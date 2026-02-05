Cómo tener los codos suaves e hidratados solo con 2 ingredientes que tenés en tu cocina

En la alacena de tu cocina tenés el secreto casero para eliminar la aspereza de tus codos, pero que también es efectivo para otras zonas del cuerpo.

En verano, las remeras de manga corta y las musculosas pasan a ser protagonistas, pero hay una zona del cuerpo que solemos olvidar hasta que es demasiado tarde: los codos. Por el roce constante con la ropa, el apoyo en los escritorios y la falta de glándulas sebáceas en esa área, es muy común que la piel se vuelva áspera, oscura o incluso se agriete.

Si ya probaste mil cremas comerciales y sentís que ninguna penetra lo suficiente, la solución no está en la farmacia, sino en tu alacena. Con aceite de oliva y azúcar, podés armar un tratamiento de "choque" que deja la piel increíble en cuestión de minutos.

El aceite de oliva es el "oro líquido" de la cosmética natural. Gracias a su alto contenido de vitamina E y ácidos grasos, actúa como un humectante profundo que repara los tejidos dañados.

Por otro lado, el azúcar (ya sea blanca o mascabo) funciona como el exfoliante mecánico perfecto: sus granos remueven las células muertas sin ser excesivamente abrasivos, permitiendo que el aceite penetre en las capas más profundas.