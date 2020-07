Florencia de la V: “Siento que tengo una voz poderosa y debo utilizarla”

Viernes a la tarde, ya oscurece en el sur y Florencia de la V llega a su casa con un look sorprendente que luce cada tarde como jurado del reality show “Corte Confección”. Se libera de todo el glamour y las pompas de las luces para tener una charla por Zoom con la ministra del Ministerio de la Mujer de la Provincia de Buenos Aires.

Como referente del colectivo trans y un personaje del espectáculo, la actriz y conductora está dispuesta a usar ese lugar de privilegio que le da la popularidad para lograr una sociedad más justa e igualitaria.

Con el poder de la pantalla en varias ocasiones Flor de la V alzó su voz frente a la discriminación o la reivindicación de la Ley de Identidad de Género o la Ley de matrimonio Igualitario. Y así como lo hicieron famosos, artistas y deportistas, hoy no descarta sumarse a un espacio político para aportar propuestas y resolver problemáticas sociales.

“Lo que me pasa es que como mamá tengo una preocupación: qué es lo que pasa con la sociedad, la diversidad, con la genuina diversidad, de la cual se habla pero no siento que se cumpla. Siento que es de la boca para afuera, que se termina en los límites de la Capital. No siento que pase en la provincia de Buenos Aires y ni hablar en el país. Estoy hablando con el Ministerio de la Mujer, entre otras organizaciones de derechos humanos, para trabajar en distintas problemáticas que vivimos las familias homoparentales y la comunidad trans. Y trabajando para que en la Argentina cambie un pensamiento cultural”.

-Los cambios culturales son paulatinos y la comunidad trans tiene su lugar en la sociedad.

-Sí, pero hablamos de un grano de arena en un océano, eso no muestra la realidad. Eso es ínfimo a comparación de lo que necesitamos como sociedad, que es lo que me pasa a mí. Yo tengo hijos de 9 años que van al colegio y nos encontramos con la necesidad que nuestras familias sean visibilizadas y eso no sucede. A pesar de que celebro tener un presidente que en la asunción habló de diversidad de género, de discriminación. A pesar de todo, la sociedad está atravesada por una violencia transfóbica, homofóbica, que creció con la pandemia. Y creo que tiene que ver con que necesitamos políticas públicas para una sociedad más inclusiva y diversa. Y partiendo de la base de la ESI (Educación Sexual Integral), que fue una ley ejemplar para muchos países; pero que hoy por las leyes que tenemos atrasa.

La ley es de 2006 y en ese entonces no existía la Ley de Matrimonio Igualitario, no estaba la Ley de Identidad de Género. Por eso de alguna manera contradice la legislación vigente. Entonces desde ese lugar, como mamá siento que necesitamos una ley de Educación Sexual Integral No Binaria, para que todos los maestros puedan aplicarla. Porque además no se da de manera trasversal y no se cumple, lamentablemente.

-El punto crucial es la falta de cumplimento de la ley.

-Nuestro país es tan hipócrita, porque hablamos de la tapa de Caras y todo el mundo se raja las vestiduras hablando de la hija de Máxima y de cómo puede ser que la revista publique ese título. Pero opinamos superficialmente, porque lo que hacemos es reproducir una publicación que lo único que hace es difundir el odio, hegemonizar esos cuerpos que ponemos en un lugar de privilegio. Cuando desde las instituciones no lo tratamos genuinamente. Porque cuando hablo de la ley ESI no hablo solo de la diversidad sexual, hablo de la diversidad en general, de cuerpos, étnica.

Me parece que atrasamos cuando no preparamos a nuestros docentes para que trabajen con nuestros niños que son el futuro de la sociedad, para acompañar el crecimiento que se vive en el mundo entero. En tanto y en cuanto no se capacite a los docentes que forman a los niños, no podemos criticar lo que sucede en una tapa de revista. Porque es algo que no nace en la escuela, que es el núcleo, el primer lugar donde comienza el desarrollo de un ser humano. Y tenemos que poner el acento ahí.

-Y en esa hipocresía de los medios, ¿sentís discriminación?

-Obvio que existe. Y el discurso de las estructuras es que necesitan tiempo. Porque han sido muchos años de vivir de una manera. En los discursos en general es así. El tiempo ya pasó y se necesita aceptar la diversidad, vivirla y masticarla. Porque hay algo que sucede en general y que pasa con los heterosexuales: toman una demostración pública de amor del colectivo LGBTQ, sean dos chicas o dos hombres besándose, como un acto de rebeldía o provocación a la comunidad heterosexual. No es una provocación es un acto de demostración, como lo viven ellos y nadie los cuestiona.

-Como familia o tus hijos, ¿fueron señalados en la escuela por tener una familia homoparental?

-No. Lo que pasa es que yo hablo desde un lugar de privilegio. Porque no soy una mujer trans argentina. Soy Florencia de la V, una actriz reconocida, famosa, reconocida por el público. Y eso me da cierto “privilegio”. Yo pertenezco al Consejo Escolar del Liceo Francés, el colegio al que van mis hijos. Y cuando a mí me mandan por el sistema interno un material de ESI que se iba a mostrar en el colegio yo no me siento representada, porque el material que mandaron es solo para el secundario y la ley dice que es obligatoria en todos los colegios de la Nación. A mí no solo me preocupa la psiquis de mis hijos, si no de los niños que no tienen la posibilidad de tener una mamá con privilegios. Lamentablemente no preparamos a nuestros hijos para vivir con la diversidad.

Y esto tiene que ver con la infancia, pero infancias más felices para todos. Porque claramente si un niño no se siente representado o es discriminado en la escuela, y los maestros no están preparados para acompañar esa lectura: ¿qué estamos formando? Un ser humano infeliz, cargado de odio y complejos. Hay que romper con los estereotipos que lo único que hacen es difundir la discriminación y la violencia.

Flor de la V decidió dejar de ser una persona popular y usar su poder para incursionar en política.

-¿Estarías dispuesta a comenzar una carrera política?

- Sí, hoy siento que sí y siento la necesidad de hacerlo, o simplemente pensar que podría participar. Porque lamentablemente nuestro país, nuestra sociedad, necesita un cambio genuino. Tener voces que puedan hablar de los reclamos de las familias homoparentales, que es algo que no está en las agendas de los políticos. Y a pesar de que la diversidad está más cercana, me parece que en general falta mucho más y sería un placer contribuir desde ese lugar.

-¿Se puede pensar en “Florencia de la V 2021”?

-Hoy no lo descarto, comenzar un camino en la política.

-Pero hay que surfear los problemas de la política sucia... A veces las buenas intenciones quedan en el camino.

-Lo que pasa es que la política, y lo digo como ciudadana, como uno puede cambiar las cosas genuinamente. Desde la política se pueden hacer muchos aportes, pensar en un cambio radical y nuestra sociedad necesita un cambio cultural. La juventud necesita que la política acompañe ese cambio mundial. A mí me enorgullece pensar que hoy los adolescentes pueden vivir su sexualidad y su libertad desde un lugar genuino y poderoso. Y me dan ganas de formar parte de ese cambio.

-En este caso usarías tu popularidad en pos de esta lucha colectiva.

-Es lo más poderoso que tengo. Agradezco tantos años de cariño y trabajo que me ha dado el público, porque todo lo que tengo se lo debo al público. Y siento que tengo una voz poderosa y tengo que utilizarla. Por eso desde mi lugar puedo visibilizar muchas problemáticas de nuestro colectivo.

-Vos sos ejemplo: pasaste momentos duros, de rechazo, y construiste un camino profesional. Pero en ese trance la Flor de la V de 25 años atrás, ¿tenía más dolor que felicidad?

-Obviamente que fue muy doloroso y en ese momento pensaba que soñaba con una sociedad más justa, donde dejemos de pensar en el envase. Pensaba que dentro de veinte años iba a ser todo diferente. Y pasaron más de veinte años y sigue todo igual. Y eso que no teníamos leyes. Por eso necesitamos tener un cupo laboral trans, porque somos un colectivo reprimido, vulnerado, discriminado, desechado. Porque celebramos vivir en democracia y libertad, pero en democracia a nosotras la policía nos sigue torturando, seguimos siendo perseguidas, siendo detenidas sin ningún tipo de justificativo. Por eso: ¿cuándo nuestra sociedad va a poder ver de otra manera a nuestro colectivo?

Del teatro a especialista de moda

A lo largo de los años y su camino en teatro y televisión, Florencia de la V construyó una imagen particular y se convirtió en una figura que se atreve a todo.

Después de la temporada de verano en Mar del Plata con “La Fiesta Inolvidable”, donde encabezó un show de revista y humor, ahora forma parte del jurado de la tercera temporada de “Corte y Confección”, el reality show de moda conducido por Andrea Politti, que pone a prueba a diez diseñadores.

Además de desplegar su personalidad y estilo cada tarde en la televisión escribe una columna de opinión en el diario Página 12, sobre igualdad y diversidad de género.

-¿Seguís hasta agosto en “Corte y confección”?

-Seguimos hasta agosto y es un programa que me encanta. Y a la espera de la cuarta temporada.

-¿Sentís que sos un ícono de la moda?

-La verdad es que fueron muchos años de experimentar, de trabajar, de construir una imagen. Porque todo tiene que ver con una construcción y lo celebro, lo disfruto. Pero tiene que ver con mi trabajo, no es parte de mi vida.

-Y el humor, ¿es tu cable a tierra?

-El humor y el amor nos pueden salvar. A mí el humor me salvó de atravesar cosas dificilísimas. Y sí: es un respiro para todos, en medio de este momento que nos sorprendió y nos reformuló para vivir de otra manera. Creo que ninguno estaba preparado para esto.