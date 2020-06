¿El peor caso de plagio de la historia? 37 canciones de Bunbury bajo sospecha

Enrique Bunbury no deja con la boca abierta. Y es que sus canciones, al menos 30 de ellas, están bajo sospecha de plagiar a grandes autores. El estudio “El método Bunbury”, realizado por el escritor Fernando del Val, saca a la luz la forma de escribir del músico español, quien primero estuvo al frente del grupo Héroes del Silencio y luego, desde 1997, se abrió en su carrera solista.

El autor de la investigación asegura haber detectado 37 temas en las que Bunbury utiliza fragmentos de, por ejemplo, Mario Benedetti, Fernando Sánchez Dragó, Blas de Otero, Gabriel Celaya, Nicanor Parra, Antonio Gamoneda, Haruki Murakami. Él ha contabilizado 539 versos, los cuales saca a la luz y respalda su informe con pruebas.

“Buena parte de las letras que Bunbury ha escrito se compone de fragmentos de escritores a los que no cita. En mi libro se demuestra que la práctica ha sido habitual en toda su carrera, y que está presente en muchas canciones suyas con ambición poética y literaria”, dice Del Val y como ejemplo, cita la similitud entre los textos “La casa y el ladrillo” y “Geografías”, de Benedetti.

“Hoy amanecí con los puños / cerrados”; “Nos formulan preguntas / que incluyen su semilla de respuesta”; “Ahora que estoy insomne / (…) / quiero morir de siesta”; “Alimenta rumores clandestinos”. En comparativa con la canción “Iberia sumergida”, del disco Avalancha: “Amanecí con los puños bien / cerrados”; “Formulas preguntas con semilla / de respuesta”; “Ahora que padeces de insomnio / quisieras morir de siesta”; “(…) en sus rumores clandestinos”.

Del Val es seguidor de Bunbury desde siempre y revela: “Mi amigo leyó a Benedetti y me comentó que leyó versos que había escuchado en canciones de él. Como tengo memorizadas sus letras, cuando abría un libro de Raymond Carver o de Antonio Gamoneda y me encontraba algo, rápidamente lo enlazaba con las canciones”. Y así empezó a archivar pruebas y ahora, 25 años después, lanza su investigación.

Fernando del Val reconoce que si el músico hubiese nombrado a sus fuentes, esto no sería un presunto caso de plagio, quizá el más grande la historia. “El problema ha sido la opacidad, cómo ha jugado con las letras no compuestas por él”, dice.

Otro ejemplo: “Las palabras son como avispas y la calle como un cohete cuando te espero”; “Tengo un ataúd para tus besos y una corona para tu pelo”; “Eres el verano y mil tormentas y el león que sonríe en las ortigas”, frases de “La bicicleta del condenado”, de Fernando Arrabal. En la cual estaría basada “La chispa adecuada”: “Las palabras fueron avispas / y las calles como dunas / cuando aún te espero llegar”; “En un ataúd guardo tu tacto y / una corona / con tu pelo”; “Eras verano y mil tormentas, yo el león que sonríe a las paredes”.

El autor de “El método Bunbury” revela que esta copia de fragmentos aparece en dos de los cuatro discos de Héroes del Silencio y en nueve de sus diez trabajos en solitario; el único álbum que se ha librado es “Licenciado cantinas”, de 2011.

El más afectado es “Hellville de luxe” (2008), en nueve canciones hay 157 versos “tomados prestado”. Se creó un gran revuelo mediático cuando se detectó que la canción estrella, “El hombre delgado que no flaqueará jamás”, incluía versos del poeta madrileño Pedro Casariego Córdoba y del vasco Joseba Sarrionandia.

Frente a esta situación, el propio músico se defendió de la acusación: “No es ni plagio ni nada. Es lo que hacemos los escritores en todos los ámbitos: recoger frases de la calle, de los periódicos, de los bares y, por supuesto, de los poetas. La acusación es una chorrada. Y si no que le pregunten a Dylan. ¡No me jodas! Que no sean superficiales. En la misma canción hay una frase que está sacada de un titular de la sección de Economía de un periódico, y nadie se ha dado cuenta”.

Otro caso que incluye el libro, referente al último disco de Bunbury, “Posible”, es la frase “Tus ojos / espadas dentro de mi carne / me llenan de sonido / en la sombra y en la luz” del tema “Deseos de usar y tirar”. El mismo estaría basado en “Tus ojos espadas verdes dentro de mi carne (…) todo tú en el espacio lleno de sonidos en la sombra y en la luz”, de “Cartas apasionadas”, de Frida Kahlo.

“No quiero polémicas gratis. No he escrito el libro para enfadar a nadie ni es un libelo”, dice el hombre que realizó el estudio. “Mi texto sirve de puente para trazar una reflexión sobre los límites de la creación. Y determinar lo que es un guiño, un homenaje, o una intertextualidad, si se debe consignar o no. Hay un nivel teórico muy importante en el libro. Esto es mucho más que una denuncia sobre lo que ha hecho alguien. Yo digo lo que ha hecho y luego hay una reflexión de la semiótica”, añade.