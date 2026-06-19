El negro azabache no desaparece de las peluquerías , pero deja de ser la única opción para quienes buscan un cabello intenso. En el invierno 2026 , los tonos oscuros se usan con más dimensión, brillo y matices que cambian según la luz. Vogue, Allure y otras publicaciones especializadas coinciden en una vuelta a los colores profundos y pulidos.

La psicología del color explica por qué muchas personas se visten siempre de negro, blanco o gris: la dificultad emocional que queda reflejada

Ya no se trata de negro o gris: el color sofisticado que dominará los looks del invierno 2026

La diferencia está en evitar una masa completamente uniforme: aparecen reflejos marrones, rojizos, fríos y cálidos que suavizan las facciones.

El castaño espresso es casi negro, pero conserva una base marrón visible. Su profundidad recuerda al café fuerte y permite mantener el dramatismo del cabello oscuro sin endurecer tanto como un negro pleno.

El fin del negro azabache estos son los 5 tonos oscuros en tendencia para el invierno 2026 (1)

Byrdie lo destacó como uno de los tonos fuertes del invierno 2026. Puede llevarse uniforme, con un baño de brillo o con reflejos muy sutiles en largos y puntas.

El moka mezcla marrón oscuro con matices neutros y ligeramente cálidos. Es una alternativa elegante para quienes quieren oscurecer el cabello sin llegar al negro.

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Vogue incluyó los tonos moka y espresso dentro de la tendencia de melenas más pulidas y brillantes de 2026. Funcionan especialmente bien cuando el color tiene movimiento y no se ve opaco.

3. Chocolate derretido

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El melted chocolate brown parte de una base profunda y suma variaciones dentro de la misma familia. No busca mechas contrastantes, sino un degradado suave entre chocolate, cacao y caramelo oscuro.

El resultado mantiene una apariencia oscura, pero gana volumen visual. Es una opción práctica para cabellos castaños naturales porque el crecimiento puede integrarse sin una línea tan marcada.

4. Wine brunette o castaño vino

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El castaño vino mezcla una base morena con reflejos borgoña, cereza, cobre oscuro o ciruela. A la sombra parece marrón profundo y, con luz, revela un matiz rojizo.

Vogue lo ubicó entre los colores protagonistas de 2026. Es una forma de sumar color sin pasar a un rojo brillante y funciona como una evolución del popular cherry cola.

5. Charcoal brunette

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El castaño carbón es la opción más fría de la lista. Combina marrón oscuro con subtonos ceniza o grisáceos y evita los reflejos rojizos que suelen aparecer en algunos cabellos.

Who What Wear lo señaló como una alternativa moderna para quienes prefieren colores uniformes y de bajo contraste. Requiere brillo y cuidado para que el tono frío no se vea apagado.