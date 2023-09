Así se vivió la Semana de la Moda en Buenos Aires de la mano de una reconocida influencer mendocina

El BAFWEEK es el evento de moda que reúne a decenas de marcas de todo el país para vivir una semana a puro estilo y conocer las nuevas colecciones de la temporada. En este caso, del 31 al 8 de septiembre se presentó lo que se viene para esta primavera verano 2024; y una reconocida influencer mendocina fue seleccionada para asistir y representar a la provincia en cada desfile.

El Buenos Aires Fashion Week es el evento de moda que reúne a decenas de marcas de todo el país para vivir una semana a puro estilo y conocer las nuevas colecciones de la temporada. Gentileza prensa BAFW

Mariú Paolantonio tiene 38 años y es productora de moda, creadora de contenido y CEO de una reconocida escuela de moda de Mendoza. Ella fue la influencer seleccionada por Mendoza Shopping como representante de la provincia para cubrir el BAFWEEK de pies a cabeza con todos los gastos de traslado y estadía cubiertos.

Mariú Paolantonio tiene 38 años y es productora de moda, creadora de contenido y CEO de una reconocida escuela de moda de Mendoza. Foto: Romi Abel

A través su lente pudimos recorrer el corazón de la Ciudad de Buenos Aires y sus expresiones de moda más audaces, vanguardistas y vertiginosas. En una ciudad donde el arte se vive a flor de piel, este segundo Fashion Week del 2023 estuvo repleto de marcas, modelos y diseñadores de renombre. En esta nota, te mostramos lo que se vivió en los primeros 4 días y cómo Mariú se preparó para cada uno de ellos.

A través del lente de Mariú pudimos recorrer el corazón de la Ciudad de Buenos Aires y sus expresiones de moda más audaces, vanguardistas y vertiginosas. Gentileza prensa BAFW

Día 1

El lunes 4 de septiembre transcurrió en el Planetario Galileo Galilei del barrio de Palermo y se presentaron tres marcas de autor. El primer desfile fue el de Agus Chueizer con “Tereré”, una colección muy personal basada en los recuerdos de su ciudad natal y el choque cultural que implicó su llegada a la Ciudad de Buenos Aires.

Desfile Agus Chueizer con “Tereré”. Gentileza prensa BAFW

En segundo lugar, estuvo Pr0testa con “La Velocidad de la sombra”, su quinta colección que busca interpretar desde sus diseños las luchas sociales fruto del desequilibrio en ellas. Por último, cerró Helena Dakak con la colección “Calendario”, que dejó a todos los presentes impactados por el juego de las prendas con la noción de temporalidad.

Desfile Pr0testa con “La Velocidad de la sombra”. Gentileza prensa BAFW

Helena Dakak con la colección “Calendario”. Gentileza prensa BAFW

Para este día, Mariu optó por un trench color beige que combinó con una cartera fucsia que fue la verdadera protagonista. El maquillaje y peinado de todos los días estuvieron a cargo de Mucho Peluquería y sus looks fueron armados por la estilista Rocío Tarifeño.

Mariú Paolantonio en el BAFWeek, look día 1. Fotos: Clara Patti

Mariú Paolantonio y Luca Salvo, dueño de Mucho Peluquería. Fotos: Clara Patti

Día 2

La firma Revolver tuvo la presentación de su colección en el Club de Pescadores, inspirada en la flora y fauna argentina. Luego se realizó la presentación de Furzai en Espacio de Estrellas, con el lanzamiento de la cápsula “Flores Arriba” de Jorge Pomar.

La firma Revolver tuvo la presentación de su colección en el Club de Pescadores inspirada en la flora y fauna argentina. Gentileza prensa BAFW

Finalmente, la jornada cerró con el desfile de Mishka y su última colección basada en la película Le Bonheur, con gran variedad de prendas, calzados y carteras.

Desfile de Mishka, y su última colección inspirado en la película Le Bonheur. Gentileza prensa BAFW

En esta ocasión, Mariú fue por un look con transparencias, un ítem que se vio mucho en las pasarelas de este año. Optó por una falda larga y blazer negro combinado con lentes y una cartera amarillo intenso que le dio el toque de color.

Mariú Paolantonio en el BAFWeek, look día 2. Fotos: Clara Patti

Mariú Paolantonio en el BAFWeek, maquillaje día 2. Fotos: Clara Patti

Día 3

El miércoles 6 se presentó en Plaza Italia la marca Bolivia con su nueva colección “Volare oh oh oh”, que captura la esencia de la cultura del sur de Italia para esta temporada primavera verano. Además, por segunda edición consecutiva, se hizo presente Galpón de Ropa, esta vez con la cápsula “Corazón Compartido”. Y para finalizar, no podía faltar Lovely Denim en Art Lab, donde mostró una colección en la que el denim está en su expresión más versátil pero fashionista a la vez.

Bolivia con su nueva colección “Volare oh oh oh”, que captura la esencia de la cultura del sur de Italia. Gentileza prensa BAFW

Lovely Denim en Art Lab. Gentileza prensa BAFW

Para el tercer día la influencer mendocina fue nuevamente por el negro y las transparencias; pero esta vez, con un vestido largo que llevó en conjunto con una certera y botas blanca.

Mariú Paolantonio en el BAFWeek, look día 3. Fotos: Clara Patti

Mariú Paolantonio en el BAFWeek, maquillaje día 3. Fotos: Clara Patti

Día 4

Llegando al último día de Mariú y su recorrido por Buenos Aires, la influencer asistió al desfile de Sadaels y Ay Not Dead que festejó sus veinte años en el rubro de la moda con un despliegue escénico que recorrió toda su historia desde sus comienzos en el Hipódromo de Palermo.

Ay Not Dead festejó sus veinte años en el rubro de la moda. Gentileza prensa BAFW

Ay Not Dead festejó sus veinte años en el rubro de la moda. Gentileza prensa BAFW

Con un look lleno de color, Mariú se llevó todas las miradas al usar un outfit con capas en el que combinó un traje de pantalón y blazer oversize negro con un top naranja y una cartera haciendo match. Pero sin duda alguna, el toque distintivo lo dio un vestido blanco tejido que intercaló entre el top y el blazer. Para cerrar, optó por unas sandalias de taco bajo que armonizaban estratégicamente el look.

Mariú Paolantonio en el BAFWeek, look día 4. Fotos: Clara Patti

Mariú Paolantonio en el BAFWeek, maquillaje día 4. Fotos: Clara Patti

Así fue el recorrido de Mariú por la Semana de la Moda en Buenos Aires; lleno de colores, tendencias, juegos escénicos, diseñadores muy reconocidos del país y algunas caras nuevas que seguramente se volverán a ver en la edición otoño invierno 2024.