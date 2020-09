Disney sigue abandonando a Netflix: estos son los títulos que se van de la plataforma en septiembre

El gran programa de cuarentena es poder sentarse a ver series y películas a gusto, y con el siempre fiel Netlfix las opciones no faltan. Siempre se espera el inicio de mes para saber cuáles son los nuevos estrenos o cual va a ser la próxima serie a la cual volverse adictos.

Pero la gran N constantemente se está renovando, y así como da, también quita. Ni Leo Di Caprio se salvó de este corte, y la lista de eliminados de este mes sí que duele, dejando en falta de muchos clásicos de cultura pop, comedias románticas y exitazos como “Atrápame si puedes” o “Propuesta indecente”.

Y eso sin nombrar a las 11 películas de Disney, que incluyen clásicos como “Buscando a Nemo”, “Los Increíbles” y “Las Crónicas de Narnia”. Con cerca de 25 películas menos y 7 series que no vas a poder volver a ver, acá la lista de los títulos que no puedes perderte antes de que sean sacados de la plataforma.

Películas:

Catch Me If You Can (Atrápame si puedes) The Proposal (La propuesta) A Score to Settle (Ajuste de cuentas) The Chronicles of Narnia: (Las crónicas de Narnia: la primera y segunda parte) Gangster Squad Captain America: Winter Soldier (Capitán América: el soldado del invierno) The Roomate Inside-Out (Intensamente) Carol Sleepless (Noche de venganza) Holy Hell Immortals (Inmortales) Jack and the Cuckoo-Clock Heart (Jack y la mecánica del corazón) The Incredibles (Los increíbles) The Avengers (Los vengadores) Finding Nemo (Buscando a Nemo) Finding Dory (Buscando a Dory) Indecent Proposal (Una propuesta indecente) Thor Up Cars (la 1 y la 2) Clueless Blair Witch (La bruja de Blair) Toy Story (los primeros 3 filmes se van de la plataforma de streaming)

Series:

The Lion Guard (La guardia del león) Agents of S.H.I.E.L.D. (Agentes de S.H.I.E.L.D.) Ducktales (Patoaventuras) Empress in the Palace (Emperatrices en el palacio) Princesita Sofia Tales of Irish Castles Once Upon a Time (Érase una vez)

Ya es sabido que la famosa plataforma se mueve a su manera, y usualmente desoye las quejas de los usuarios sobre el contenido. Hace no menos de un mes, se confirmó que películas como “El stand de besos” y “A todos los chicos de los que me enamore” tendrían ya su tercera parte, mientras avisaban la cancelación de series muy queridas por la audiencia. “Anne with an E”, “Chilling Adventures of Sabrina”, la controversial propuesta de “Carbon alterado”, “The Society” o “Esta mierda me supera”, son algunas de las series a las que les cortaron las alas, muchas incluso sin llegar a la segunda temporada.