Adiós a las bucaneras: este es el calzado que es tendencia en invierno 2025

Después de años en los que las bucaneras dominaron las vidrieras, hoy los mocasines toman el centro de la escena. Ya no son solo esos zapatos formales de siempre: ahora vienen con suelas chunky , plataformas XL, colores vibrantes y detalles metálicos que los vuelven protagonistas. Si querés sumar un toque moderno a tu look, empezá por los pies.

Además, este calzado no es solo para oficina. Los mocasines se lucen con jeans, sweaters oversized , pantalones sastreros o faldas midi. Y lo mejor: funcionan tanto en días bien fríos como en esas jornadas de media estación. En pocas palabras, es una inversión práctica que no te va a fallar.

image.png

Otro plus: las influencers locales no paran de mostrar en redes cómo sumarlos a distintos estilos. Desde los outfits más clásicos hasta los más vanguardistas, los mocasines logran adaptarse sin perder personalidad. Y eso, en moda, no es poca cosa.