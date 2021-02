Carmen Barbieri presentó una leve mejoría y sigue en coma inducido

La querida actriz Carmen Barbieri , quien se encuentra en coma inducido por coronavirus, presentó una leve mejoría, según las últimas novedades. Así se lo confirmaron allegados a la familia a diario Clarín .

“Las noticias de hoy a la mañana (por el domingo) es que todo sigue igual en términos generales. Sigue en coma farmacológico, con respirador y a la espera de ver la evolución”, indicaron allegados a la familia Barbieri.

A la vez, destacaron que permanece estable en la Clínica Zabala, donde se encuentra internada desde hace 10 días. “Dentro de la gravedad del cuadro no empeoró, pasó una buena noche, sin fiebre”, detallaron.

Lo cierto es que debido a la neumonía bilateral que presenta Carmen, los allegados destacaron que “sigue todo inflamado” y que “resta seguir esperando”.

La actriz fue internada el 20 de enero tras dar positivo de Covid por haber estado en contacto estrecho con Sol Pérez (quien también dio positivo) en el marco de las grabaciones de “MasterChef Celebrity 2”. Debió ser internada de inmediato en la clínica Zabala, donde filmó un video en el que ya se le notaba con su voz desmejorada.

Pocos días después, Carmen debió ser trasladada a terapia intensiva, donde su cuadro se terminó de agravar. Y el sábado debieron tomar la drástica decisión de someterla a un coma inducido e intubarla.

“La saturación que venía para bien, a la noche empezó a retroceder otra vez. Y para no correr ningún riesgo, se tomó esta decisión”, explicó su íntima amiga Sandra Domínguez ante la decisión de los médicos.

La complicada situación se hizo eco en el cariño de todos sus colegas y seguidores, quienes le expresaron sus deseos su pronta recuperación en las redes sociales.

En medio de tanta incertidumbre, su hijo Federico Bal hizo una conmovedora publicación para darle fuerzas a Carmen.

“Así, te abrazamos fuerte para que estés bien. Desde siempre”, escribió en su cuenta de Instagram el hijo de la actriz, quien además publicó una imagen en la que aparece de niño, en brazos de Carmen, y junto a Santiago Bal, su padre y expareja de la actriz, quien murió a fines de 2019.

Antes, desde Twitter, Federico hizo un pedido de ayuda a todos sus seguidores: “Recuerdo cuando estuve mal que ustedes del otro lado pidieron mucho por mi recuperación. Ahora les pido a todos los creyentes y a los no creyentes que pidan y manden lindas energías para mi vieja. Tuvieron que pasarla a terapia intensiva, el cuadro se complicó, no dejen de cuidarse”.

Flavio Mendoza, director de “Un estreno o un velorio” -obra que encabeza la actriz en el Teatro Broadway de Buenos Aires-, quien también se encuentra internado por coronavirus, fue una de las tantas personalidades que este sábado manifestaron su apoyo en las redes sociales a la actriz: “De esta salimos juntos”, expresó.

Georgina Barbarossa, Ángel de Brito, Flor Peña, Jorge Rial, Silvina Escudero, Luciana Salazar, Flavia Palmiero y Jay Mammon, entre muchos otros, se expresaron con gran preocupación en Twitter y muchos replicaron sus mensajes de fuerza para Carmen y Fede.

El testimonio de su mejor amiga

Sandra Domínguez es una de las últimas personas con las que habló antes de entrar en coma.

“Yo tuve un contacto reciente con ella, no puedo detallar cómo. Ella estaba fuerte y luchando. Yo sé que esta frase que les estoy contando hace que todas las fuerzas que unamos en la oración se unan a la fuerza de Carmen. Ella no estaba débil de ánimo ayer, estaba luchando”, contó ella en “El Run Run del espectáculo” (Crónica TV).

“Quizás su cuerpo no le respondía, sus pulmones no le respondían, pero estaba luchando y sabía que dar este paso (pasar a terapia intensiva) iba a ser para bien. Claro, no somos Dios. Quiero que todos recemos, es importante la oración, para que cualquier mal se retire de ella”, pidió.

También reveló que la única persona que tiene detalles sobre su salud, fuera del personal médico, es Fede Bal.