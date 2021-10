Ariel Ramírez: 100 años de su nacimiento y un homenaje imperdible con grandes voces y músicos en escena

El gran compositor y folklorista Ariel Ramírez, hubiera cumplido 100 años en septiembre pasado y no fueron pocos los intentos por homenajear su figura, trayectoria y legado. Felizmente, con la flexibilización de los aforos, un grupo de artistas logró concretar un homenaje que se realizará esta noche en el Teatro Independencia, a las 21. Quienes encabezaron esta iniciativa son nada menos que Javier Rodríguez y Leonardo Pittella Lahoz, acompañados de destacados músicos y cantantes, con intervención del coro de Guaymallén.

“Tenía la idea de hacerle un homenaje a Ariel Ramirez desde principios del 2020 -sin saber lo que iba a pasar después con la pandemia- pensando en anexarle varios acontecimientos artísticos”, comienza explicando Javier Rodríguez.

Muchos de los proyectos, tanto del músico como de otras agrupaciones, se vieron postergadas durante este año ya que la incertidumbre no permitía generar compromisos artísticos de largo plazo en las salas locales.

“En el último mes y medio surgió la posibilidad de una fecha en el Teatro Independencia de la cual se enteraron Alejandro Pizarro y Leo Pittela. Ambos pensaron en mí. Así que hice una síntesis de los proyectos que ya tenía y los acomodamos a los tiempos de producción de este evento”, explica Javier Rodríguez quien acompañará con su canto al laureado pianista y compositor, Leonardo Pittella Lahoz, en el piano, y cerca de 35 músicos en escena incluyendo a la agrupación municipal Guaymallén Coral.

Los artistas en escena serán los encargados de recrear obras de Ariel Ramírez que marcaron una huella en la cultura nacional, con clásicos como “Juana Azurduy”, “Alfonsina y el mar”. Los músicos en escena son Pablo Quiroga, en percusión; Daniel Morcos, en piano; Mauricio Achem, en bajo; con las voces de Alejandra Marengo, Punchi Sanchez Argüello y Andres Iacopini.

Piero, Javier Rodríguez y el maestro Ariel Ramírez. Foto: Gentileza Javier Rodríguez

Una de las interpretaciones más esperada es la de la “Misa Criolla”, que cerrará el espectáculo: “Es la obra de raíz folklórica argentina más interpretada en los cinco continentes. Yo empecé a cantarla con Ariel (Ramírez) en el ‘95. Después siempre estuve vinculado a la actividad coral, y no hay coro que no la haya cantado o no la tenga en su repertorio” afirma Rodríguez. “Es una obra tan clásica como como alguna de Beethoven, de Mozart o de Ginastera. El público de lo que llamamos ‘música clásica’ la tomó muy bien, sobre todo después de que la interpretara José Carreras en el ‘87″, amplía el músico. Según recuerda, la Misa Criolla se interpreta todo el año en distintos escenarios europeos: “No es una obra de efemérides, como acá que eventualmente se presenta para Navidad o para Semana Santa”, concluye.

Una de las presentaciones de la Misa Criolla. Foto: Gentileza Javier Rodríguez

Con este Concierto, Mendoza se sumará a los homenajes realizados recientemente en la Ciudad de Buenos Aires y los que se están realizando en Santa Fe, la cuna de Ariel Ramírez, un músico que dejó un legado sonoro de tanta grandeza que aún hoy lo mantiene tan vigente como imprescindible en la cultura de nuestro pueblo.

El precio de la entrada es de 700 pesos y puede comprarse en la boletería del teatro o en entradaweb.com.ar