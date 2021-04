Falleció a los 72 años Walter Olkewicz, el actor “Twin Peaks” y “Seinfeld”

El actor Walter Olkewicz , recordado por sus papeles en las series “Twin Peaks” y “ Seinfield ”, falleció a los 72 años en su casa en Resada, Los Ángeles , según informó hoy la familia, citada por medios estadounidenses.

La noticia la dio a conocer su hijo Zac, en diálogo con el medio especializado Deadline. “Era un buen hombre que impulsaba su amor por la creatividad y las artes en todo lo que hacía”, aseguró el guionista.

Coprotagonista de la película de culto de Steven Spielberg “1941” y la exitosa adaptación de John Grisham de Joel Schumacher “The Client” murió tras una larga lucha de 20 años que incluyó una serie de cirugías de rodilla que le causaron infecciones.

Además de la célebre trama de David Lynch y Mark Frost, Olkewicz fue parte del elenco estable de la sitcom “Grace Under Fire”.

Las películas "Educación por encargo", "Mi primer éxito", "Stuart Saves His Family, Par 6" y "El cliente", son parte de su filmografía.

En televisión también integró las series “The Last Resort”, “Wizards and Warriors”, “Partners in Crime” y el show de Dolly Parton.