imaginación en cada frase. Ese balance entre luces y sombras hace que uno siempre quiere más.