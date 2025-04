Yanina Latorre confirmó que Tini Stoessel estaría por blanquear su reconciliación con Rodrigo de Paul

Las señales que apuntan a una reconciliación entre Tini Stoessel y Rodrigo De Paul parecen haberse consolidado. Aunque aún no hay una confirmación oficial, el vínculo entre la cantante y el futbolista habría retomado fuerza en la intimidad, y según Yanina Latorre , podrían estar próximos a hacerlo público.

"Yo creo que Tini y De Paul están mucho más juntos de lo que se cuenta. Esto está avanzando a pasos agigantados", expresó la panelista en su programa en El Observador 107.9. Y fue más allá: “Parece que van a dar una nota juntos , en algún momento, no ahora, y lo van a blanquear en pareja”.

La periodista también dejó entrever la posibilidad de que ese anuncio no sea en un medio tradicional, sino en un espacio más cercano al entorno íntimo de Tini. “Yo no descartaría que sea en este streaming del que su hermano, Fran Stoessel, es dueño, productor general y socio”, dijo, en referencia a La Casa, el canal de streaming Rumis. No fue un dato menor: la misma noche en que Latorre hablaba al aire, Tini tenía previsto visitar ese estudio en Palermo y dar un show gratuito frente a sus fans.