Ya no se trata de negro o gris: el color sofisticado que dominará los looks del invierno 2026

Durante años, el negro y el gris dominaron gran parte de los guardarropas de invierno. Su facilidad para combinarse y su capacidad para transmitir elegancia los convirtieron en una apuesta segura dentro de la moda. Sin embargo, las nuevas tendencias de estilo muestran que existe un color capaz de ofrecer la misma sofisticación, pero con mucha más personalidad: el marrón chocolate.

Las bufandas finitas de los años 2000 están de vuelta y se combinan con blazers y sweaters

La psicología del color explica por qué muchas personas se visten siempre de negro, blanco o gris: la dificultad emocional que queda reflejada

Este tono profundo comenzó a ganar protagonismo en las principales semanas de la moda internacionales y rápidamente se trasladó a colecciones comerciales de distintas marcas. Su principal ventaja es que conserva la elegancia de los neutros clásicos, pero aporta una sensación de calidez que resulta especialmente atractiva durante los meses más fríos.

Además, combina con una enorme variedad de colores y texturas.

Los especialistas en moda destacan que este color transmite sofisticación sin resultar tan rígido como el negro.

Su vínculo visual con materiales naturales como cuero, lana, gamuza y madera genera una sensación de confort que encaja perfectamente con la temporada invernal.

También aporta profundidad a los conjuntos sin necesidad de recurrir a colores demasiado llamativos.

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Cómo incorporarlo a los looks

Una de las ventajas del marrón chocolate es su versatilidad.

Puede aparecer en tapados, pantalones, botas, sweaters o accesorios sin perder protagonismo.

Además, combina muy bien con beige, crema, blanco roto, verde oliva, azul marino y bordó.

Por esa razón, muchos estilistas lo consideran una excelente alternativa para renovar el placard sin realizar cambios drásticos.

El color que transmite elegancia silenciosa

Mientras algunos tonos buscan captar atención de forma inmediata, el marrón chocolate apuesta por otro camino.

Su sofisticación surge de la discreción y del equilibrio visual.

Esa característica explica por qué comenzó a conquistar tanto las pasarelas como el street style.

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Una tendencia que llegó para quedarse

Todo indica que el invierno 2026 estará marcado por una transición hacia paletas más cálidas y naturales.

En ese contexto, el marrón chocolate aparece como uno de los grandes protagonistas de la temporada.

Porque la elegancia ya no depende únicamente del negro o del gris. A veces, el verdadero cambio consiste en animarse a incorporar un color que transmite la misma sofisticación desde una perspectiva completamente nueva.