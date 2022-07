Ángela Leiva: “Como abanderada de la movida tropical, estoy orgullosa de que la cumbia esté de moda nuevamente”

El lamento con el que canta Ángela Leiva es movilizador. Sus canciones están cargadas de un dolor tan real que cualquiera podría reconocerse en cada una de ellas. Traición y mentiras. Su música habla por muchas mujeres.

Ángela Leiva llega a Mendoza con "Amor Prohibido Tour"

Su vida no fue fácil. Ella fue por muchos años la protagonista de una esas historias que hoy canta con un talento tal que es imposible no perderse en su voz y en la profundidad de su mirada. Alguna vez confió en quien no debía, pero una buena decisión en un momento oscuro hizo que la luz empiece a brillar en la vida de esta artista que a fuerza de trabajo y perseverancia está alcanzando sus sueños.

Abanderada de la cumbia, como ella misma se define, copó la mirada de los medios y metió ese ritmo en el cuerpo de aquellos que, tal vez, nunca le hubiesen prestado atención. Su paso por Cantando por un sueño, fue lo que la catapultó a la fama masiva, esa, la que la mayoría de los artistas ansían. El camino que hizo Ángela la llevó al lugar exacto en el que tenía que estar.

La joven artista prepara su primer Luna Park y es lo que ocupa toda su energía, el resto de su fuerza está puesta en su “Amor Prohibido Tour”, la gira que la va a llevar por todo el país y hasta incluso compartir escenario, en algunos de ellos, con la banda mexicana “Los Ángeles Azules”.

Amor Prohibido es el título de su último gran éxito y formó parte de la banda sonora de la tira de Polka “La 1-15-18″ de la que Ángela participó en su debut como actriz. El video clip de esta canción ya superó los 2 millones de vistas.

Para llegar a este presente, Ángela tuvo que trabajar un montón y pasar momentos de mucho dolor. La muerte de su mamá cuando era más chica y la muerte de su papá, recientemente, fueron golpes inmensos, pero la fortaleza de esta mujer que cuando canta hace que el mundo se silencie y se llene con su música, la hacen enorme.

¿Cómo estás? ¿Cómo podrías definir tu presente?

Estoy muy bien, muy contenta, muy feliz, disfrutando este momento de mucho trabajo, de cosechar lo que sembré durante todos estos años, con el cariño de la gente, con el apoyo de la gente que en esta gira, Amor Prohibido Tour que estoy haciendo por todo el país, en los mejores teatros de todo el país, me brinda su cariño, su amor y la verdad es que la estoy pasando hermoso.

Y, obviamente, ya palpitando lo que va a ser el 4 de diciembre en el Luna Park, que también me tiene muy entusiasmada, obviamente para mí eso es la frutilla del postre. Tantos años esperando este momento y por fin lo logré, así que, muy feliz con este Luna Park.

¿Cómo fue tu experiencia como actriz? ¿Qué te dejó la 1-5-18?

La uno fue una escuela para mí, fue una experiencia inolvidable que quedará por siempre en mi corazón porque Polka me dio la oportunidad de desarrollarme como actriz, demostrar lo que podía dar como artista, y eso realmente es impagable. Lo disfruté mucho, aprendí muchísimo y obviamente tengo ganas de seguir actuando. Por ahora no tengo proyectos sobre eso, sí tuve muchas ofertas durante todo este año, pero la verdad es que me enfoqué mucho en mi carrera musical, como estoy haciéndolo ahora.

Obviamente, me encantaría encarar un proyecto súper importante, hacer algo en la televisión o para plataformas y teatro también, musical. La verdad es que tengo ganas de hacer todo.

¿Qué te parece el nuevo programa de Tinelli? ¿Te hubiese gustado ser jurado? ¿Hubo alguna propuesta?

Me parece espectacular el programa de Marcelo, como todos los proyectos que hacen. Una mega producción. La verdad es que como espectadora es algo muy lindo para ver. Sí, me convocaron y lamentablemente no pude estar por temas laborales porque yo ya tenía pactada esta gira y especialmente todo lo que tiene que ver con los preparativos del Luna Park. Lo lamenté mucho, pero seguramente no va faltar la oportunidad para participar en algún proyecto de ellos.

¿Sigue vigente el prejuicio de que la cumbia es un género “menor” (por ponerle una palabra) o ya quedó rancio?

Yo creo que hoy por hoy la cumbia está de moda nuevamente. Después de mucho tiempo era el momento. Como abanderada de esta movida tropical, te digo que estoy orgullosa y me encanta que así sea. Me encanta el crossover, me encanta que los artistas que antes no hacían cumbia hoy la hagan, la fusión de estilos musicales me parece maravilloso.

Todavía te queda mucho camino, pero ¿cuál es la huella que queres dejar en la música?

Mi sueño más grande es que todo este trabajo que hago y toda esta pasión que le pongo a esto que me gusta hacer, que es cantar, que es ser artista, que estar arriba de un escenario y todos los proyectos que tengan que ver con lo artístico, en lo cual yo me comprometo, me encantaría que sean recordados, ser como...no sé...yo veo a los artistas que admiro, que son muchísimos, y los admiro porque también son admirados por muchos otros Me gustaría eso, ser una de las artistas más importantes de mi país.

¿Cuál es tu consejo para las chicas que quieren dedicarse a la música y tal vez no tienen los recursos o creen que la fama llega de un día para otro?

Cuando yo comencé tuve la bendición de estar acompañada por mi familia, por mis padres. Mi padre viajaba conmigo a todos lados y eso para mí fue fundamental. La verdad es que mis viejos me dieron alas para volar y eso es algo que llevo mi corazón, es una parte fundamental de lo que soy. Me parece que estar bien acompañado por la familia, que una tiene o la familia que una elige es súper importante.

Ángela llega con su “Amor Prohibido Tour” a Mendoza el próximo miércoles 3 de agosto en el Teatro Mendoza. Además, la artista sumó otros puntos de nuestra provincia. El jueves 4 de agosto en el Teatro Ducal de Rivadavia, mientras que el sábado 6 es el turno de Teatro Real de San Carlos y el domingo 7 en el Teatro Roma de San Rafael. Las entradas se consiguen por el sitio EntradaWeb o la página oficial de Ángela.