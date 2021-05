Cambios de paradigma: cómo han evolucionado los protagonistas de las biopics

Las películas biográficas o biopics pertenecen al género cinematográfico histórico, donde narran a través de un relato la vida, logros y fracasos de personajes que pertenecen a nuestra historia y son parte de grandes sucesos.

Filósofos e historiadores, científicos y médicos, emperadores y reyes. Estos protagonistas tenían objetivos y responsabilidades que excedían a cualquier espectador, desde donde la empatía poco se ponía en juego y entraba en el plano del saber y el conocimiento.

Pero así como evoluciona el ser humano, también evolucionan sus intereses, sentimientos y pensamientos respeto a lo que lo rodea. Hoy, la historia de vida de un joven que desde pequeño soñó con ser el mejor jugador de fútbol y alcanzó ese sueño, genera mucho más que conocimiento sino que apuesta a un sentimiento de pertenencia o empatía de quien lo percibe.

Desde su aspecto psicológico

Partiremos analizando a los espectadores, que es quienes marcan la agenda y quienes deciden qué historias son las más interesantes para llegar a la pantalla. ¿Alguna vez escucharon a alguien decir que quiere una biopic de Marie Curie antes de que Netflix estrenara su película? Es más probable que el público esperara ansioso la segunda temporada de Luis Miguel, antes que pararse a pensar qué fue de la vida de quien descubrió la radioactividad.

La respuesta más rápida que a uno se le ocurriría es: falta educación. Aunque no podemos limitarnos simplemente a ello. Hoy, parados en el lugar en el que nos encontramos, tenemos una perspectiva de la vida y el consumo totalmente diferentes a lo que fue hace dos años atrás.

Tras una pandemia y una cuarentena de por medio, el sujeto que consume documentales e historias de vida ha cambiado su forma de percibir y consumir. “Si lo vemos desde la perspectiva o lugar del adulto, quiere salir de la sobreinformación sobre el virus, la economía, la política. En ese caso, prendemos el televisor y queremos ver algo para distraer, salir de la híper conectividad que hoy por hoy nos rodea”, asegura la licenciada en psicología Laura Bullaude (mat. 4599).

¿Por qué hoy por hoy, una serie sobre Luis Miguel o Diego Maradona es mucho más aclamada que una biografía sobre el Che Guevara o el Imperio Romano? Y sin menospreciar a ningún personaje de nuestra historia, la cultura pop ha desterrado por completo al conocimiento histórico.

La serie de Carlos Tévez en Netflix relata la historia desde su niñez hasta que se posiciona en primera. .

“Es una pregunta de este siglo. Desde mi punto de vista como millennial y psicóloga, el cambio está relacionado a la franja etaria, la explosión de redes sociales y el avance tecnológico. Sobre todo durante la pandemia y cuarentena, las personas estuvieron híper conectadas, todo el día delante de una pantalla – asegura Laura – Las personas no están tan ligadas a la cultura, lo educativo está pasando por otros aspectos. Tiene que ver con identificarse con el sujeto, con lo personal de cada uno. En los adolescentes ya había una situación en que están desamparados en cuanto a identificación y son ellos quienes marcan el consumo.”

Y si bien, la tecnología, la globalización y el mundo cibernético tienen mucho que ver en este aspecto, la realidad también es que está ligado a un aspecto ligado a su capacidad sentimental de empatizar.

“Esto tiene que ver con poder entender qué le pasa al otro y poder escuchar al otro, y también qué me genera a mí eso, pero no compadecerme. Quizás un adolescente no tiene idea quién es Marie Curie, pero si sabrán quien es J Balvin. Y desde lo empático, verán con quienes se identifican, qué los identifica y por qué está identificado con él.”

Se hace mucho énfasis en el proceso adolescente porque hoy por hoy, más de un año después de pandemia mundial, son estos sujetos quienes se encuentran en medio de un proceso de maduración psíquica y emocional. Son los jóvenes quienes marcan una agenda y son ellos mismos quienes buscan, a través de su consumo, una identificación y apoyo más que una retribución intelectual.

“Los adolescentes están deprimidos, cansados psíquicamente y con trastornos en su cuerpo. Los adultos han podido resolver de otras formas la situación que hemos atravesado porque ya tiene su estructura psíquica construida, los adolescentes están en ese proceso y por ello empatizan más con un músico que con un filósofo”, cierra.

Las biopics más aclamadas del último tiempo

Las plataformas on demand han encontrado un espacio muy amplio para contar historias de vida. Lo que antes estaba acaparado por documentales históricos sobre Guerras Mundiales, conquistas o mandatos reales, hoy apuntan a un espacio más distendido que busca generar cierta distracción en la vida del espectador y apelar a la empatía y sentimientos.

Los deportistas en todas sus ramas como fue Michael Jordan, Antoine Griezmann o Carlos Tévez, personajes ambiciosos, humildes y con fuertes críticas sociales que llegaron a cumplir su mayor sueño. Los deportistas fueron de los principales referentes de un estilo documental que comenzó a ganar terreno y abrió la puerta a nuevas historias de vida detrás de personajes culturales.

A su vez, la música también ha ganado mayor terreno durante este último año, donde series como Selena, la historia de vida de Demi Lovato o los conflictos de ser un artista desde joven como Luis Miguel, han generado una gran repercusión en los espectadores que durante los meses de aislamiento, aprovecharon para conocer la vida detrás de los grandes clásicos de la música.

Como hablamos anteriormente, son historias que han desarrollado un cierto sentido de pertenencia y empatía en los espectadores, donde lejos de ver un aspecto histórico ligado al intelecto, son historias que apelan a la emotividad y sensibilidad del público, apuntaron a “si esto me pasara a mí” o “si trabajo duro, podría cumplir mis sueños”.

Las historias que se aproximan

Durante este 2021 se han prometido historias de artistas de cualquier índole. Desde infancias duras, mandatos sociales, talentos inexplicables e íconos culturales, recorreremos la vida de muchas figuras públicas que han marcado diferentes etapas y generaciones durante el último siglo. Haremos un breve recorrido por algunas de las biopics que este año verán la luz.

1-Stardust: La trama abordará la gira de David Bowie de 1971 en Estados Unidos, así como también ciertos problemas personales en la vida del cantante. El proyecto no cuenta con la aprobación de la familia de Bowie, por lo tanto, las canciones no estarán presentes en la cinta. La película tuvo su estreno en cines selectos el 25 de noviembre de 2020 en Estados Unidos, mientras que en otras partes del mundo se desconoce la fecha.

2- Elvis: protagonizada por Austin Butler como Elvis y Tom Hanks como Tom Parker, el mánager del artista, la trama abordará la carrera del cantante y su relación con su representante. La cadena Warner Bros Pictures está encargada de distribuir la película programada para el 5 de noviembre de 2021.

3- Los Montaner: La serie documental sin libreto, brindará a los fanáticos una mirada exclusiva dentro de la familia más viral e influyente de la música latina, Los Montaner.

4- El niño de Medellín: sigue a J Balvin mientras se prepara para el concierto más importante de su carrera: un recital con localidades agotadas en un estadio en su ciudad natal de Medellín, Colombia. Pero al acercarse el evento, las calles explotan con inestabilidad política, obligando al músico a enfrentar su responsabilidad como artista para su país y sus legiones de fanáticos alrededor del mundo. Veremos a Balvin lidiando con la ansiedad y depresión que lo han plagado por años.

5- Maradona: Sueño Bendito: En esta serie de Amazon, veremos el debut de Maradona en su primer club, Argentinos Juniors. Y veremos la famosa camiseta que Argentina lució en el Mundial del 86 cuando Diego Maradona hizo a su país campeón del mundo y a un Diego muy joven cuando crecía en el barrio de Villa Fiorito y daba sus primeros pasos en el campo de fútbol con la camiseta de Argentinos Juniors.

6- Respect: la historia de Aretha Franklin, titulado así en homenajeando el sencillo que le hizo ganar fama mundial y logró convertirse en un himno feminista. La responsable de la personificación de la cantante es la increíble Jennifer Hudson.

7- Blonde: Marilyn Monroe es uno de los iconos más importantes de Hollywood, la actriz es conocida por su belleza, pero dentro de su historia se encuentra esa trágica parte donde la industria decidió vender su imagen como objeto sexual.