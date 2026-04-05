"Yo, Encarnación Ezcurra": Una mujer sin medias tintas que urdió parte de la historia argentina

La actriz Lorena Vega interpreta a la esposa de Rosas con un descarne que apabulla, logrando meterse, cimbreante, bajo la piel de los espectadores hasta hacer vibrar las fibras más íntimas del genoma histórico nacional.

“Doña Agustina no me quería. ‘Negra Toribia’, me decía” es una de las primeras frases que lanza Lorena Vega al aire -en un Teatro Independencia colmado hasta la tertulia- que pone en contexto a su personaje, Encarnación Ezcurra, esposa de Juan Manuel de Rosas y nuera de doña Agustina López de Osornio, y que lejos de posicionarse como una damisela sumisa, termina convirtiéndose en uno de los cerebros más importantes en la construcción del poder de Rosas.

Lorena Vega Lorena Vega @donsanchez La obra, que se presentó anoche en la sala mayor de la Ciudad, fue escrita por Cristina Escofet y dirigida por Andrés Bazzalo en base a las cartas reales, que hoy son patrimonio nacional, entre Encarnación y su marido.

Minimalista en su escenografía, apenas acompañada por los compases y canto en vivo de dos talentosos jóvenes que dan atmósfera y cuya música es creación del mendocino Sebastián Guevara, la obra se sostiene por completo en la interpretación de Lorena Vega, una actriz de talento descomunal, cuyo rostro se popularizó gracias al rol de “la psicóloga” en la serie de Netflix, Envidiosa, y cuya fama, pese a ser enorme, se circunscribía solo a los circuitos del teatro porteño. Por eso, muchos no relacionaban el nombre de la actriz con el enorme desempeño actoral que arrastra su trayectoria.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Lorena Vega (@lorevegaok) Volviendo a la obra, apenas un cheslong, un espejo, un poncho y unas cuantas cartas esparcidas en el piso alcanzan como telón de fondo desde donde la actriz se dispone a trazar la vida de una mujer intensa, visceral, estratega brillante, constructora en las sombras y sostén del poder de su marido. Vega trabaja desde una relación viva, cambiante, casi conflictiva con esa figura. No la fija, no la ordena ni la explica, sino que la activa.

Lorena Vega Lorena Vega @donsanchez Desde la joven ardiente que conquista el corazón del futuro Restaurador y lo convence de “apurar el casamiento”, hasta la matrona asqueada de traiciones que maneja con mano de hierro La Mazorca, en apenas 60 minutos Lorena Vega increpa, seduce, baila candombe, se mezcla con los negros y con las señoras patricias, consigue favores y pacta con Juan Manuel infidelidades consentidas, aunque le duelan, cuando él parte durante dos años al desierto para forjar el poder desde el cual volverá a Buenos Aires a posicionarse como uno de los hombres más importantes de la historia argentina.